Dalia Gutmann en Montevideo: Tengo cierta fascinación por el ridículo

Dalia Gutmann nos visita en Montevideo.

Si te pregunto quién sos, qué dirias, mamá, comediante, locutora ...

Yo me considero comediante, conductora y locutora. El único título que tengo es el de locutora, la experiencia que más tengo es como comediante, conductora me gusta y estoy viendo de hacerlo bien, pero es lo que menos hice y madre es lo más permanente. Las 24 horas del día soy madre.

¿Qué esperamos de tu espectáculo "Cosa de mInas" que durante años fue los miércoles en Buenos Aires y yo miraba el cartel con bronca?

El espectáculo con el cual voy a Montevideo es nuevo y se llama "Cosas para hacer", está muy relacionado con las minas porque siempre estamos con la lista de pendientes, pero como mucha gente queria ver "Cosas de Minas" le puse II. Es un nuevo espectáculo que lo empecé el año pasado y es un show donde la propuesta es que la gente venga a reírse, no a olvidarse de sus kilombos. Yo me rïo de los kilombos que tenemos en la vida cotidiana por estar vivos, hago causa común para que nos sintamos acompañados en existir y el público femenino se siente más identificado porque hablo de muchas cosas que nos pasan especialmente a las mujeres.



Tus videos en las redes me hacen reir mucho. Los vivos que hacías de una hora durante un tiempo con Ale Bavera..

¿Qué nivel de producción tienen? ¿Sos muy exigente con lo que publicas en redes?



Fue algo que le empecé a dar bola en pandemia porque estaba sin teatro y necesitaba una via de comunicación con la gente porque necesito comunicar y a veces estoy con mucho laburo y no le puedo dar mucha bola. Las redes tienen mucho de instantáneo, no tienen mucha elaboración porque pasan medio de largo. Me gustan y estuve mucho más encima en la cuarentena porque estaba en casa. Ahora estoy con la vida cotidiana y uno trata de controlarse para no estar mucho con el telefonito. Muchas veces hago un testeo, tiro un comentario y veo como pega. Creo que a los comediantes nos ayuda a probar cositas en las redes, a ver qué pasa, si cuento esto, a veces lo que parece un chistazo no pasa nada y una boludez que uno comparte provoca algo más multitudinario. Nos ayuda mucho a los comediantes que somos sociólogos truchos de cosas que nadie estudia.



¿Cúales son tus grandes referentes en el humor? ¿Mujeres?



Yo no sé si tengo grandes referentes en el humor. Recuerdo que veía a Juana Molina cuando era chica, pero en general la gente que es muy laburadora y entusiasta de su laburo me resulta muy inspiradora. Para escribir siento que tuve más referentes como Elsa Bornemann y Simone de Beauvoir. La comedia es un mix de lo que veo. No quiero mencionar a nadie en particular para no ser injusta.



¿Qué pensas del humor de hoy, que tiene tanto peso el tema de la cancelación y todo de lo que no se puede hablar?



En los 80 se podía decir cualquier cosa. Había una cosa de no registrar la emoción del otro. Hoy en día hay más registro que hay chistes que no dan. Si me río de una travesti, es como que no aprendí nada. No la cancelación, uno hace y la gente elige lo que no le gusta y lo que si. Prohibir no me parece, es profundo y caso por caso. Creo que cada uno tiene que conocerse y ser lo más libre posible.



¿Vos hablás de temas incómodos, te cuento un ejemplo Tamara Tenembaum en su libro "Todas nuestras maldiciones se cumplieron" habla de los piojos que tenía de chica, a vos no te molestaria hablar de temas como ese?



Yo siento cierta fascinación por exponer las cosas que nos pasan a todos y que nos da vergüenza.Tengo cierta fascinación por el ridículo. Es el humor que a mí me gusta, donde uno se expone medio anti. Por ejemplo, ayer puse una foto re impresentable mía y puse un texto que decía "Mi mejor versión siempre". Me gusta mucho reírme de lo aspiracional que es el ser humano. Todos sufrimos y a todos nos pasan cosas que no queremos que nos pasen. Tenemos emociones feas también. Toda esa parte que la gente disimula, me gusta convertirla en un material humorístico.



¿Vos te reís mucho de situaciones de la vida cotidiana, pero cuál es el límite para guardar tu privacidad ya que sos una persona pública?

Tengo un monton de límites, trato de no exponer a nadie que no quiera, a mi me pasa que si me rio que vos estás resfriada y no te divierte, ya está, no me río de alguien que no tiene ganas de reirse. No contaría si expongo a la persona. En todo caso pregunto primero y si está todo bien, lo cuento.



¿Cuándo dejaste de ser conocida como la mujer de Sebastián Wainrach? El comenzó de muy chico.

Cuando empecé a trabajar en AM, en Telefe, empecé a dejar de ser la mujer de...Seba



¿Cómo vivis tu judaísmo hoy? Vos no hablas demasiado en tus monólogos de referencias judías.



Yo tuve mucho judaísmo en la infancia. Fui a jardin, primaria y secundaria judío. Hebraica, rikudim, bat mitzá. Lo que se vive de chico queda en las entrañas. El rikudim me quedó, conozco mucho las canciones del templo. Hay algo en la esencia que queda. Ahora no voy a ninguna institución y a mi me gusta la diversiad. Siempre meto rikudim en el mónologo y alguna peulá. Sé hebreo. Me gusta un humor universal. Desde una mujer madre promedio, que desde una mujer judia.



¿Quié significó para vos que tu papá haya sufrido el atentado de la AMIA y gracias a Dios lo sobrevivió?



Yo era muy chica, papá estuvo en los escombros en el edificio, yo tenia 16, no iba a terapia y lo acompañé al entierro de los compañeros. Durante años estuve desconectada de ese dolor. En el último tiempo hicimos una charla con otros familiares y me sorprendí al escuchar la indiferencia que recibieron mucho de ellos. Ahora con 44 años tengo la necesidad de conectar con lo que viví en ese momento.



¿Qué pensás del humor judío hoy? ¿Quién te gusta?



Tenemos esto del sufrimiento, esto es muy judío, me encanta, es neurótico. El que vino a revolucionar un poco fue Norman Brisky, generación anterior, Abraham y Sara, que tienen 150 años y Roberto Moldavsky vino a hablar de las familias judías ahora. Hay cosas con las que me quedo afuera porque nunca tuve una familia comerciante. Me divierte el humor del sufrimiento.



¿Qué pasa en Argentina con la comida judía? Hay restaurantes por todas partes, a vos te convoca el judaísmo por la comida?

Compramos en Moisha cuando hay un evento familiar. A mi no me fascina, el knishe me cae pesado pero no me vuelve loca. Kippe, bohio, a mi no me copa.



Bailas zumba en las redes. ¿Qué relación tenes con los deportes?

Yo necesito moverme, actividad física y lo del zumba voy y me entusiasma ir. Somos todas diferentes: hay empleada doméstica, doctoras... encontré un grupo que me encanta. Me encanta mostrarlo. No tengo vínculo con los deportes. No me engancho.



¿Quiénes son tus verdaderas amigas? Esas que te acompañan en los momentos duros de la vida. ¿Tenes amigas en el medio?



Mis amigas son del schule, del gan, otras de la primaria. Somos seis. Con ellas, la vida entera. Son mi familia.Nnos juntamos a comer una vez por semana y un viaje una vez al año. Amigas del medio tengo a Vale San Pedro. Supe ser amiga de comediantes que no me doy tanto ahora. Amigos de verdad del medio no tengo.



Yo disfruté muchísimo tus entrevistas en profundidad en tu podcast. ¿Tenes algún proyecto de continuarlo?

Amo los podcast, puedo volver a hacerlo cuando quiera. Me llevaba mucho tiempo y no ganaba un mango. Me gusta un montón hacer eso.



¿Te consideras feminista?

Me considero feminista desde el punto de vista de la igualdad; el feminismo bien entendido busca la igualdad entre el hombre y la mujer, el empoderamiento de las personas y tratar de no repetir mandatos y descubrir quienes somos y que queremos.

Gracias, Dalia, una genia..