Gastón Tealdi, Vicepresidente de la AUF recalca: NO al boicot a Israel

Como se recordará, semanas atrás hubo intentos de parte de algunos elementos en el PIT-CNT de convencer a la Asociación Uruguaya de Fútbl a no viajar a jugar un partido amisotoso con Israel antes del Mundial. Desde entonces, el Director Técnico de la Selección Uruguaya Diego Alonso tomó la decisión que no será jugado ningún amistoso en los días previos a la Copa del mundo en Catar. No sólo en Israel sino en ningún otro lado. Se trató de una decisión puramente profesional deportiva, que nada tuvo que ver con Israel.

Nos lo confirma en forma tajante el Vicepresidente de la AUF Gastón Tealdi.

Comenzamos agradeciéndole la actitud abierta y de gran calidez que tuvo para con nosotros desde que lo contactamos, dado que en ese momento no había aún una decisión al respecto y cada pocos días le volvíamos a escribir preguntando por novedades. Tealdi respondió siempre con gran paciencia y don de gente, y se lo agradecemos públicamente.

Esta entrevista requiere una aclaración técnica. La realizamos por zoom pero en casi todas las preguntas cortamos nuestra voz, ya que no funcionó nuestra cámara, y solamente lo veíamos a Gastón Tealdi, lo cual era por cierto lo principal. Debido a que en algunos puntos su voz salía deformada, tuvimos que cortar y pegar los fragmentos que habían quedado interrumpidos con las respuestas retomadas.

Le preguntamos si lo entendimos bien, y si aunque la posibilidad que la Celeste juegue un amistoso con Israel –o con ningún otro país-ya no existe, aún no se pierde la esperanza que la Celeste llegue a Israel a algún entrenamiento. Y no podemos dejar de mencionarle las ganas con que los uruguayos israelíe esperan tener a la Celeste cerca.

El mensaje es clarísimo y Tealdi lo recalca: no al boicot a Israel.

Comentamos al Vicepresidente de la AUF que a nuestro modo de ver, hay una enorme diferencia entre legítimas discrepancias con alguna decisión o actitud de cualquier país, el intento de demonizarlo, como se hace con Israel, presentándolo en términos que le quitan total legitimidad. Y a raíz de eso le preguntamos qué opinión le merece el intento de usar el deporte para algo así.

No podemos terminar la entrevista sin preguntar por el ambiente de cara al Mundial, y cómo se lo siente en el aire que se respira. Gastón Tealdi habla en tono optimista y pide transmitir un gran abrazo a los uruguayos en Israel.