Jesse Eisenberg dirigirá, escribirá y protagonizará una película sobre su familia y la historia del Holocausto en Polonia

El actor judío Jesse Eisenberg dirigirá, escribirá y protagonizará junto al actor de "Succession" Kieran Culkin una película sobre dos primos separados que viajan a Polonia después de que su abuela muere para aprender sobre su vida y, a su vez, unirse a una gira por el Holocausto, informó Screen Daily.



“Tienen una relación divertida y tensa”, dijo Eisenberg, que tiene raíces familiares en Polonia, sobre los personajes principales de “A Real Pain”, que comenzará a filmarse en marzo de 2023 en Varsovia.



La estrella de “Social Network” agregó sobre su nueva película: “Es una historia agridulce, ya que nos damos cuenta de que tal vez no pertenecemos del todo, pero en el contexto de esta historia increíblemente dramática. Estoy tratando de hacer la pregunta: ¿es válido el dolor moderno en el contexto del trauma histórico real? Creo que estoy hablando de la experiencia de las personas [de 30 años] que regresan y es extraño para ellos, y ahora de repente es real”.



El proyecto está respaldado por la productora estadounidense Fruit Tree, que también produjo el debut como director de largometrajes de Eisenberg, "When You Finish Saving The World". El actor nominado al Oscar dijo que espera usar "la mayor parte del equipo que pueda traer" de su primera película junto a un equipo polaco. Señaló, “afortunadamente, estoy filmando en un país que tiene una tradición cinematográfica increíble”.



Eisenberg ha explorado temas relacionados con el Holocausto en sus proyectos anteriores, así como en su obra de 2013, "The Revisionist", que se inspiró en un viaje que realizó a Polonia, donde conoció a un primo segundo que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial.



En el drama de 2020 "Resistance", Eisenberg asumió el papel principal del mimo francés de la vida real Marcel Marceau, quien fue una figura central en la Resistencia francesa contra las fuerzas nazis y ayudó a rescatar a niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Eisenberg, que perdió a miembros de su familia en el Holocausto, dijo anteriormente que su familia proviene de un área de Polonia muy cercana a donde vino el padre de Marceau. El actor dijo que interpretar a Marceau en la pantalla fue "la experiencia más satisfactoria que he tenido".



Hablando sobre la conexión de su familia con el Holocausto, Eisenberg dijo en 2020: “Me obsesioné con la historia de mi familia durante la guerra cuando tenía 19 años. Veía a mi tía todas las semanas: murió el año pasado a los 106 años... Nació en Polonia y luego, cuando tenía unos nueve años, vino a Estados Unidos... Quedé realmente fascinado y fue interesante para mí, como adolescente estadounidense, tener alguna conexión. a algo que era mucho más relevante históricamente que mi propia vida”.