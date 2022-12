Importante distinción nacional a la Dra. Raquel Katzkowicz

Estas líneas son ante todo, una felicitación a una persona querida: la Dra. Raquel Katzkowicz, conocida por muchos como Quela, quien hace unas dos semanas fue galardonada con el Premio Morosoli de plata por su aporte a la educación.

La ceremonia de la premiación de los Premios Morosoli a la cultura uruguaya fue llevada a cabo en el Teatro Lavalleja de Minas. El Morosoli de Oro lo recibió el científico Ing. Fernando Paganini. La organizadora de los premios es la fundación Lolita Rubial.

Hace unos meses, la Dra. Raquel Katzkowicz recibió una carta de la fundación notificándole que sería una de las galardonadas explicando que los premios son entregados “a personalidades que con su aporte contribuyeron o desempeñan un papel trascendente en el desarrollo de una cultura e identidad nacionales , las que hoy nos honran en el concierto internacional”.

Quela, que se siente un tanto incómoda con la publicidad, prefirió que no hagamos en este momento una entrevista. Pero sí estuvo dispuesta a compartir con nosotros su sentir en un momento tan especial. Algunos de estos conceptos también los dijo públicamente en el acto.

“Como educadora, egresada de la educación pública de nuestro país, siento una enorme gratitud en este momento, por lo que quisiera dedicar esta distinción a quienes me formaron, me orientaron y a muchos de los educadores con los que trabajo cada día, docentes, directores, inspectores; esos educadores que nos provocan a pensar, nos invitan a explorar”.

El desafío es traducirlo en el trabajo diario y la Dra. Katzkowicz sostiene que lo ve personalmente. “Veo ese propósito ético en muchos de los docentes con los que me toca actuar cotidianamente, los que promueven acciones para que nuestros niños y jóvenes sientan pertenencia en sus instituciones y alcancen sus mejores logros desarrollando todo su potencial. Esos docentes que construyen día a día instituciones como espacios hospitalarios, que garantizan no solo la calidad de su propuesta educativa sino también la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo”.

Y honrando el nombre de la fundación que entrega el premio, agregó:

“Analizando su trayectoria, estoy segura que Lolita Rubial, como maestra de nuestro país y, como aparece en su biografía, sembradora de cultura, impulsora de proyectos y quimeras enriquecedoras del espíritu de sus conciudadanos, sentiría que esta es la forma en la que nuestros docentes y nuestras instituciones educativas deberían actuar, para favorecer la formación de las futuras generaciones. Es por este motivo que el reconocimiento de esta fundación, que transmite su legado, me honra, me llena de gratitud y renueva mi compromiso con la educación de nuestro país”.

No podían faltar los agradecimientos.

“Quisiera agradecer también a mis colegas y a las organizaciones con las que he trabajado a lo largo de tantos años en nuestro país y en el exterior, las que me permitieron investigar, reflexionar y colaborar en diversas iniciativas educativas, porque, debo reconocer que me he parado sobre “hombros de gigantes”, a mis amigos y muy especialmente a mi familia, por su permanente apoyo y ser la inspiración para mi trabajo”.

A fondo, un resumen de su trayectoria profesional

-Doctora en Ciencias Sociales y Humanas, con mención en Educación y Magister en Educación de la Universidad Católica del Uruguay.

-Especialista en Gestión de Centros Educativos de la Universidad Católica del Uruguay y Diploma en Dirección de Organizaciones comunitarias y sin fines de lucro de la Universidad ORT Uruguay.

-Profesora de Química del Instituto de Profesores Artigas, egresada con medalla de plata.

-Asesora de la Oficina regional de UNESCO en Santiago de Chile por 10 años.

-Docente y Líder de Instituciones Educativas en Uruguay y en Ecuador.

-Educadora Líder y Especialista en Programas y Evaluación del Bachillerato Internacional y asesora de instituciones educativas que implementan los programas del Bachillerato Internacional en Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay.

-Asesora de la Red Global de Aprendizajes del Plan Ceibal

-Profesora del Programa de Liderazgo, gestión e innovación educativa de la Universidad de Montevideo.

Premios y reconocimientos anteriores:

-Premio Max Fisher 2003 del Fondo Pincus para la educación judía al mejor educador judío de la Diáspora compartido con Rebeca Anijovich;

-Diploma otorgado por la Cámara de Representantes del Parlamento uruguayo en 2004 en “Reconocimiento por los esfuerzos realizados en pos de una Educación de Calidad y centrada en valores en el Uruguay”;

-Otorgamiento en La Habana de la condición de Profesora Adjunta del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) en el 2006.