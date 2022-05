Organización israelí ayuda a niños refugiados ucranianos a obtener aulas inteligentes para continuar sus estudios

Mientras continúa la guerra en Ucrania, la organización internacional de ayuda humanitaria y socorro en casos de desastre con sede en Israel, SmartAID, ha establecido "aulas inteligentes" en línea en Moldavia, Polonia y otros países vecinos.



Aquí, los estudiantes de primer a duodécimo grado que huyen de la guerra pueden continuar aprendiendo con sus compañeros y maestros dispersos geográficamente.



Más de 700.000 escolares han cruzado la frontera ucraniana desde que comenzó la guerra a finales de febrero. La mayoría de los niños están traumatizados, dijo Shachar Zahavi, director fundador de SmartAID.



Su organización sin fines de lucro, en colaboración con Global Empowerment Mission, Lifting Hands International, Moldova World Children's Fund y Pandemic of Love, trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación de Ucrania.



SmartAID está abriendo aulas inteligentes para niños refugiados en más de 100 escuelas en Polonia y más de 30 en Moldavia. En las próximas semanas, dijo Zahavi, la organización abrirá cientos de clases inteligentes más en los países anfitriones.



Las aulas incluyen computadoras portátiles, proyectores, tabletas, auriculares, pantallas inteligentes y soporte técnico. SmartAID proporciona la tecnología para vincular a los niños con sus antiguos maestros, algunos de los cuales también son refugiados y otros que permanecen en el oeste de Ucrania.



“La escuela es psicológicamente muy importante porque la situación de los niños es muy difícil”, dijo Zahavi. “Estos niños dejaron todo atrás” y ahora viven en albergues temporales o con familias anfitrionas.



Con todo agitado, las aulas inteligentes brindan a los niños una estructura de 8 a. m. a 2 p. m. o 3 p. m., dijo Zahavi.



Dado que los hombres ucranianos de 18 a 60 años no pueden salir del país, la mayoría de los niños huyeron de Ucrania con sus madres y, a veces, con abuelos ancianos. Mientras los niños están en clase, dijo Zahavi, “sus madres y abuelos pueden lidiar con sus propios problemas”.



Rostros familiares



Zahavi, quien dijo que "salta de un lado a otro" a Moldavia y las áreas circundantes cercanas a la zona de guerra, dijo que estaba feliz de ver "los ojos de los niños iluminarse" cuando vieron a sus viejos amigos y maestros en la pantalla.



“Los niños no saben adónde van ni qué les va a pasar”, dijo Zahavi. “Pero allí estaban, mirando rostros familiares, haciendo tareas escolares y escribiendo en sus cuadernos”.





Zahavi no es ajeno a los traumas en todo el mundo. Estuvo con la gente después del terremoto en Haití, por ejemplo, donde “la gente vio a sus familias perecer y morir”.



Mientras la guerra de Ucrania continúa, los refugiados hablan de “sus padres, sus esposos, sus hijos y sus hermanos que se quedaron para luchar”, dijo Zahavi. “Es muy estresante. Los refugiados no saben si volverán a verlos alguna vez”.



Además de su trabajo con las aulas inteligentes, SmartAID se asoció con Moldova World Children's Fund y SpaceX's Starlink para instalar y desplegar unidades Starlink en todo Moldavia en refugios temporales, campamentos y escuelas para brindar a cientos de miles de refugiados, así como a agencias de ayuda y socorristas, acceso crucial a Internet.



Zahavi dijo que la organización sin fines de lucro trabaja con la población local en todos sus proyectos.

En Moldavia, dijo, SmartAID ha instalado aulas inteligentes en centros comunitarios y escuelas existentes con el entendimiento de que una vez que los niños ucranianos regresen a sus hogares, las clases serán utilizadas por los niños locales.



“La gente de los países vecinos está ayudando a los refugiados ahora”, dijo Zahavi. “En el futuro, podremos ayudar a la población local”.