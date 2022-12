El rabino Dr. Elie Abadie, de Líbano a México y a Dubai: protagonista de la historia

En la gran mezquita de Abu Dhabi, pronunciando una eulogía en memoria del Sheikh Zayyed al-Nahyan, fundador de los Emiratos Árabes Unidos

Recuerdo cuando hace aproximadamente dos años, me enteré que quien se desempeñaría como Rabino de los Emiratos Árabes Unidos, en la nueva era posterior a la firma de los Acuerdos de Abraham con Israel, era un rabino que sabe español porque vivió muchos años en México: el Dr. Elie Abadie (61). Enseguida pensé: “este hombre debe tener una historia sumamente original e interesante”. Y es más que cierto.

Hemos tenido el gusto de conversar con él en distintas oportunidades. Esta es la nueva entrevista que le hemos realizado. El Rabino Dr. Elie Abadie, es indudablemente no sólo testigo sino también protagonista de la historia. La base de su trabajo es Dubai, donde se encuentra con su esposa. Sus seis hijos (cuatro varones y dos mujeres) están todos casados y viven en Estados Unidos, por lo cual en verano viaja a visitarlos.

A modo de presentación

P: Elie, te agradezco tu buena disposición, siempre que te solicito quitarte un rato para conversar sobre tu actividad. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer entrevistas anteriores contigo, comencemos con el principio, un resumen de tu historia personal por favor.

R: Siempre es un gusto conversar contigo. Pues les cuento que nací en Líbano. Mis padres eran refugiados de Siria. Después del establecimiento del Estado de Israel, Siria persiguió a sus judíos, los puso en prisión, mis papás tuvieron que escapar de una forma muy delicada, a mi papá casi lo matan, pero llegaron a Líbano. Así que yo nací allí y crecí en Líbano hasta los 10 años, y de ahí nos fuimos a México, al nuevo mundo, donde mi papá tenía hermanas y primos. Mi hermano mayor había ido antes, ya que la situación de la comunidad judía en Líbano se puso un poco precaria con la llegada de Arafat y sus terroristas, luego la guerra civil en Líbano… Crecí en México hasta los 18 años, luego me fui a Estados Unidos a estudiar en la Yeshiva University, donde me gradué de rabino y de médico internista, luego hice la especialidad en gastroenterología. Fundé varias congregaciones, en la última fui el rabino fundador de la congregación Edmong Szafra de la ciudad de Nueva York. De ahí me fui a Dubai, hace más de dos años…

Con el Papa Francisco en el Vaticano, junto a líderes musulmanes de los Emiratos

P: ¿Cómo llegaste a eso?

R: Conocía a varios funcionarios de los Emiratos que venían a Estados Unidos. Como yo hablaba árabe y también tengo una maestría en historia y filosofía de la Edad Media –en cuyo marco se estudiaban las tres religiones abrahámicas y conozco todo ese tema-, hablábamos de eso y así hicimos conexiones y amigos. Cuando se firmaron los Acuerdos de Abraham- yo ya tenía el conocimiento de que iban a pasar- la comunidad judía con la bendición del gobierno me pidió llegar allá a ser el rabino del Consejo judío de los Emiratos y ahí llevo aproximadamente dos años.

En el sitio donde se hace la shjitá (faena) kasher de carne en Dubai

P: Apasionante ya el resumen. Creo que es ineludible preguntarte de dónde te sientes parte, pero quizás no hay que elegir un solo lugar.

R: La verdad es que me siento un ciudadano internacional. Adonde voy hago de ese lugar mi hogar, por ese momento, por esa temporada o época, hasta lo que venga en el futuro.

Una comunidad judía poco común

P: Si uno explica el desafío especial con el que has lidiado en esta misión, creo que podemos decir que en los Emiratos Árabes Unidos hay judíos llegados de diferentes partes del mundo, más que nada por el trabajo en diferentes empresas, o sea que tu trabajo era es casi construir de cero un liderazgo espiritual, ¿lo estoy planteando bien?

R: Si, la verdad, y desafortunadamente lo estás planteando muy bien. Yo diría que no solo de cero, de menos que cero, porque, como dijiste, es una comunidad muy ecléctica que viene de muchos países del mundo: donde hay comunidad judía, hay casi un representante (de esa comunidad) en los emiratos. Tenemos de norte a sur, de Canadá hasta Argentina y Chile, y los países en el medio, y de Inglaterra a Rusia y casi todos los países europeos, tenemos de Israel, claro, ahora hay más que antes, y tenemos también varios de los países norteafricanos. Tenemos variedad de personalidades, de observancia religiosa, de denominación religiosa… Entonces el desafío es unirlos bajo un liderazgo, un techo, que es un desafío que la verdad no me lo esperaba tanto, pero poco a poco, gracias a Dios, estamos tratando de darles la cultura de ser parte de una comunidad, aunque haya ahora varios lugares de rezo, pero que sea una comunidad de rezo con varios lugares para que cada uno lo pueda hacer de la forma en que está acostumbrado o que le guste o que sea su tradición.

En un acto de Iom HaShoá en los Emiratos Árabes Unidos

P: ¿Es difícil lidiar con el desafío de ser rabino en un país árabe, aún en medio de la apertura hacia la paz?

R: No, la verdad el desafío de ser rabino en un país árabe ha sido muy fácil vis a vis a la sociedad de ahí, a la comunidad, el gobierno y los emiratíes. El desafío es más con la comunidad judía que con la sociedad que vive ahí. El gobierno, luego la sociedad, los emiratíes, la población, me han dado una bienvenida muy respetuosa, muy acogible, con los brazos abiertos, con una cara muy sonriente, ha sido una experiencia muy placentera y enriquecedora. Es una experiencia que tal vez uno no esperaba, pero sí ha sido muy buena. Caminando las calles con mi kipá o mi sombrero, sin ningún problema, y la gente en la calle cuando me ve a veces me dice “shalom”, me sonríe, me dice “bienvenidos a los judíos”, o se quiere tomar una foto conmigo… La verdad, no he sentido ni un atentado en contra de mi, aunque sea con una mala palabra o una mirada malvada, nada de eso.

Con el Imam chiita Imam Mohammed Tawhidi, residente en Australia, gran defensor de Israel y el pueblo judío, y Loay Alshareef del Ministerio de publicidad e información

P: ¿En qué medida influye en el desafío diario del trabajo como rabino el trasfondo de los Acuerdos de Abraham?

R: En verdad influye en toda la población, que ahora sabe que con los acuerdos existen judíos en los Emiratos, la comunidad está creciendo, sus necesidades se están tratando de resolver, como la comida kosher, mikve, sinagogas… la gente ya sabe, ya entiende. Todos los servicios vinculados al turismo tienen buen conocimiento de la gastronomía kosher… es más, miles de trabajadores vinculados al turismo tomaron un curso especial para aprender sobre las necesidades del turista judío especialmente por el tema de la comida kasher. Cuando llegué me acuerdo que me pidieron verlo y dar mis comentarios. Todos los trabajadores de la hotelería, en los restaurantes, todos los que tienen que algo que ver con el turismo, tuvieron que tomar ese curso y tener un certificado.

Con el Imam Sheikh Mohammad El Husseini, líder del Consejo Islámico Árabe

P: En el interin han pasado también las fiestas, Rosh Hashana , Iom Kipur y Sucot, estando tú al frente de los rezos en los Emiratos. ¿Cómo fue ese desafío?

R: Este año hubo varios servicios religiosos, ya que la Communidad está creciendo y viviendo en diferente partes de la ciudad. Un total de más de 600 personas acudieron a los rezos y los servicios religiosos. Claro que también hubo turistas Israelíes y de otros países.

Múltiple actividad, como rabino y símbolo de una causa

P: Y en medio de tanta cosa hace poco hasta te han ordenado caballero. Pero esa no es la única novedad de los últimos tiempos. Tu presencia es requerida en eventos diversos que simbolizan la apertura y el acercamiento, un cambio gradual en parte de la región.

R: Es cierto. Te cuento que me invitaron al Festival de Música Andaluz en Marruecos y a la inauguración de la primera Sinagoga en una universidad en un país Arabe, la Universidad Politécnica Muhammed IV en Marruecos.

Por otra parte, me invitaron a dar una conferencia en honor del Dia International de la Tolerancia, en la Universidad Mohammed bin Zayed para la Humanidades, en Abu Dhabi. El tema: "¿Qué dicen los libros sagrados sobre el amor al prójimo?”.

Y ya que lo mencionaste, sí, me han otorgado el título de Cavaliere, o sea Caballero, por parte de la Orden Archicofradia Parte Della Güelfa. Es una hermandad establecida en 1266 por los Caballeros de Florencia para liberar a Florencia e Italia del imperio de la familia Hohenstaufen y recibió la aprobación como Orden por el papa Clemente IV, quien fue la principal autoridad europea en la Edad Media que confirmaba los privilegios de los reinos y instituciones. Desde 1549 gracias la Orden al encargo de Cosme I de Medici, Gran Duque of Toscana se dedica a la fraternidad humana, a la libertad y el amor y el entendimiento entre pueblos y religiones, y a la preservación de la Tierra.

De cara a la publicación de la entrevista con @RabbiElieAbadie , el rabino de los Emiratos árabes unidos y del @gulfjewish , una muestra del respeto que se ha ganado a todo nivel . Rabino convertido en Cavaliere.

P: ¿Sientes que se reconoce tu actividad y tu propio desempeño, pero que con ello se está honrando una causa? No tengo dudas de que eso es lo principal para ti.

R: Claro, la causa macro es el entendimiento, la coexistencia, la armonía entre los pueblos y las religiones en general, pero específicamente entre árabes e Israelíes y entre judíos y musulmanes.

Médico y rabino, sin contradicción

P: ¿Cuánto tiempo ejerciste de médico?

R: En Estados Unidos siempre ejercí de médico y rabino al mismo tiempo. Eran 24 horas de medicina y rabinato, todo junto. En Emiratos todavía estoy esperando hacer el papeleo para poder ejercer, por lo menos dos días a la semana no más.

P: ¿En algún momento sentiste que quizás hay un potencial de contradicción entre ambas cosas? Me refiero al hecho de que médico, como científico, plantea interrogantes también, y para un rabino, si bien va a estar preguntando, hay como verdades absolutas que ahí están, no se las cuestiona, porque es cuestión de fe.

R: Mis estudios en la ciencia, en la medicina, han reforzado mi fe en Dios. Al ver lo increíble que es el cuerpo humano, cómo funciona -sus órganos, tejidos, células y núcleos-, uno no puede decir más que: ha de haber un ser supremo que haya podido crear una entidad así. Luego al estudiar también todo el reino animal y vegetal, los insectos, uno se da cuenta de que de verdad debe haber un ser supremo que haya creado todo eso, porque por azar nunca habría sido posible. Aunque la ciencia lo dice, pero siendo también científico yo mismo, conozco la debilidad de la ciencia y de las hipótesis que a veces plantean, la verdad llegan a una teoría solamente porque eso es lo que plantean, si no hubieran planteado algo la teoría no habría salido. La verdad, ha fortalecido mi fe en Dios.

P: ¿Estoy en lo cierto con que el científico también tiene que plantear preguntas y el rabino, o quizás el creyente, también parte de la base que hay cosas que no se pueden cuestionar?

R: Claro, pero no es que no se puedan cuestionar, siempre se puede, pero a veces hay cuestiones de las que no tenemos respuesta, en la religión y en la ciencia. Como dijo Einstein, a veces uno no puede preguntar qué vino antes del universo, porque no va a saber la respuesta. Cuestionar siempre es bueno, es la base del Talmud, del judaísmo, porque sin cuestionar uno no aprende. Pero uno también tiene que saber o aprender que a veces, desafortunadamente, no tenemos la respuesta, ni en la ciencia ni en la religión, porque son respuestas que tal vez no estamos a ese nivel para poder saberlas o entenderlas.

Una nueva realidad

P: Como judío, ¿te pellizcas todavía cuando ves el acercamiento entre judíos y árabes, entre israelíes judíos y árabes musulmanes, que la paz es posible y se va abriendo camino, sin olvidar que todavía quedan desafíos?

R: Si, a veces me pellizco, pero he hecho tantos amigos de la comunidad árabe en los Emiratos que ya me parece todo muy normal. La verdad, no sólo con los emiratíes, sino también con árabes sirios, egipcios o de Jordania, que viven ahí, trabajan y tienen puestos muy importantes en la industria. Me he hecho muy buen amigo de ellos, los he sentido muy amables y amigables, contentos porque esta aproximación está tomando lugar y va a seguir. Muchos de ellos han dejado sus países y lamentan que sus países todavía no hayan tenido ese acercamiento al pueblo judío y también al Estado de Israel.

P: ¿Sientes que hay aquí una realidad irreversible?

R: La realidad se esta haciendo día a día y momento a momento. Esta realidad por ahora es irreversible y expandiéndose poco a poco en la zona del Golfo. Estamos en el cruce de la historia, haciendo historia cada día. Esta nueva diáspora ¿adónde nos llevará? No se sabe todavía. ¿Será como la nueva diáspora del Imperio Otomano? ¿De Las Américas? El tiempo nos dará la respuesta.

P: ¿Algunas vivencias especiales que quieras compartir?

R: Una de ellas, que para mí fue algo muy importante y sentimental. Me invitaron a dar una eulogia en la mezquita más grande del país, que está en Abu Dabi, muy famosa, ante casi 2.000 personas, ministros, imanes, representes diplomáticos y de otras religiones. Hablé, di un discurso y todos al caminar se levantaron al recibirme, y al bajar, lo mismo. Fue una experiencia de veras increíble, porque sientes el respeto que te dan. Yo fui con mi kipá, me presentaron como el rabino, sabían quién soy. También he dado discursos en las universidades, en la feria del libro, todos para mí son momentos especiales.

P: ¿Algún otro punto que quieras mencionar?

R: Que estamos viendo hacia el futuro y tenemos mucha fe en que toda la región del Golfo cambiará y seguirá cambiando para bien. Creo que va a ser el lugar del futuro con esos cambios.

P: ¿Te sientes protagonista de la historia?

R: Si, siento que estoy en el crucero de la historia y que puedo hacer cosas para que tengamos un futuro más pacífico, agradable y humano.

P: Amén, que así sea. Mil gracias por tu valioso tiempo.

R: Un gran gusto. Gracias a ti por el interés.