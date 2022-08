Mes de la Cultura Sefaradí, una visión comunitaria, con Gabriela Najson

Gabriela Najson, voluntaria en la Comunidad Sefaradí en los últimos 14 años, es para nosotros una referente siempre dispuesta a atendernos, siempre presente cuando necesitamos un contacto sobre temas que nos unen. Cuando, con su característico entusiasmo por los temas comunitarios, se dirigió a nosotros para difundir el Mes de la Cultura Sefaradí Edición 2022, enseguida pensamos en entrevistarla. Gabriela, agradecida, estuvo dispuesta y a nosotros nos place compartir nuestro diálogo.

Gabriela Najson es Licenciada en Trabajo Social , está casada y es madre de dos varones .

P: Gabriela, es un gusto tener esta oportunidad de conversar más a fondo contigo. Hace tiempo que nosotras estamos en contacto con relativa asiduidad sobre diferentes temas a publicar de la comunidad, y siempre con buena onda entre nosotras. Y aunque el tema no sea una entrevista personal sino este mes que mencioné, creo que es ineludible comenzar preguntándote sobre tu vínculo con la Comunidad Sefaradí.

R: Muy cierto. Soy Sefaradí de parte de madre y padre , socia de la Comunidad desde que tengo memoria.

P: Tu papá Luis fue Presidente de la Comunidad. ¿verdad?

R: Así es. Mi papá fue presidente durante el primer año de la Pandemia. Sigue activando como voluntario en otros roles .

P: ¿Qué significa crecer con ese acervo, con esas raíces?.

R: En casa de mis abuelos maternos , padres y tíos, la gastronomía , música, lengua, costumbres , liturgia judío sefaradí está presente . Mis abuelos paternos fallecieron muy jóvenes , dejaron su huella en sus hijos y a través de papá también lo he aprendido.

Crecer en una familia sefaradí para mi es degustar y aprender a elaborar una buena Mese (picada de Hummus, azeitunikas, almendras y más ) guisados a fuego lento, Porotos, Bamias (chauchas especiales), Hamim (guisado con huevos), Chauchas a la Turca, Arroz con tomate, Huevos con Tomat (tomate), Burekas de Jandrayo (pasta de berenjena), Keftes (albóndigas) de carne molida y puerro, Travados de mues (dulces rellenos de nuez), ensalada de Berenjena, Yugur con pepino , Tomat Reynado , Shamali (dulce de sémola, coco y almíbar coronado con almendra), Travados, Mogados de almendras (bocado dulce de almendra molida), Dulce de Portokal (naranja), Pan Esponyado y más.

P: La cultura, el sentido de hogar, ineludiblemente pasa en gran medida por la comida.

R: Así es. Te doy otros ejemplos, para Las altas fiestas , Januka : Mina de carne, de Verduras,Pollo Ajilado (con salsa de ajo), Pishkado (pescado) con agristada (salsa), , Ensalada de berenjena a la Turca , Baklava , Bunuelos de Parida (de matzá) y para Pesaj Minas de Carne mulida (picada) , de Verduras ,Huevos Haminados, Jaroset, Fongos (tortillas de espinaca) , Compota de frutas y otras delicias.

P: Y yo que trato de cuidarme, esta entrevista me sacará del equilibrio. Y aparte de la gastronomía, el acervo cultural que se vive en un hogar sefaradí, pasa también por la forma de celebrar las fiestas del calendario judío ¿verdad? La liturgia por ejemplo.

R: De la liturgia te puedo citar el macam o tonada característica de Cabalat Shabat pasando por el rezo de Shir hasHirim , Ygdal (Los trece principios del Rambam ) al culminar el rezo , la Havdala con Hamavdil Ben Kodesh Lejol . Saludamos augurando ¡ Buena Semana mos mande el Dio alegres i sanos!

P: Suena hermoso. ¿Algunos otros ejemplos de las fiestas y rezos?

R: Meldar casi todos los rezos en voz alta , menos la Amida .Previo a Rosh haShana , la costumbre típica es que comenzamos a recitar las Selijot un mes antes del comienzo del año. Y el saludos característico :Aniada buena, dulce i klara.

P: Saludo ampliamente conocido. Suena hermoso en ladino.

R: Muy cierto. Realmente los dichos en judeo-español son una parte central de nuestra tradición. Te cuento además que está muy arraigada la costumbre de prender velas recordatorias en la Sinagoga en Comunidad. A esa costumbre se le dice echar aceite al Kal.Aún hay personas que mantienen la tradición de usar aceite y pabilos para esa ocasión.

Luego de comenzar el año, Tizku le Shanim Rabot Neimot beTobot, que significa “Que tengan el privilegio de vivir muchos años agradables y buenos”.

P: Cada fiesta con sus costumbres…

R: Exacto. Te cuento que cortamos el ayuno de Iom Kipur con pan con aceite. En Pesaj cantar El Kavretiko o Jag Gadia y Kien supiese i entendiese …

P: La comunidad da mucha importancia al tema cultural ¿verdad?

R: Así es. Te cuento que comenzamos con el proyecto “Centro Cultural Sefaradí del Uruguay “en el año 2016. Formamos un equipo integrado por Marta Sabetay , Moira Cohen, Sandra Atijas , Edith Sasson y quien escribe.

De izquierda a derecha: Edith Sasson, Gabriela Najson, Sandra Atijas, Moira Cohen y Marta Sabetay,en el templo de la calle Buenos Aires

Nuestros objetivos desde la creación son : Investigar , preservar y transmitir el Acervo Judío Sefaradí en todos los ámbitos, tanto académicos como para la sociedad toda. Compartimos el concepto que el conocimiento del otro, su origen, costumbres, creencias, etc, fortalece la convivencia y el diálogo respetuoso entre todos.

P: Mi papá, de bendita memoria, siempre lo decía: “El mejor conocimiento ahonda la amistad”.

R: Es muy cierto. Desde entonces, hemos creado el Museo Sefaradí en una de las salas del Templo Beth Israel, edificio emblemático de la Ciudad Vieja de Montevideo.

Quienes lo visiten podrán apreciar documentos originales, objetos religiosos, registros del Ciclo de Vida Judio, libros y fotos . A través de todos los objetos, el visitante podrá viajar al pasado y conocer la historia de nuestros ancestros a través del relato de aquellos inmigrantes . Nuestra lengua, el judeo- español, está presente con sus dichos en toda la sala. Las costumbres, y liturgia , se conocen a través de los objetos donados exhibidos. También la historia del barrio Ciudad Vieja, donde se afincaron los primeros sefaradíes que llegaron a Uruguay, formaron sus familias, trabajaron y dejaron su impronta, está presente en nuestro espacio.

P: Ese es el trasfondo.

R: Así es. Otras de las tareas a las que nos abocamos son la creación, planificación, ejecución y evaluación del Ciclo de actividades del Mes de la Cultura Sefaradí, creación de material audiovisual, participación del Dia del Patrimonio , de La Noche de los Templos , Investigación y creación de contenidos inéditos, invitar expertos sobre Shoa Sefaradí, Videos Testimoniales, Canal de You Tube, Página de Facebook y mucho más. Hemos realizado además actividades Via Zoom acerca de la Historia de los Sefaradies, Las Hermanas Touza, Maimónides y otros temas.

P: Mencionaste el judeo-español, el ladino, a mi criterio una perla de la cultura judía. ¿Qué se hace al respecto?

R: Creamos el Taller de Ladino en marzo del 2019 y en junio del mismo año, realizamos el Primer Seminario de Ladino titulado: “Encuentro con nuestra Lengua”. La invitada especial fue la Profesora Graciela Tevah , integrante de CIDICSEF (Centro de Investigación , Difusión de la Cultura Sefaradí ) . No puedo dejar de mencionar que el CIDICSEF como el Centro Cultural Sefaradí, formamos parte de FeSeLa, Federación Sefaradí Latinoamericana, que este año está cumpliendo 50 años de existencia.

P: Quisiera hacer una pregunta que va más allá de este mes especial. ¿Qué hace la comunidad sefaradí para preservar y transmitir la cultura sefaradí en Uruguay?.

R: Todas las actividades tienen impronta sefaradí, desde las organizadas por la Comisión Directiva hasta las que llevan adelante las diversas comisiones de voluntarios, como ser Eventos, Sinagogal, Cultura, y Ayuda Social. Todas las actividades son abiertas a socios y no socios.

Desde las clases de cocina hasta el Taller de Ladino, desde el repertorio del Coro Koleinu hasta el Acto del Edicto de Expulsión de los Judíos de España, desde la liturgia de un Jag hasta la Cena del Tercer Seder de Pesaj , desde las actividades sobre Shoa Sefaradi hasta Clases de Tora y Jaguim…Nuestro acervo nos atraviesa en todas las áreas …

Sin duda, el Centro Cultural Sefaradí del Uruguay, ha trascendido los límites comunitarios , para posicionarse como un referente del colectivo nacional.

Una actividad conjunta de la Universidad ORT y la Universidad Católica en el Centro Cultural Sefaradí

P: Como bien sabemos, las líneas que definían a las diferentes comunidades que formaron la colectividad judía uruguaya, hace ya mucho que se cruzan. Los matrimonios “mixtos”, entre sefaradíes y ashkenazíes de distintos orígenes, son parte integral de la realidad judía uruguaya y por cierto del mundo judío en general . En la dinámica comunitaria ¿sentís que hay mucho interés también de no sefaradíes por ser parte, por conocer y acercarse?.

R: Lo veo , mucha gente que se acerca con la idea de ampliar su grupo de amigos, de hacer actividades diferentes, para sentirse en Comunidad, en Familia. Para celebrar las alegrías y sentirse acompañado en los momentos de tristeza. Nuestra comunidad es una gran familia.

Son bienvenidos. Bengash en Bonora !

P: Que vengan todos enhorabuena, creo que podríamos traducirlo así del ladino…Gabriela, quizás hay mil puntos que te parece clave mencionar, que no te supe preguntar. ¿Quisieras agregar algo?

R: Sólo agradecerte por el espacio en tu prestigioso semanario. Les invitamos a sumarse en los eventos del Mes Sefaradí 2022.

En detalle, el Mes de la Cultura Sefaradí

Como se verá, las dos primeras actividades ya han sido realizadas

P: Vayamos un poco a este mes especial. Cuando vos mirás el programa ¿sentís que está ahí el hogar en el que creciste? Vos, claro, o cualquiera de nuestros lectores que se identifique con la comunidad sefaradí.

R: Cuando pensamos en el contenido, cada instancia la enfocamos para transmitir en forma sintética , didáctica y amena, nuestro patrimonio cultural. Creamos el programa, pensando que sea de interés para todo público , y coherente con los objetivos del Centro Cultural. Otro de los objetivos es que cuando te acercas a conocer otra cultura, terminas encontrando puntos en común con la tuya. Generar puentes de dialogo y conocimiento entre las culturas a través del respeto y la convivencia, son nuestros deseos.

P: Contame un poco cómo surgió la idea, quién lo promovió.

R: A partir de las leyes que reconocen a los Sefaradíes como españoles, nos acercamos al Cónsul General de España en Uruguay, Don José Rodríguez Moyano a quien le agradecimos en su momento y lo seguimos haciendo, que nos recibe y da la bienvenida como parte de las colectividades españolas. Nos comentó sobre la importancia de difundir la cultura sefaradí y nosotras tomamos el guante y comenzamos a trabajar el Mes de la Cultura Sefaradí en Agosto del 2019. El Centro Cultural de España en Montevideo, nos abre las puertas, y a partir de entonces continuamos año a año con propuestas innovadoras.

P: Independientemente del hecho que publicamos aquí el programa ¿qué destacarías?.

R: Destaco que cada una de las actividades está pensada con el intelecto y el corazón.

Invitamos a los expertos en las diferentes áreas y ellos responden con entusiasmo y entrega incondicional.

P: Casi te pregunto cuál es el perfil del invitado potencial y luego me dije a mi misma “claro que los sefaradíes”. Pero en realidad me imagino que no, que va mucho más allá ¿no?.

R: Va mucho más allá. Apostamos que se acerquen académicos, estudiantes, cualquier persona intelectualmente inquieta por conocer otras culturas .Recordemos que en esta oportunidad , tendremos participación de la Colectividad Gallega, Valenciana , Portuguesa y Sefaradí en escena.

P: ¿Dirías que hay actividades para diferentes edades?.

R: Sin duda alguna. Pueden interesarse desde los escolares, dirigidos por sus maestros, hasta los estudiantes de áreas universitarias. Todos nos han visitado en el museo.

Así se pueden contactar con el Centro Cultural Sefaradí

E-mail : [email protected]

Facebook y canal de Youtube : @centroculturalsefaradiuy

Instagram : museosefaradiuy