Israel despidió a un gigante que nunca perdió su humildad: Aharon Yadlin

Aharon Yadlin en su kibutz, Hatzerim,hace pocos años

Aharon Yadlin, quien fuera Ministro de Educación en el primer gobierno de Itzjak Rabin, Secretario General del partido Laborista y Secretario General del Movimiento Kibutziano, falleció el viernes a la edad de 96 años y fue sepultado este domingo en el kibutz Hatzerim donde residió casi toda su vida.

Yadlin, tal cual dijo en su eulogía el Presidente del Estado Itzjak Herzog, será recordando ante todo como educador. Fue quien impuso el día largo de estudios en las ciudades en desarrollo en la periferia y quien libró diversas luchas que consideraba claves para garantizar una buena educación para los niños de Israel.

El Presidente Herzog recordó su sencillez, el hecho que viajaba por todo el país en autobús y de sandalias, sin alardes de formalismo ninguno.

“Con todo el respeto que merece la seguridad, para mi padre, lo principal era la educación”, contó su hijo mayor , el General Amos Yadlin, ex jefe de la Inteligencia militar.

En una emotiva despedida Amos Yadlin contó que el último encuentro con su padre fue el viernes. “Como siempre, te alegraste cuando llegué. Pediste que tome tu mano. No recuerdo, en 70 años, ni una vez en la que hayamos estado de la mano. Nosotros, los varones, solamente nos dábamos apretón de manos y unas palmadas en la espalda. Pero el último jueves no me dejaste soltar tu mano. Y estuvimos así sentados durante tres horas”.

Una foto de años atrás: Aharon Yadlin junto a su hijo mayor Amos, uno de sus nietos y uno de sus bisnietos

Y agregó: “Por un lado sentí que te aferrabas con toda tu fuerza a la vida y por otro, sentí que te estabas despidiendo, transfiriéndome tu carga emocional y humana, para que tu nobleza y tu humildad pase a los nietos y bisnietos. Siempre supe que nos amabas a todos de una forma especial propia de ti, sabia y un tanto tímida, indicándonos siempre marchar por el camino correcto”.

Amos Yadlin pintó a su padre con exactitud. “Nuestro padre era una combinación maravillosa de armonía y contradicciones. Un hombre de principios y también de términos medios. Entendía que puede haber tensiones entre los valores y sorprendía una y otra vez con su capacidad de resolver las contradicciones y hallar una solución bien pensada a todo serio dilema. Era una persona de término medio, no de extremos, y sabía combinar sionismo y socialismo, judaísmo y humanismo,todo siempre por el bien del pueblo judío, del Estado de Israe el movimiento sionista, Avoda y por supuesto el kibutz”.

Tal cual contó su primogénito, el desempeño de Aharon Yadlin (z”l) como ministro y diputado (estuvo 15 años en la Kneset), era una forma de promover avances que consideraba necesarios, no una meta en sí misma y por cierto no algo que debía darle ningún tipo de privilegio. Para él, ser parte de la élite significaba tener que servir al pueblo.

Fue electo a la Kneset por primera vez en 1960 como legislador de Avodá. En 1974 fue nombrado Ministro de Educación del Primer Ministro Itzjak Rabin. En 1979 dejó definitivamente su trabajo parlamentario cuando la secretaría del kibutz Hatzerim le exigió volver a trabajaren el kibutz, lo cual él aceptó.

Tuvimos el privilegio de entrevistarlo años atrás en Hatzerim, de captar de cerca su sencillez, aunque era uno de los gigantes en la historia del movimiento laborista israelí, uno de sus mayores símbolos.

Publicaremos por separado algunos conceptos centrales de aquella entrevista.

Vayan estas líneas como homenaje a una figura que enriqueció al Estado de Israel con sus valores y su significativo aporte.