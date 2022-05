El sionismo y la necesidad de elegir

Un grupo de aristócratas británicos estaba sentado a mediados de los años treinta y uno preguntó: "¿Dónde nació Hitler?" Nancy Mitford respondió: “Versalles”. Un muy buen bon mot. Woodrow Wilson arrasó la Conferencia de Paz al final de la Primera Guerra Mundial, creó nuevos países e impuso reparaciones a Alemania, lo que permitió el ascenso de Hitler. Hitler, por lo tanto, nació en Versalles y el judaísmo reformado al pie del monte Sinaí.



La Reforma Moderna, hija de la Ilustración, fue la invención de los judíos alemanes, tratando de (elegir uno o todos) modernizar/asimilar/aprobar. Su deseo de eliminar lo irracional (religioso) de la religión se advierte continuamente en la Torá. Se conoce como prostituirse según el corazón de uno, el corazón entendido, en la Torá, como la raíz del mal.



Vemos el costo de ignorar la advertencia que nos rodea en el naufragio que las "buenas obras" y la "compasión" han hecho de Occidente.





Su remodelación en la Regla de Oro, “haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti”, revela una diferencia fundamental entre el judaísmo y el cristianismo. Este último una invitación a una benevolencia necesariamente intrusiva; el primero, una restricción sobre el autocontrol.



Reducir el judaísmo a “buenas obras” (la actual reductio ad nihilo de la Reforma) es desnaturalizarlo no sólo a una identidad con el cristianismo; pero, más allá, en un agnosticismo malhumorado. Sin duda, es un desafío mantener la autoestima de uno frente a los horrores forjados por las acciones de buena voluntad de uno, pero no tiene por qué ser intelectualmente agotador, dado un villano siempre útil.



Después de 2000 años de persecución y exilio, la Shoa y el creciente antisemitismo contemporáneo (ver la teoría crítica de la raza), ¿por qué los judíos seguimos aquí?



Estaba estudiando con un rabino de Jabad, tomamos el té y discutimos el antisemitismo. Dije que el comentario más malicioso que jamás había escuchado provino de un supuesto amigo (no judío) hace algunos años. Él dijo: “Si ustedes, los judíos, están siendo perseguidos a lo largo de los siglos, ¿no es posible que estén haciendo algo para provocarlo?”. Estaba buscando una aprobación de mi resentimiento, pero el rabino dijo: “Tiene razón”.



Y pasé una tarde con el rabino Adin Steinsaltz. Mencioné lo absurdo del mito de que los judíos gobiernan el mundo; dijo que los cristianos nos odiaban, porque creyendo que lo hacíamos, no entendían por qué los habíamos defraudado, estando el mundo en tal estado.



Nunca ha sido el caso que los judíos gobernaran el mundo — si es así, ¿por qué sufrir bajo Egipto, Babilonia, Roma y Grecia, los turcos, Italia y España, los nazis, los soviéticos, Hamás y Hezbolá, y así sucesivamente?



Nunca hemos gobernado el mundo (esa posición, habiendo sido previamente ocupada), pero, bajo indecibles tiranías y opresiones, nos gobernamos a nosotros mismos.



Aquellos que se asimilaron buscaron aceptación en un mundo más amplio, manteniendo algo de su judaísmo, si no de su judaísmo.



Crecí con algo llamado “culpa judía”. Esto, se suponía, por parte de nosotros Episcopalian-Reform, era una sensación de vergüenza interna por una cosa u otra. Como, de hecho, lo fue. Pero nunca se nombraba ese algo, ni los afligidos se atrevían a nombrarlo, porque en realidad no era vergüenza, sino angustia de haber caído.



No sabíamos a dónde pertenecíamos. Estábamos viviendo la mentira de que, racionalmente, éramos “como cualquier otra persona”, y solo necesitábamos redefinir nuestro judaísmo como el Deseo de hacer el bien, y todos nuestros enemigos nos aceptarían. Este “bien” nunca fue definido, sino entendido, por dichos judíos, como, finalmente, devoción a las enseñanzas de Cristo — ver Cultura Ética, Judaísmo Racional, etc. Estábamos viviendo una mentira, que siempre tiene un precio. (En Proverbios, encontramos que una prostituta solo toma tu dinero, pero una adúltera te quitará la vida).



Porque, como en el caso de la adúltera, no solo buscamos el pecado (en la apostasía), sino el pecado con la promesa del amor (como casi cristianos, y, por lo tanto, con derecho a Su amor) — una ganga no nos atrevíamos a percibir, y mucho menos a nombrar.



Los Ostjuden siempre han sido despreciados por sus hermanos occidentales más aculturados. Los maskelim polacos odiaban a los jasids, los judíos alemanes detestaban el “contagio” de los judíos polacos, American Reform se puso del lado del New York Times en gran medida al ignorar el Holocausto; ya la (mayormente) izquierda judía le encanta jugar con las perfidias del estado judío, una prueba de su imparcialidad. Siempre fueron los del lejano oriente los que “nos dieron problemas”.



El problema, para los judíos, es la necesidad de elegir: dentro o fuera. Es decir, ¿estás del lado de tu gente, o apuestas a que, de manera única en la historia humana, la cultura anfitriona en la que vives no volverá, eventualmente, a destruirte, en caso de que atraigas su atención, despertando envidia por tu éxito y salvajismo? por vuestras diferencias? ¿Cómo propician los asustados a sus oponentes? ¿Qué podría ser una mayor prueba de sinceridad que acusar a los de nuestra propia especie?



Uno puede estar con su gente por un sentido de alegría, responsabilidad, gratitud o incluso obligación. O uno podría hacerlo a partir de la consideración más práctica: ¿Quién es probable que me defienda cuando la población en general pierda la cabeza?



“¿Quién es judío?” Siempre sostuve que si es lo suficientemente bueno para Hitler, es lo suficientemente bueno para mí.

Esa sería mi casa.



De manera similar, , algún día tendríamos que abrirnos camino a Los Angeles para hacer cola y suplicar que nos llevaran en un vuelo a Israel, que, solo en el mundo, sabíamos, nos protegería. ¿Quién de nosotros, en ese mal día, se quedaría y sería asesinado, dando nuestras vidas en testimonio mártir de las proclamas antisemitas de la ONU?



Nuestra sociedad, ya enferma, que consagró la libertad de expresión como la primera de las libertades, se fundó sobre los principios de la Torá.



A medida que se olvidan o se burlan de esos principios, al judío bíblicamente analfabeto no le queda nada más que la quimera de sus buenas obras, que nunca se mencionan en la Constitución y, una y otra vez, se les advierte en la Ley judía.



La disidencia, incluida la invitación a la discusión — en la noche oscura de la justicia social es tratada como la ofensa del arquitecto en la Lista de Schindler.



Era una joven judía, arquitecta, parte de una admisión en Auschwitz a la que se le ordenó construir un refugio para ellos. Les dieron madera y planos. La joven acude a la Guardia SS y le explica que el edificio deseado no se puede construir con esos planos. Él le dispara.



La seguridad viene sólo de la fuerza.



El matón o ladrón no pasará por encima de la casa que tenga el letrero AMOR ES AMOR, o NINGÚN HUMANO ES ILEGAL. Él, siendo racional, con poco tiempo en el día, se sentirá atraído por esa casa como un esfuerzo de bajo riesgo.



¿Qué podría disuadir al ladrón? Una bandera estadounidense, un letrero que anuncia la pertenencia a la NRA, una matrícula de las Fuerzas Armadas.



El Estado de Israel sigue siendo libre porque tiene un ejército.



Por primera vez en 2000 años, el pueblo judío ha proclamado su derecho otorgado por Dios a vivir, independientemente del sufrimiento de los demás.



¿Quién lo negaría? Las Naciones Unidas y toda la izquierda despertaron gritando "¿Cómo te atreves?" Podríamos ensayar el derecho de Israel a existir, citando el Mandato Británico, la presencia judía milenaria ininterrumpida, la santidad de nuestros lugares sagrados, la resolución 181 de la ONU, las continuas victorias marciales, los 75 años de estado, etc. Pero uno no le pregunta a la víctima: “¿Podría decirme de nuevo, por favor, cuáles son precisamente sus argumentos contra la violación?”. . . ?” Lo que buscan los antisemitas de buena voluntad es la destrucción de los judíos. Aquellos que cuestionan el “derecho a existir” de Israel están en el continuo de los cosacos y las SS: quieren asesinar a un pueblo.



¿Esto no está claro para los bienhechores? No lo creo, pero más bien sostengo que lo consideran (conscientemente o no) una gran idea. ¿Cuál es la loca preocupación del mundo no judío por los judíos? Ellos, como dijo el rabino Steinsaltz, están enfurecidos por la idea (correcta o incorrecta) de que algún grupo podría estar realmente comprometido con el comportamiento moral.



El sionismo es la afirmación defendida de que un pueblo tiene derecho a vivir en paz en su propio hogar — un derecho respaldado por la ONU y todos los consejos de derechos humanos; su respaldo retenido de un solo grupo. Sabemos por la Torá que Hashem dice de Israel: Los que te bendigan serán bendecidos, y los que te maldigan serán malditos.



Normalizar la acusación de Israel es antisemitismo. Históricamente, es un paso de nivel de entrada al caos. Véase elección al Congreso de antisemitas, motines regularizados como protesta, y despenalizados varios robos y agresiones.