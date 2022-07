Natalie Portman interpretará a una mujer judía en la década de 1960 en Baltimore, la ciudad natal de la abuela de la estrella, en su primer papel importante en la televisión.



La actriz nacida en Israel dijo una vez que no quería asumir más papeles judíos. Pero ahora está lista para protagonizar Lady of the Lake, basada en el libro más vendido de Laura Lippman, en una serie que también está produciendo.



Como muchas de las principales actrices de Hollywood frustradas por la falta de historias para mujeres mayores de 30 años, la estrella ha creado su propia productora. MountainA, fundada con la también cineasta israelí-estadounidense de Portman, Alma Har'el, exhibirá historias centradas en mujeres, a menudo protagonizadas por ella.



Lady of the Lake, que aparecerá en Apple TV+, es un misterio de asesinato complicado con un personaje clave matizado, Madeline "Maddy" Schwartz. Toca no solo el feminismo sino también las intrincadas relaciones raciales de la década de 1960 en Baltimore, una fuente de tensión que todavía resuena en la ciudad hoy en día.



Portman, de 41 años, interpretará a Maddie, quien ha dejado su vida como ama de casa mimada y esposo durante 20 años porque quiere vivir una vida apasionada y significativa.



A través de sus contactos, puede ayudar a la policía de Baltimore a encontrar el cadáver de una niña asesinada y esto la lleva a un nuevo trabajo como reportera de investigación. Luego descubre la historia de Cleo Sherwood, una mujer negra desaparecida cuyo cuerpo fue descubierto en la fuente del lago del parque de la ciudad.



Como parte de sus investigaciones, Maddie se topa con el complejo mundo de las relaciones raciales. Si bien tiene buenas intenciones, las cosas a menudo no salen como esperaba. Portman dice que esto fue lo que la atrajo de la historia, ambientada en la ciudad que alguna vez fue el hogar de su abuela materna.



“Puedes experimentar la opresión y aún no ver cómo estás oprimiendo a los demás”, dijo Portman, quien dijo que no quería volver a interpretar un papel judío porque casi siempre trataban sobre el Holocausto, a la revista estadounidense del mundo del espectáculo Variety. “Crees que no puedes también pisar el cuello de otra persona. Es la tragedia de ser oprimido y opresor”.



Para Portman, que es copropietaria de un equipo de fútbol femenino profesional y ha sido una apasionada de la lucha por la paridad salarial para hombres y mujeres, el proyecto marca las casillas posteriores a #MeToo y BLM con la producción que también tiene un equipo diverso detrás de la cámara. “Este es el mejor equipo con el que he trabajado, y aunque es mucho más representativo que cualquier otro set en el que haya trabajado, todavía tenemos mucho trabajo por hacer si queremos reflejar verdaderamente la sociedad”, dijo. dice.



Mientras que actualmente está en medio de la filmación de Lady of the Lake, su última película, Thor: Love and Thunder, se estrena el próximo viernes (8 de julio) con su interpretación de la astrofísica convertida en superheroína, la Dra. Jane Foster. Es su papel más orientado a la acción hasta la fecha y para lucir el papel que pasó 10 meses entrenando para verse tan musculoso como sus contrapartes masculinas.



“En Black Swan me pidieron que fuera lo más pequeña posible, aquí me pidieron que fuera lo más grande posible”, dice sobre su papel en la película, dirigida por Taika Waititi.



“Ese es un desafío increíble, y también un estado de ánimo como mujer”.