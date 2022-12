Por primera vez, el Presidente del Parlamento israelí será un homosexual declarado: Amir Ohana, del partido Likud

Esto bien puede tomarse como un mensaje positivo del nuevo Primer Ministro Biniamin Netanyahu y una especie de aclaración implícita a aquellos de sus socios de coalición que se han manifestado contra la comunidad LGBT: Amir Ohana, que fuera años atrás el primer diputado del Likud que era homosexual declarado, será confirmado este jueves como nuevo Presidente de la Kneset.

Si bien claro está que Netanyahu lo eligió por considerarlo fiel a su línea política, por la lealtad personal, y no por ser gay, el que haya optado por él para un puesto tan clave y representativo del país, no puede desconectarse de las polémicas de fondo. En este sentido quizás pueda verse esto como una señal muy positiva de parte del nuevo Primer Ministro, que ya días atrás aclaró, a raíz de las tormentas que desataroon algunos diputados del partido “El Sionismo Religioso”, que en Israel bajo su gobierno no habrá absolutamente ningún tipo de discriminación contra ningún sector de la ciudadanía.

Amir Ohana recibiendo las felicitaciones de Biniamin Netanyahu de cara a su elección como nuevo Presidente de la Kneset (Foto: página de Facebook de Netanyahu)

Hace unos años, cuando Amir Ohana era nuevo en su función de diputado, lo entrevistamos en su despacho en la Kneset y nos dijo “es cierto que soy el primer diputado gay del Likud, pero soy mucho más que eso”. Halcón en temas de seguridad, liberal en temas de libertades y derechos humanos. Salió del closet a los 15 años.

“Crecí en Beer Sheva, por si alguien no conoce, una ciudad en la periferia, en el sur. Soy el tercer hijo, el menor de la familia. Mis padres llegaron a Israel desde Marruecos .Mi familia es sefaradí, llena de amor”, nos contó en aquel entonces “Tuve una niñez y una juventud bastante comunes y corrientes. Claro que después de salir del closet ya las cosas no fueron comunes realmente, pero siento que no perdí mi juventud y eso me alegra mucho .Viví la experiencia de los primeros amores, de las relaciones cercanas, a diferencia de otros que salieron mucho más tarde del closet y luego tuvieron para contar recuerdos de temores, encierros en si mismos, depresiones. Yo no lo viví así para nada”.

Amir Ohana agregó que a los 18 años se enroló al ejército por ley, qe disfrutó mucho su servicio militar y por eso decidió quedarse más tiempo en sus filas, terinando finalmente con el rango de Mayor. Sirvió durante años en el Servicio General de Seguridad, antes de sumarse a la política.

Fue un polémico Ministro de Justicia. Ahora será uno de los máximos símbolos del Estado, como presidente de la Kneset, parlamento de Israel.