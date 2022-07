Con el famoso pinchegorro de twitter desde Israel

¿Es la primera vez que vivís en Israel y que diferencia tiene esta con las otras veces?

Estuve como estudiante en la Ieshivá, en el año 2000 - 2001, un año en Kriat Gat en el sur, y el otro en la ciudad santa de Tzfat en el norte. La experiencia de venir a vivir y asentarse es muy distinta, ya que en aquel entonces estaba solo y vivía en la ieshivá. esto es totalmente distinto, pero me sirvio de base con el idioma, y los giros culturales de Israel, ya que compartí la ieshivá con marroquíes, yemenitas, rusos, israelíes de todo tipo, de distintas ciudades.



¿Cómo es ser un rabino de Jabad en Israel?

Es bastante distinto a lo que se vive en los Beit Jabad en el mundo, ya que muchos de ellos son de servicio al público con las necesidades judaicas, pero no son comunidades. Nuestra idea es armar una comunidad como las que conocemos en Latinoamérica. De repente la idea de "institución judía" parece no tener sentido en Israel, pero yo creo que es algo que falta, yo entiendo al shil o al knis no solamente como un lugar para ir a orar o para hacer un kadish, sino como el lugar donde están mis amigos, la gente que me conoce y yo puedo confiar, eso es muy importante para todos, pero aun más para un inmigrante, tener esa red de contención comunitaria es vital.



Decime 4 cosas que te sorprendieron mucho

El primer shabat fue increíble, en el barrio se cierra la calle, los chicos corren tranquilos por la calle mientras los padres rezan en el templo, la calle, el barrio, es algo que en general no es judío, incluso en Once en Buenos Aires que es el barrio con más judíos que cuidan Shabat en Sudamérica, en Shabat vas al templo pero después de pasar las vallas y el Bitajon.

Lag Baomer también fue muy impresionante, justo al frente de casa hay un terreno vacío, que se usa para Lag Baomer, cada grupito de pibes se arma su fogata, las familias hacen asadito en la calle, y el barrio vive un festival. Me sorprendió lo popular que es esta fiesta en Israel.

Otra cosa que me sorprendió aunque ya lo había escuchado, es que armamos la casa con cosas donadas, no fue tan difícil, recibimos mucha ayuda, pero todo se fue acomodando.

¿Qué significa para vos vivir en un país que el shabat es parte de la vida cotidiana?

El primer shabat fue increíble, en el barrio se cierra la calle, los chicos corren tranquilos por la calle mientras los padres rezan en el templo, la calle, el barrio, es algo que en general no es judío, incluso en Once en Buenos Aires que es el barrio con más judíos que cuidan Shabat en Sudamerica, en Shabat vas al templo pero despues de pasar las vallas y el Bitajon.

La plaza del barrio se llena el viernes a la noche y el sábado a la tarde con familias e hijos que vienen a jugar . Es muy lindo.

¿Qué extrañas más de Argentina?

A mi familia y a los chinchulines.



Contanos que estás haciendo laboralmente

La idea es armar un Beit Jabad acá.Ya armamos varios grupos para chicos y lo llamamos PibeOle, la idea es hacer salidas, asado, excursiones con los hijos de los Olim. Tenemos algunos cursos online que son con suscripción.



¿Extrañas los farbes virtuales de 100 personas?

Si, mucha adrenalina. Igual los jueves sigo abriendo el zoom más temprano. El farbe es como un fogón que nos juntamos a escucharnos, ahora lo estoy haciendo también en forma presencial todos los jueves con los vecinos argentinos, el jueves es la noche para salir acá.



¿Qué significa twitter para vos?

Un pasatiempo con mucho potencial para conocer gente increíble si se lo usa bien.



¿Cómo se es un rabino de Jabad tan cercano a la gente no religiosa?

No tengo muy clara esa frontera, no religioso, si religioso. Tengo muchos consumos culturales "seculares" y me crié en Tucumán en un ámbito no religioso. Pero todos los rabinos de Jabad conviven entre gente no religiosa.

¿Por qué vivir en las Kryot?

Es una larga historia, pero resumidamente muchos dedos apuntaban a esta zona, y ahora compruebo que fue una buena decisión. De hecho es la zona con más familias argentinas de Jabad de todo Israel, y es un conjunto de ciudades con muchos latinos. Por otro lado estamos a 5 minutos del mar que es espectacular.



¿Cómo es ir al super y que la comida sea kasher?

Es mucho más complicado que antes. Por un lado te abruma la oferta de productos, pero con el tema de las supervisiones de kashrut es complicado, a lo que voy es que no te podes confiar y hay que andar muy atento.

Pero parar en un kiosco cualquiera y comprar un heladito es genial.

¿Tenes pensado hacer encuentros latinos de gente no reli como eran los farbes virtuales pero presenciales?

Si, ya lo estamos haciendo pero la idea es poder hacer juntadas en todo Israel para conocer olim.