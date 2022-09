Visita del Canciller de Emiratos Árabes Unidos a Israel

El Primer Ministro Yair Lapid, el jueves 15 de septiembre de 2022, en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén, se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Primero sostuvieron una reunión privada y luego una reunión ampliada con sus respectivos equipos.

Foto: Haim Zach,GPO

Asistieron a la reunión por Israel la Ministra de Energía, Karine Elharrar, el Asesor de Seguridad Nacional, Dr. Eyal Hulata, el Director General de la Oficina del Primer Ministro, Na'ama Schultz, el Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpiz, el Secretario Militar del Primer Ministro, General de División. Avi Gil y el Embajador de Israel en los Emiratos Árabes Unidos Amir Hayek.





Foto: Haim Zach,GPO





A la reunión por los Emiratos Árabes Unidos asistieron Su Excelencia Reem Ebrahim Al Hashimy, Ministra de Estado para la Cooperación Internacional; Su Excelencia Noura bint Mohammed Al Kaabi, Ministra de Cultura y Ministra de la Juventud; Su Excelencia Ahmed bin Ali Al Sayegh, Ministro de Estado; y el Embajador en el Estado de Israel Su Excelencia Mohamed Mahmoud Fateh Ali Abdulla Al Khaja.



Los líderes hablaron sobre continuar fortaleciendo los lazos entre sus países por el bien de la estabilidad regional, la prosperidad de sus naciones y la seguridad para todos los pueblos de la región. Los dos también charlaron sobre el desarrollo económico continuo y la cooperación en los campos de agricultura, energía, agua, seguridad alimentaria y más. El Primer Ministro y el Ministro de Relaciones Exteriores enfatizaron el deseo de construir lazos con más naciones en estas áreas.





El Primer Ministro y el Ministro de Relaciones Exteriores hablaron sobre la continuación del proceso del Foro de Negev y el deseo de profundizar los lazos entre sus naciones a través de este foro.



Los dos se felicitaron mutuamente por el segundo aniversario de los Acuerdos de Abraham y por el hecho de que se espera que el comercio entre los dos países alcance los 2.500 millones de dólares para fin de año. Este logro es el resultado del arduo trabajo de los gobiernos y el sector privado.



El Primer Ministro entregó al Ministro de Relaciones Exteriores la versión de la Torá del Rav Saadia Gaon traducida al árabe.



Los siguientes son los comentarios del Primer Ministro Lapid en las declaraciones conjuntas:



“Su Alteza, el jeque Abdullah bin Zayed,





Esta es una visita histórica de un líder regional que impulsará la arquitectura regional que hemos estado construyendo el año pasado en el Medio Oriente.



Esta es una visita de un socio estratégico, que fortalecerá los lazos económicos y de seguridad entre nuestros países.



Esta es una visita de un amigo cercano y querido, con quien puedo hablar de todo.



Y mi amigo: de hecho, discutiremos todo durante su visita aquí.



La cooperación entre nuestros países avanza a un ritmo increíble.



Hace apenas un mes y medio, los dos participamos en la cumbre virtual de la iniciativa I2U2 junto con el presidente Biden, el primer ministro Modi y el presidente Mohammed bin Zayed. Esa iniciativa de cooperación económica nació en una cena que usted ofreció en Washington junto con el Secretario de Estado Tony Blinken.

Antes de eso, nos reunimos en el histórico Foro de Negev, junto con los cancilleres de Estados Unidos, Bahrein, Marruecos y Egipto.

Cuando pensamos en crear esa reunión, fuiste la primera persona a la que llamé. Sabía que si venías, otros te seguirían.

Eso es exactamente lo que sucedió, ya mis ojos: esa es la esencia del liderazgo.

Antes de eso, me dieron la bienvenida a Abu Dhabi, cuando abrimos la Embajada de Israel allí.

Allí mismo definiste nuestro objetivo común: transformar la relación entre nuestros países en un vínculo entre nuestros pueblos;

Convertir los lazos entre nuestros gobiernos en lazos entre empresas;

Para asegurar que nuestros pueblos se beneficien de nuestros lazos,

Permitir que el espíritu empresarial instintivo de nuestras dos grandes naciones nos impulse hacia adelante.

Hemos dado grandes pasos el año pasado, pero ni siquiera hemos arañado la superficie del potencial de cooperación en todos los campos: la economía, la seguridad alimentaria, la energía, el agua, la cibernética y, por supuesto, la seguridad.

En enero pasado, me horroricé, al igual que todos los israelíes y todas las personas civilizadas, por el ataque criminal con aviones no tripulados en su hermoso país.

Israel está hombro con hombro con usted frente a cualquier ataque terrorista.

Lamentablemente, tenemos experiencia en esta área.

Sabemos cómo se siente.

Y sabemos qué país está detrás de estos ataques.

Sabemos lo que se debe hacer en respuesta, y sabemos la manera correcta de hacerlo.

Amigo mío, juntos estamos cambiando la faz de Oriente Medio. Lo estamos cambiando de la guerra a la paz, del terrorismo a la cooperación económica, de un discurso de violencia y extremismo a un diálogo de tolerancia y curiosidad cultural.

Es posible que sepa que la palabra hebrea Shalom tiene dos significados: hola y paz. Entonces, los saludo con shalom, y les deseo a todos shalom: Una bendición de paz.

Bienvenido a Israel, mi querido amigo”.

Foto: Kobi Gideon GPO