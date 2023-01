Mis lecturas del año 2022 primera parte

Se nos fue el año. Tenía un listado mensual de los libros que leí y aquí va la mitad del año. Me animo este año a darles puntos según mis gustos y preferencias. En este listado, hay para todos los gustos. Son mis lecturas de la mitad del año, los que terminé porque varios quedaron por el camino. En esta escala 10 es excelente, y 1 es una pésima experiencia.

Libros de enero

Algo se nos ha escapado de Katya Adui.

Fue una recomendación de un chico de Escaramuza y fue el primer libro que leí de esta peruana que vive en Argentina. Son cuentos cortos, muy buenos. Compré otro Geografía de la oscuridad, pero lo tengo en la lista de pendientes. Le doy un 7

Papeles de Ana por María Inés

Primer. Recomendación de Hinde Pomeraniec en Vidas Prestadas, una novela epistolar, narra una historia de una joven judía que va a un Congreso Socialista en los años de la Guerra Fría. Le doy un 7

La bailarina de Auschwitz de Edith Eger

Un bestseller absoluto, me parece que vale la pena leerlo, yo lo encuentro un tanto marketinero, Le doy un 5..

Caperucita se come al lobo de Pilar Quintana.

Amo a esta autora, que ya había leído en La perra y en Los abismos, en esta ocasión, se trata de cuentos cortos. Le doy un 8.

Sin título de Ana Vinocur.

Esta es la historia de la mamá de Rita, porque Ana Vinocur fue la primera sobreviviente que en Uruguay y según me explicó Rita también en América Latina se animó a hablar de sus peripecias en Auschwitz. Es un librazo. Tienen que reeditarlo y ser material de lectura obligatoria en liceos. Le doy un 10.

Si esto es un hombre de Primo Levi.

Fue mi primera aproximación a este maravilloso autor que cuenta las miserias más terribles que pasó en Auschwitz. Es un 10.

La historia comienza de Amos Oz,

En este libro Amos Oz toma diferentes textos literarios y nos cuenta su visión de estos. Es un 6.

Libros de febrero

Los sorrentinos de Virginia Higa.

Una novela increíble, me fascinó, es sencilla, fácil de leer.Virginia Higa recogió las piezas de un relato familiar para escribir una novela sobre este personaje inolvidable, y sobre mujeres y hombres de aparente sencillez que protagonizan amores eternos y soledades profundas, muertes, traiciones y canciones, anhelos de costas lejanas y profecías de videntes, mientras celebran el idioma común de un clan inquebrantable. Como en las mejores comedias —especialmente las italianas—, en Los sorrentinos todo se mezcla y se confunde: la risa con el llanto, el destino de una familia con el de un país y la vida bien vivida con la más afortunada de las herencias Es la historia de una familia que trajo los sorrentinos a Argentina y es una historia real. Me encantó lo del lenguaje inventado. Me trajo muchos recuerdos de Natalia Guinburg. Le doy un 9.

Apegos feroces de Vivían Gornick,

Cierro los ojos y veo a Vivian con su madre caminando por Nueva York. Es un libro sobre feminismo, sobre una madre judía y su hija, sobre los tiempos que cambiaron. Todo eso ambientado en Nueva York.La autora a través de un ejercicio autobiográfico y con exquisito juego en los tiempos narrativos, nos relata de manera a veces indirecta y otras muy directas, los efectos que significaron para el desarrollo de su madurez el estrecho vínculo forjado con su madre. Es autoficción, toma elementos verdaderos para crear este relato que es universal. Le doy un 9.

Estas muy callada hoy de Ana Navajas

Es su debut literario, con una mirada honesta, conmovedora y fascinante de una mujer que transita la mitad de su vida entre la muerte de su madre, la relación con sus hijos, sus hermanos, su marido y sus propios desafíos. Fui muy feliz al leer los recuerdos de la narradora en su pueblo, su relación con su madre, su padre y amé los comentarios de su hijo Pedro. Es autoficción. Le doy un 9

Mirarse de frente de Vivían Gornick .

Lo disfruté muchísimo. Me encanta Vivian, y sus anécdotas de juventud me contaron bastante del Estados Unidos de esa época Le doy un 8.

Veinticuatro horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig

Mi primera experiencia con este autor. Es un libro muy corto y condensado. Muy bueno. Le doy un 7

Love Life de Sophie Kinsella

Una novela muy light, como todas las de Sophie Kinsella, pero super entretenida. De las pocas novelas romátnicas que leí este año, las disfruto a morir, amo su superficialidad. Le doy un 8.

Las pequeñas virtudes de Natalia Guinzburg.

Amo a Natalia Guinzburg, Este libro incluye pequeños textos muy disfrutables, la autora utiliza la autoficción para describir con un estilo llano, directo, escenas de su vida. Es una mezcla de autobiografía y ensayo. Trata de asuntos distintos y dispersos, hilvanados por una prosa transparente y una habilidad magistral para captar la vida cotidiana. Le doy un 9.

Libros de marzo

Tres pisos de Eskhol Nevo

Amo a Eskhol Nevo. Este libro es el mejor que leí. Son tres historias de tres familias que viven en un edificio en un barrio tranquilo. El factor común de los tres relatos es la soledad. Los narradores tienen necesidad de compartir esas vivencias que los carcome por dentro. Son dolores del alma, que la gente que está cerca de ellos no percibe. Le doy un 10.

La flor púrpura de Chimamanda Ngozi Adichi

En La flor púrpura oímos la voz de una juventud que rechaza las prohibiciones que se ciernen sobre su vida y que ahogan a su pueblo. Un relato conmovedor sobre los lazos familiares, la pasión de la adolescencia y la represión, y que trasciende el paisaje de una Nigeria convulsa para cobrar un cariz universal. Le doy un 8.

Teoría de la gravedad de Leila Guerreiro

Este libro es el que más me gusta de ella, para tenerlo muy cerca y releerlo seguido. Me inquieta profundamente. Me hace sentir como lectora como una intrusa con palpitaciones. Estas columnas son estructuras verbales, dispositivos de prosa afilada, que tienen algo de poema. ¿Pero es ficción o es no ficción? Es ficción en la medida en que el yo es una construcción. Y es no ficción porque muestra con honestidad brutal justamente la construcción de esa primera persona. Le doy un 10 plus.

La autobiografía de mi madre de Jamaica Kincaid.

No conocía a esta famosa autora. Su protagonista, Xuela nace en Dominica. Su nacimiento coincide con la muerte de su madre y el desentendimiento de su padre, quien le abandona entregándosela a una lavandera. Es una historia caribeña, muy bien narrada que me introduce en un mundo nuevo para mí. Le doy un 6.

Los catorce cuadernos de Juan Sklar

A Juan Sklar lo leí por primera vez en la revista de Casciari. Me gusta el tono de su escritura, tan coloquial que duele. Un guionista de televisión tiene que quedarse a trabajar en Buenos Aires durante el verano. Junto a un grupo de amigos alquila una casa en el Tigre. Le doy un 6.

Libros de abril

Medio sol amarillo de Chimamanda Ngozi Adichie

Medio sol amarillo recrea un período de la historia contemporánea de África: la lucha de Biafra por conseguir una república independiente de Nigeria, y la consecuente guerra civil que segó la vida de miles de personas. Chimamanda Ngozi Adichie recrea la vida de tres personajes atrapados en las turbulencias de la década: el joven Ugwu, empleado de la casa de un profesor universitario de ideas revolucionarias; Olanna, la hermosa mujer del profesor, y Richard, un joven y tímido inglés que está enamorado de la hermana de Olanna, una mujer misteriosa que renuncia a comprometerse con nadie. Leyendo esta novela entendes la guerra de Biafra al tiempo que palpitas con las desventuras de los personajes. Le doy un 9

Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie

Lagos, mediados de los noventa. En el marco de una dictadura militar en Nigeria, Ifemelu y Obinze, dos adolescentes atípicos, se enamoran apasionadamente. Obinze siempre ha soñado con vivir en Estados Unidos, pero es Ifemelu quien consigue el visado para vivir con su tía en Brooklyn y estudiar en la universidad. Mientras Obinze lucha contra la burocracia para reunirse con Ifemelu, ella se encuentra en una América donde nada es como se imaginaba, comenzando por la importancia del color de su piel. Todas sus experiencias, desgracias y aventuras conducen a una única pregunta: ¿acabará convirtiéndose en una "americanah? Americanah, que recoge el término burlón con que los nigerianos se refieren a los que vuelven de Estados Unidos dándose aires, es una historia de amor a lo largo de tres décadas y tres continentes. Una novela maravillosa, muy larga, pero vale la pena. Le doy un 10.

Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Ngozi Adichie

Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda Ngozi Adichie lo demuestra en este texto, en el que nos brinda una definición singular de lo que significa ser feminista en el siglo XXI. Con un estilo claro y directo, y sin dejar de lado el humor, esta carismática autora explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para hacer de este mundo un lugar más justo. Es una conferencia Ted Ex revisada. Le doy un 8

La invención ocasional de Elena Ferrante

La amistad, el primer amor, el cambio climático, los celos, el feminismo, nuestra relación con las plantas, el secreto de una pareja amorosa duradera o la belleza son algunos de los grandes temas sobre los que Elena Ferrante escribió a petición de The Guardian. Vale la pena leerlo. Es un misterio esta escritora, será mujer, será hombre, nada de prensa de su vida privada, lo que me queda claro es que conoce el universo femenino de pe a pa. Le doy un 9

Maniobras de evasión de Pedro Mairal

En Maniobras de evasión, el escritor argentino Pedro Mairal habla de la trastienda de la escritura. Con su mirada inquisidora, con sus frases certeras, estos textos, que tanto hablan de sus primeros escarceos con compañeras de colegio como de un viaje sórdido al bajo fondo de Bogotá, son una radiografía del lado B de un escritor. Los que me conocen, saben que es uno de mis escritores favoritos. Este libro me gustó especialmente. Sus textos cortos, sus historias de viajes, sus anécdotas me emocionan y me confrontan con espacios personales. Le doy un 9

Libros de mayo

Una noche, Markovich de Ayelet Gundar-Goshen

Escrita en un tono apasionado, por momentos humorísticos, lleno de compasión y un erotismo combinado con toques de realismo mágico, seguimos las peripecias de dos amigos, Jacob Marcovich y Zeev Feinberg, el del notable bigote, que deja atrás a Sonia, la que tenía olor a naranjas. En el caso de este dúo, la travesía de Palestina a Europa, junto a otros hombres, todos destinados a casarse con mujeres que nunca han visto, a quienes salvarán de las persecuciones y la muerte. Un viaje a la Palestina previa al 48, con mucho erotismo y desamor. Excelente lectura. Le doy un 9.

Las malas de Camila Sosa Villalba

Las malas es un libro que te cambia para siempre. Queres saber más del mundo de las travesties, mezcla la crónica con el realismo mágico. Es un relato de iniciación.En su adn convergen las dos facetas del mundo trans que más repelen y aterran a la buena sociedad: la furia travesti y la fiesta de ser travesti. Las malas es esa clase de libro que, en cuanto terminamos de leer, queremos que lo lea el mundo entero. Le doy un 10.

La hija oscura de Elena Ferrante

Amé el libro. Una vez más la maternidad en tela de juicio. Una mujer sola con sus demonios, con sus recuerdos en un thriller psicológico. La autora ofrece una exposición anímicamente oscura, sobre la presión por cumplir con el asfixiante dogma de la maternidad y los roles femeninos. Le doy un 8

Libros de junio

Salvatierra de Pedro Mairal

Mi novela favorita de Mairal es Salvatierra.Es una novela de lazos familiares. Eso es lo primero, circular, es como redondita, una novela breve, no tiene nada de más ni de menos. El río nos recuerda a Quiroga y el personaje medio fracasado del hijo a la historia personal de Borges en la biblioteca. En Salvatierra se despliega un relato aparentemente realista desde el principio, con tintes incluso naturalistas, pero desde el fondo del cual emana una historia fantástica. Le doy un 10.

La obligación de ser genial de Bettina González

Amo este libro. Si me gusta esta escritora en ficción y talleres, es mi ensayo favorito sobre cómo leer y escribir. Betina González ha captado el corazón secreto de la escritura y lo ilumina apostando a la fuerza liberadora de la imaginación. Con una claridad apasionante se pregunta de qué manera nos relacionamos con los libros que escribimos y leemos. Desde el origen de una historia hasta el momento en que esa historia pasa a formar parte de la vida del lector hay un entramado, y ella lo va rastreando como si las palabras fueran pasos. La emoción, el ritmo, el misterio de los textos vuelven a oírse en estas páginas mientras la biblioteca de siempre se reordena y se despliega una colección prodigiosa de subrayados.. Le doy un 10.

Iosi el espía arrepentido de Miriam Lewin y Horacvio Lutzky

Mucho mejor que la seire. Vale la pena leerlo. La increíble historia del espía que la Policía infiltró en la colectividad judía y cuya información pudo servir para perpetrar el atentado a la AMIA. Para salvar su vida y gracias al fiscal Alberto Nisman, que meses después aparecería muerto, entró al Programa de Testigos protegidos. Le doy un 8.

84, Charing Cross Road de Helen Hanff

El libro recoge las cartas intercambiadas, a lo largo de años, entre una cliente-que vive en Nueva York- y el librero Frank Doel, de Marks & Co., una librería de Londres, así como con otros empleados de la librería. En definitiva, un libro maravilloso para los que amamos la lectura, los libros, y las librerías. Es un libro para regalar y regalarse, Le doy un 9.

El peligro de estar cuerda de Rosa Montero

Yo soy fan de Rosa Montero y este libro me dio escalofríos. Toca un tema fuerte. ¿Quién no sintió alguna vez que transitaba por un camino poco sano del punto de vista mental? Montero tiene la certeza -y además se apoya en cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- de que cerca de un 25 por ciento de la población mundial sufre o sufrirá algún tipo de trastorno, una proporción que se ve duplicada, incluso, en el caso de los artistas y escritores.

Cita a personajes muy famosos como Virginia Woolf, R.L Stevenson, Emmanuel Carrere, Sylvia Plath, Dalí, Camil Claudel, F.S. Fitzgerald y su mujer, Zelda, Pablo Picasso y Louis Althusser. Muchos problemas mentales, suicidios. Para ella, el sufrimiento está en el origen del acto creador. Le doy un 9´.

El nervio óptico de María Gainza

Es una novela y consiste en microficciones o relatos cortos enlazados por el arte. Las obras que marcaron a la escritora sirven como punto de partida para reflexionar sobre diversas experiencias personales en un relato íntimo que puede ser considerado una ficción autobiográfica. Entre los temas centrales que atraviesan los relatos se pueden encontrar la relación de la autora que estudió bellas artes con la pintura, la complejidad de las relaciones familiares y como la sociedad argentina se ve reflejada en estos. Amé este libro tanto, que googlée a los pintores y visité en Buenos Aires el Museo de Bellas Artes con una lista de pintores y cuadros en un archivo de mi celular. Quería hacer carne en mí, las emociones de la lectura. Pasé a otro plano. Le doy un 10

Otra vez, Rachel de Marian Keyes

En la biblioteca de mi cuarto azul, tengo una colección de novelas de Marian Keyes que fuimos comprando junto a mi hija en la librería Kel en Buenos Aires, primero en Recoleta y después ya en el Alto Palermo. Los leíamos en inglés y en cada viaje sumábamos nuevos títulos. Este libro es una secuela del viaje de Rachel, libro que amé hace mucho tiempo. Cambié de género. Ya casi no leo novelas románticas, pero esta me atrapó desde la primera hoja hasta la última.

Narra la historia de Rachel Walsh, una mujer que después de pasar por una clínica de desintoxicación, al fin encuentra la paz. Su vida está llena de amor, tiene una familia, un buen trabajo y su único vicio ahora son los championes que compra en la web. Me encantan las marcas de época de esta autora, recuerdo que conocí el significado de uber leyendo sus libros. Le doy un 10´.

Las palabras justas de Milena Busquets

Me gusta Milena Busquets. He leído todos sus libros. Este que también es autoficción, tuvo mucho que ver con la pandemia, con ese tiempo para reflexionar. Me gusta su estilo despojado, casi poético. Este libro que trata de amor, de tristeza, de maternidad, de escritura, de elegancia y de erotismo, de visitas al psiquiatra y de tener miedo cuando se mira la cuenta bancaria. Vemos la vida, sin tapujos, de una mujer que quiere vivir intensamente, y que desea con todas sus fuerzas enamorarse: «Enamorarse a menudo es una cualidad». El amor hacia sus hijos, hacia su hermano, hacia los muchos hombres que han pasado y pasarán por su vida, es el aglutinante y el hilo conductor de una obra sumamente personal. Le doy un 8.

Hasta acá llegue con la primera parte de mis lecturas del año. Desde ya gracias por leerme. Y a leer que recién empieza el año.