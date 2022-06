Con Andrea Cukerman, creadora de la Fundación Manos de Héroes

Hay gente que trabajando en silencio logra grandes cambios, que con trabajo de hormiga y espíritu de entrega, mejora vidas de sus semejantes que por alguna circunstancia precisan ayuda. Andrea Cukerman, ingeniera electrónica ex alumna de la Escuela Integral Hebrea Uruguaya, madre de Matías (2) y Facu (5), alumnos del instituto Yavne, es una de esas personas, al haberse puesto sobre los hombros la misión solidaria de imprimir manos o brazos 3D para que quienes lleguen a ella porque le falta uno de sus miembros, puedan salir más completos. Y sin tener que pagar nada.

Volvimos a conversar con ella estos días.

Andrea y Federica, en acción

P: Andrea, tuve el gustazo de entrevistarte hace aproximadamente 2 años porque me enteré de esta actividad voluntaria tan imponente que hacés a través de alguien que me mandó material al respecto: impresión 3D de manos especialmente para niños que las necesitan, cuyas familias no tienen que pagar absolutamente nada. Si no me equivoco, en aquel entonces ni tenías el nombre…”Manos de héroes”. O sea que mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. Contame por favor un poco al respecto, primero el cuadro general.

R: La primer gran nota fue en Abril 2020 y a partir de ese momento empezaron a contactarse las personas necesitadas. Cuando empecé no conocía a nadie que precisara una mano, trabajé 10 años en la empresa familiar de software, no conocía el ambiente. Pero quería conocerlo. Sabía que en la región estaba surgiendo fuerte las prótesis en impresión 3D con un concepto revolucionario, y que en Uruguay nadie lo estaba haciendo de manera formal. Y como no sabía en lo que podía resultar pensé en darle un año de vida al proyecto: un año para saber si puedo hacer 1 mano, 10 o ninguna.

Hoy a 2 años de haber empezado puedo decir que logramos hacer 60 manos, todas gratis, llegando a todos los departamentos del país y creando la Fundación Manos de Héroes. Logramos fabricar el primer brazo biónico del Uruguay para Fede, un niño de 10 años que nació sin todo su brazo. Conocí a maravillosas personas en el camino, que convirtieron Manos de Héroes en lo que es ahora, un lugar en donde se rompe la barrera del estigma social, donde todos los niños quieren probarse una mano de héroe, teniendo 1 o 2 manos.

Valentino y Federica, con mucho para celebrar

P: En aquel momento recuerdo que puse en la nota, que no era sólo una historia sino también un llamado a colaborar. ¿Qué pasó desde entonces? O sea…vos precisás materiales para imprimir las prótesis que no cobrás, tiempo y fuerza. ¿Quién te acompaña?

R: Gracias al trabajo que hacemos se empezaron a abrir puertas. Cuando entregas una mano y haces algo bueno por alguien sin esperar algo a cambio, quieren retribuirlo de alguna manera y comparten su experiencia con alguien a ver si nos pueden apoyar. Esa puerta abre otra, que abre otra, y así nos vamos haciendo conocidos. Así fue como llegamos a lograr hacer un evento en la Embajada Británica, conseguir el apoyo de Tenfield y de Macro Mercado, logramos difusión en la conducción de Natalia Oreiro en el programa La Voz, todo empezó gracias a las propias personas a quienes ayudamos que quieren ayudarnos a nosotros también.

P: Eso es hermoso, es la cadena que se prolonga cuando se hace el bien. ¿Cuánto lleva todo el proceso de hacer una mano? Recordemos que tenés tu trabajo, sos ingeniera electrónica, y más que nada, tenés dos hijos chicos.

R: Cada mano insume en promedio 3 semanas de trabajo. Todo empieza por recibir la atención cuando se contactan, ayudarlos en qué diseño se puede ajustar mejor y tomar las medidas de la mano. Al ser impreso en 3D, utilizamos programas de computación para modificar los diseños y adecuarlos a la persona. Una vez que culmina esa etapa de diseño se generan los archivos para mandarlos a imprimir. Ahí se derivan entre los voluntarios que cuentan con una máquina y luego que cada pieza termina, empieza el proceso de ensamblado. Termomoldeamos con agua hirviendo o pistolas de calor las piezas, las lijamos, ensamblamos con líneas de pesca y en los casos de los brazos robóticos debemos hacer la electrónica. Luego llega el momento más lindo, la motivación de todo el trabajo que hacemos, que es el día de la entrega.

Pero el trabajo no termina ahí, luego hay que hacerle un mantenimiento porque como son niños la mano se puede romper. Y cuando crecen, hay que volver a empezar.

Por eso necesitamos apoyo de las empresas o personas que quieran colaborar con nosotros, necesitamos poder seguir ayudando a las personas, necesitamos que nos den una mano para que podamos dar otras.

Foto: Historias que cuentan

P: Este es precisamente un punto que hay que destacar, que precisan ayuda para poder seguir adelante y ayudar a otros ¿Cómo sentís que ha evolucionado todo esto? ¿Qué lugar ocupa hoy en tu vida?

R: Si bien alcanzamos mucho, muchísimo más de lo que hubiese imaginado, siento que esto recién está empezando.

Empezamos haciendo manos, ahora veo que además estamos derribando preconceptos. A mi me maravilla ver y entender cómo perciben las diferencias los niños y lo diferente que es a un adulto.

Nosotros vemos el sufrimiento, nos imaginamos las dificultades por las que puede pasar, nos da compasión, pero un niño no ve todo eso. Y eso es una ventaja, porque además de no tener lástima tampoco ven limitaciones.

P: Impresionante…ellos mismos empujan.

R: Así es.Estamos empezando a ir a escuelas a mostrar el trabajo de la fundación. La primera fue el British School, llevamos una impresora y una mano del hombre araña. No podían creer cómo funcionaba. Los niños se peleaban por tocarla y probársela.

Si yo me sentí especial al dar la charla, imagínense cómo se puede sentir un niño al que le falta una mano.

Emily, heroína

P: ¿Qué contacto con los niños o sus padres requiere todo esto, ya después de entregadas las manos? Quizas haya una necesidad técnica . No sé si desde el momento que un niño tiene estas manos puede precisar tu ayuda, si es algo que se puede romper o ya seguro funciona a la perfección.

R: Ahora pasados los 2 años estamos re haciendo las primeras manos. Porque alguna pieza se rompe, porque lo niños crecen, o porque logramos hacer un diseño mejor y necesitan de un mantenimiento para que la puedan seguir usando.

P: ¿Qué dicen tus hijos? Bueno, el mayor….

R: Me ayuda, arma las manos conmigo, lleva al Yavne la mano de héroe que le regalé y le muestra orgulloso a sus amigos. Me dice que de grande quiere hacer “pies de héroes”.

P: Y ahora que contás que la lleva al Yavne, me viene claramente la asociación al concepto judío de Tikun Olam, acciones para corregir lo que está mal en e mundo. Es lo que vos hacés. ¿Sentís que tenés una varita mágica que cambia la vida de la gente?

R: Siento que entendí cómo cambiar la percepción que tienen los niños acerca de su diferencia. Que un niño pase de estar escondiéndose a sentirse orgulloso de haber nacido así es emocionalmente impactante.

Entendí lo importante que es el diseño, que primero todo entra por los ojos, y que hay que mirarlo con los ojos de un niño. Los niños se ilusionan con las mismas cosas. Un niño que nació sin una mano y recibe una nuestra, vive una situación especial en la que sus amigos, hermanos, absolutamente todos quieren usar la mano de un superhéroe.

P: Impresionante ¿Qué es lo más lindo que te han dicho sobre mános de héroes?

R: En una entrevista de radio la periodista quedó muy sensibilizada y al hacer un llamado a colaborar con la fundación dijo algo que no voy a olvidar:

“Vamos a apoyarlos, porque es maravilloso lo que hacen y además, porque si el día de mañana yo o cualquiera que esté escuchado tiene un accidente, o tiene un familiar que lo necesite, ahora sabemos que hay alguien del otro lado que nos va a poder ayudar”

P: Realmente un privilegio poder dar a otros esa sensación. Eso no se paga con nada. Mil gracias Andrea. Te deseo lo mejor del mundo, y que puedas hacer cada vez más manos de héroes que tanto ayudan.

R: Gracias a vos Ana.

No sólo niños. También a Nicolás Paris le cambió la vida

