Aquí tienes parte de la exposición de sobrevivientes de la Shoá uruguayos en el MUMI

Semanario Hebreo JAI

“Yo no soy religioso, no creo en milagros; pero considero que todos los que sobrevivimos fue, primero, gracias a nuestra buena suerte, porque la buena suerte existe. Luego a la fuerza física, porque si pude resistir un frío de -30 º C congelado, es porque evidentemente tenía fuerzas. Por último, por la voluntad de sobrevivir, porque había gente que se dejaba estar, no luchaba y no lo lograba. Yo hice todo lo que hice, caminaba toda la noche, caminaba de pueblo en pueblo, porque tenía voluntad de sobrevivir, consciente o inconscientemente, pero la tenía”

“Es hermoso ser parte de este proyecto; soy una sobreviviente y como los demás sobrevivientes, recuerdo a los seis millones de asesinados a los que nunca, nunca olvidaremos. A ellos, la humanidad siempre, siempre los tendrá presentes y jamás permitiremos que vuelva a suceder. Gracias por hacerme sentir que el alma todavía late en todos nosotros.”

Hoy con mis 81 años y mi mamá fallecida, siento cada vez más el horror de la Shoá. A pesar de haber huido con mis padres siendo muy chica, siempre me persiguieron los fantasmas de los trenes, de los alambres de púas, de los niños arrancados de sus padres, del humo de las chimeneas... Como dijo Elie Wiesel: “Servir a la Memoria… qué sería del hombre sin la capacidad de recordar”. Sin embargo, por desgracia, hay muchos que olvidan. Gracias a la Prof. Rita Vinocur y su equipo por los que luchan por mantener la memoria viva de estos horrores. Sigo citando a este autor: “Lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte.” Gracias a Hashem (D’s) hemos llegado a este bendito Uruguay, que fue casi el único país que nos abrió las puertas y aquí pudimos tener una vida feliz, sin miedos, con estudios, trabajo y éxitos. El mundo cerró los ojos y los oídos, pero Uruguay tuvo la grandeza de alojarnos, así como más tarde contribuir a la creación del Estado de Israel. Que D’s siempre proteja a nuestro Uruguay tan noble y de tan gran corazón donde por primera vez se me permitió tener una patria. Gracias a la fuerza de nuestro Estado y de nuestra gente, podemos y debemos decir con orgullo: ¡¡¡¡NUNCA MÁS!!!!

“Yo creo que mi destino fue tener lo que para mí es lo más importante: la familia”

“Debido a que pasamos varios años en esa difícil situación de huir permanentemente, hay huellas muy profundas en mi alma como la inseguridad, el malestar continuo y también el colapso nervioso que no me han permitido vivir como una persona normal”. “¿Cómo podría sobrevivir? No lo sé y no puedo ni imaginarlo ni recordarlo, porque cuando terminó la guerra yo tenía dos años. Simplemente D’s fue bueno conmigo. Mi madre era una ferviente creyente y pensaba que fue la mano de D’s la que me salvó.”

“Mi mensaje más grande sería para mí agradecer a la vida, agradecer al país Uruguay por cómo pude desarrollarme dignamente con lo poco que teníamos al llegar; agradecer la educación gratuita, laica y obligatoria de este país que nos permite acceder a todos a la educación. Mi testimonio es un testimonio de trayectoria de vida desde el nacimiento hasta el día de hoy. Desde el principio empezó toda mi guerra interna; no importaba dónde estuviésemos, la guerra me acompañaba. Aunque vivo en Montevideo que es una bendición de D’s, la guerra siempre la tengo presente y eso es ser sobreviviente”.

¿Cómo se adapta un niño a la pérdida repentina de todos sus referentes? La agonía del miedo y la humillación permanente como único elemento estable. Acechados en todo momento por razias de la Gestapo, los colaboracionistas locales y las denuncias. Durante tres años recorrimos Francia buscando escapar de la

“Que nadie más pase por lo que yo pasé y no se permita que esto vuelva a suceder”

“Que nunca más pase lo que pasó”. “Cuando uno tiene el convencimiento de algo, tiene que seguir el impulso, eso fue lo que nos salvó”

“Mi padre nos esperaba en el puerto de Montevideo, en mi visión lo vi mucho más viejo. Al llegar fuimos a vivir a una pensión en 26 de Marzo y Martí. Al día siguiente, tuve mi primera caminata con mi padre; la playa me encantó. Hasta hoy cuando miro la playa puedo, por momentos, sentir la mano de mi padre como aquel día”; cita de su libro “Un largo camino a casa” Gerardo Fraenkel.

“Que las próximas generaciones no se olviden de dónde vienen y que valoren su identidad”

“Agradecimiento a Uruguay por dejarnos venir y formar nuestra vida aquí”