Mis lecturas del año 2022 segunda parte

Estos son los comentarios de mis lecturas de la segunda parte del año. Les recuerdo que hice una escala del 1 al 10, donde 10 es excelente y 1 es terrible. Estos juicios son totalmente personales. Cada libro tiene un momento en nuestra vida. Es diferente leer en la playa que antes de dormir, o un domingo por la tarde. Es distinto leer para pasar el rato que leer algo sesudo. Toda lectura es válida, es un tema de opciones.

Libros de julio

Vivir con nuestros muertos de Delphine Horvilleur

Es un ensayo sobre la vida y la muerte. Como mujer y rabina, nos muestra el acompañamiento que realiza de los deudos. Dice la rabina francesa Delphine Horvilleur que su trabajo acompañando funerales dio origen a un chiste entre sus amigos, que la llaman y le preguntan qué tal va la vida en el cementerio esta mañana.

Este libro nos muestra la muerte como algo natural y cómo el judaísmo y sus ritos la acompañan. Le doy un 10.

Los llanos de Federico Falco

Es un libro que habla de los vínculos, del duelo, no por muerte pero cuando se terminó una relación y una parte no lo entiende. No sabemos si es autoficción, pero está escrito en primera persona.

La relación entre las estaciones, el clima, los estados de ánimo del narrador, y la naturaleza como protagonista, las verduras que sobreviven o no a las inclemencias del tiempo son parte del relato. Le doy un 9

Nadar de noche de Juan Forn

Quería empezar con Juan Forn y pregunté en twitter, Pedro Mairal me sugirió que empezara por este libro que amé. Este libro de Juan Forn es fiel reflejo de la teoria del iceberg de Hemingway: los ocho cuentos que lo componen insinuan mucho más de lo que dicen y lo no dicho permanece en el lector cuando terminó la lectura. Cada una de estas historias refleja un momento en la vida de sus protagonistas. Le doy un 10.

El inquilino de Javier Cercas

Es mi primer libro de Javier Cercas. Muy pero muy interesante. Es una novela circular, una historia donde su principio y su final están íntimamente enlazados entre si. todo comienza con un tobillo que se tuerce mientras el protagonista corre por el campus y por un nuevo inquilino que ocupa el piso enfrente al suyo: ; quién, será el nuevo compañero del protagonista. Está muy bien escrita y vale la pena leerla. Le doy un 9

El tercer paraíso de Cristian Alarcón

Si te gustan los jardines y lo autobiográfico, tenes que leer esta novela de Cristian Alarcon, que va y viene entre el hoy y el pasado y entre Argentina y Chile. Le doy un 8

Efectos personales de Marina Mariasch.

Es el primer libro que leo desde esta autora. El tema del suicidio de su madre me impactó. La autora necesita escribir para atravesar el duelo y reconstruirse. Le doy un 8.

Libros de agosto

La Señora March de Virginia Feito

Un thriller maravilloso. Una novela ambientada en el exquisito Upper East Side de Nueva York donde vive la señora March, la mujer de un exitoso escritor que disfruta de su estilo de vida hasta que la empleada de la panadería a la que va a comprar, le pregunta si su marido se ha inspirado en ella para crear a su protagonista, una patética prostituta. Le doy un 9

Genealogías de Margo Glanz

Este libro es un relato de las conversaciones de Margo con sus padres sobre su historia como inmigrantes judíos y su llegada México desde Ucrania. Le doy un 8

No me acuerdo de nada de Nora Ephron La autora sintetiza muy bien en el ensayo que se llama “No me acuerdo de nada” y que le da el título al libro, esa sensación que todos los mayores de… tenemos y que la describe de una forma que solo ella puede hacerlo. Cada uno tiene sus propias lagunas y su forma de lidiar. Nos queda quejarnos o encontrar maneras para sobrellevarlo. Le doy un 9.

La mujer singular y la ciudad de Vivían Gornick

La mujer singular y la ciudad, libro que, junto con el anterior Apegos feroces, se inscribe en el cruce entre la autobiografía y el ensayo. A lo largo de estas dos obras, los distintos tránsitos vitales de Gornick –la infancia entre obreros europeos, la universidad, el feminismo, el periodismo, la crítica– se entrecruzan con reflexiones políticas o literarias, postales de la vida urbana, y cierta asunción autodidacta de la educación sentimental. Muy Vivian Gornick, yo la disfruto y la sigo leyendo. Le doy un 8.

Setiembre de libros

Los suicidas del fin del mundo de Leila Guerrero

En las Heras, pequeño pueblo petrolero de Santa Cruz, en Argentina, los suicidios se convirtieron en algo común a fines de los años noventa. “Los suicidas del fin del mundo“, el primer libro que publicó Leila Guerriero en 2005, reconstruye las historias de los ausentes y de los sobrevivientes. En este libro me faltaba el aire por momentos. Le doy un 8.



De segunda casa de Raquel Cusk

Una mujer invita a un prestigioso pintor a pasar una temporada con ella y su familia en una casa de invitados que acaban de construir profundamente conmovida por su pintura, alberga la esperanza de que la particular mirada del artista ilumine su propia existencia .La visita alterará la quietud de su vida y le revelará aspectos tan singulares de la existencia humana como la distancia que separa la realidad de las ficciones que nos construimos. Una lectura obligada de estos tiempos de feminismo. Le doy un 7.

Un lugar seguro de Olivia Teroba

Un lugar seguro es una colección de once ensayos breves de carácter marcadamente autobiográficos. El libro recibe el nombre del texto que cierra la obra y que es uno de los más consistentes del conjunto. A partir de una experiencia personal o una situación, la autora va planteando una serie de cuestiones relevantes. Le doy un 7

Anhelo de raíces de May Sarton

Me lo recomendaron en la feria del Libro de Buenos Aires y tenían razón. Anhelo de raíces es un libro de memorias que empieza cuando la autora llega a vivir, con 48 años, a una vieja y destartalada casa a fines de los años 50. Diario de impresiones, May Sarton cuenta cómo llegó a amueblarla y a convertirla en un hogar, ese “sueño profundo” tan anclado en sus raíces como en la libertad de su pensamiento. Le doy un 8.

Nunca llegamos a la India de Juan Sklar

Este libro desmitifica la India y los viajes en busca de la supuesta espiritualidad. El protagonista y alter ego de Sklar, Jano Mark, veranea en la India, pero la espiritualidad le provoca un rechazo total y eso es expresado en sus poesías, escritas en un cuaderno que nunca abandona. Allí escribe día a día su experiencia, pensamientos, sentimientos y emociones. Le doy un 8

Octubre de libros

Cosas Pequeñas como esas de Claire Keegan

En esta novela, Claire Keegan vuelve a demostrar su talento para construir pequeñas historias con un trasfondo mucho mayor, el cual deja al lector atrapado desde las primeras páginas hasta el final. Con una voz austera pero que no descuida la precisión y la preciosura en las descripciones, Cosas pequeñas como esas introduce al mismo tiempo la historia reciente de Irlanda y sus secretos más oscuros. Le doy un 9

La luz negra de María Gainza

Leer a Maria Gainza es un placer tremendo. La luz negra se revela como una apuesta deliberada por lo narrativo; en cada párrafo hay un hallazgo, un detalle preciso, una ocurrencia. En el corazón del texto se esconde una periodista descarriada tratando de contar una historia, de trazar un perfil: el de un personaje, La Negra, que haya existido o no, resulta digno de fascinación. Le doy un 9

Un hijo cualquiera de Eduardo Halfon

Yo soy devota de Halfon. Dice así: «Escribí las historias que componen este libro durante los últimos cinco años, es decir, durante los primeros cinco años de la vida de mi hijo. Y aunque las historias de un escritor se le van cruzando como peatones o gatos en el camino, llevo cinco años caminando y escribiendo mientras sostengo en mi mano la mano de un hijo que entra y sale de esas historias, y que corre a esconderse en algunas de ellas, y que a veces hasta me susurra las suyas. Un hijo que, de pronto, me obligó a escribir como padre.»

En los textos reunidos en este nuevo libro de Eduardo Halfon, la paternidad con sus vulnerabilidades y fortalezas–ES a menudo el lente a través del cual el autor revisita algunos de los temas predilectos de su universo literario. Halfon escribe sobre la infancia, el desarraigo, la muerte, la vocación de escritor o la búsqueda de la propia identidad´Le doy un 9

¿Y si no es suficiente? Maia Debowicz

Esta joven argentina escribe un pequeño libro cuyo tema es su relación con sus rulos. Un tema muy judío. Las relaciones familiares incluido el dinero, trabajar con la familia, hay algo más judío que esto y el pelo. “ El pelo, la vejez, la plata: en esta nouvelle de aprendizaje en la que no se aprende nada, Maia Debowicz cuenta la historia de una familia a partir de la materialidad de los cuerpos y los intercambios; con la voz fresca y sin impostar, Maia escribe la profundidad de las superficies.” Tamara Tenenbaum

Charlotte de David Froekinos

En Charlotte, Foenkinos cuenta la historia de la mujer que da título a la novela: Charlotte Solomon, una pintora alemana de origen judío que huye de la Alemania nazi para refugiarse en el sur de Francia, donde comenzará a escribir la historia de su vida y del gran amor que deja atrás. En 1943, fallecía en Auschwitz, con 26 años y embarazada. Le doy un 8.

Un cuarto propio de Virginia Woolf

Un cuarto propio surgió de una conferencia que Virginia Woolf dio en Girton College, Cambridge, en 1928. Recorriendo a Jane Austen y Charlotte Brontë y el por qué ninguna de ellas hubiera podido escribir La Guerra y la Paz, reflexionando sobre el silencioso destino de la dotada (e imaginaria) hermana de Shekspeare, sobre los efectos de la desprovisión económica y lugar de la mujer en la sociedad, Virginia Woolf concluye que para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un Cuarto Propio. Nos entrega este ensayo una de las grandes polémicas feministas del siglo. Le doy un 9

Noviembre 2022

El jilguero de Donna Tart

Es un libro extenso, parece que no termina nunca, y se extraña cuando se termina. Es una novela de iniciación. Theo Decker, un adolescente de 13 años, ve morir a su madre en un atentado terrorista en el museo Metropolitano de Nueva York. Sólo, lleno de miedo y con el cuadro “El jilguero”, una tabla holandesa del siglo XVII, en sus manos el joven se adentrará en un intenso periplo que lo llevará a Las Vegas y Amsterdam. Le doy un 9

Romper el cículo de Colleen Hoover

El único que no me gustó fue Romper el círculo, que habla de la violencia en la pareja. Lo que rescato del libro es la decisión de romper el círculo, La historia en sí misma tiene poco de realidad, una chica que deja entrar a su casa a un chico que vive en la calle. Romantiza la pobreza. Es una novelita en la que se incluyó la violencia doméstica para convertirla en algo políticamente correcto. Le doy un 5.

Siete cuentos morales de J.M. Coetzee

Cada uno de estos Siete cuentos morales del premio Nobel funciona como un rompecabezas, que parece llevarnos a otra parte pero termina por reubicarnos frente a nuestra propia realidad. Nos proponen nada menos que repensar cómo interpretamos las consecuencias de nuestras decisiones cotidianas. Son historias mínimas que nos conmueven y nos remueven. Le doy un 9

Historias de mujeres casadas de Cristina Campos

Una novela ideal para la playa. Es la historia de varias amigas, sus amores y desamores, sus amantes, sus deseos ocultos y los vericuetos de sus matrimonios. Yo la leí de un tirón. Es un sex and the city en Barcelona, vidas de mujeres de clase media desahogada, Es un buen texto para examinar la cursilería al narrar las escenas de pasión, algunas pueden ocasionar alguna carcajada. Yo la disfruté a full. Le doy un 10.

María Domeq de Juan Forn

María Domecq, es una novela de Juan Forn, que se sirve de historia argentina como contexto y que me informó sobre la Semana Trágica de 1919, el primer progromo en América Latina. La novela es confesional, luminosa, es un cruce entre experiencia y escritura, autobiografía y crónica familiar.Le doy un 10.

Operación Shylock de Philip Roth

Operación Shylock es por ahora lo mejor que leí de Philip Roth, con su humor cínico y desopilante, inventa una ficción que tiene como escenario una Jerusalem real y encuentros con Aharon Appelfeld, autor al que admiro. Le doy un 9.

Esta historia ya no está disponible de Pedro Mairal

El último libro de Pedro Mairal: Esta historia no está disponible, desde el título nos habla de este tiempo que nos toca vivir. Es un mix de textos cortos, bien escritos con el touch Mairal. Yo lo disfruté y amo estos compendios de textos inconexos. Le doy un 8

Diciembre libros 2022

La dependienta de Sayata Murata

Es la primera novela de este autor traducida al español. Es una historia mínima. La novela se centra en Keiko Furukura, una joven que trabaja en una tienda de conveniencia o konbini. Keiko fue vista como una niña «rara» ya desde pequeña, cuando se buscó más de un problema por sus salidas de tono y un juicio totalmente fuera de lugar.No es un thriller, es la historia de esta chica en el contexto de la sociedad japonesa. Le doy un 7.

Un lugar desconocido de Seicho Matsumoto

En Un lugar desconocido, Seicho Matsumoto (1909-1992) explora el género de la novela negra desde el punto de vista de su protagonista, Tsuneo Asai, justo después de enterarse de que su esposa ha fallecido de forma repentina en un lugar desconocido para Tsuneo. De esta forma, comienza su historia intentando averiguar qué ha ocurrido con su mujer a la vez que se pregunta si conocía a su esposa. Le doy un 9

Pan de semillas de limón con amapolas de Cristina Campos

Marina y Anna han heredado una panadería y un viejo molino de una mujer a la que no conocían y la aceptación de la herencia y futura venta del inmueble lleva a Marina de vuelta a Mallorca, lugar que sirve de telón de fondo para esta novela de amor bastante clásica. Marina y Anna son dos hermanas muy diferentes pero no sólo físicamente, también en su forma de ser, las aspiraciones que han tenido en la vida. La novela tiene un secreto familiar pero no tiene mucho vuelo. Ideal para la playa o el balcón. Le doy un 9.

Claus y Lucas de Agota Kristoff

La novela cuenta la historia de dos hermanos gemelos pequeños que, en medio de una guerra sin nombre, la madre deja en la casa de una abuela despiadada y cruel. Claus y Lucas generan estrategias de supervivencia apelando al ingenio, se convierten en autodidactas de todas las cosas, trabajan de lo que sea, se autoimponen castigos y pruebas dolorosas para endurecerse, son malvados y generosos. Le doy un 10.

Los judíos y las palabras de Amos y Fania Oz

Excelente libro.Un ensayo que vale la pena leer. Amos Ox es el gran escritor israelí. Este libro nos muestra como estudiar Torá y Talmud, puede no ser un asunto solamente de ortodoxos y una obligación. Puede ser una elección que un laico puede tomar, porque allí está la base de nuestra historia como pueblo. Los niños judíos comenzaban a leer muy chicos con textos en hebreo, primero en el jeder, y luego, muchos siglos después habían bibliotecas en las casas en las que las mujeres pudieron tener acceso a los libros. ¿Qué sería de nuestro pueblo sin las palabras? ¿Qué sería de las palabras sin los libros? Le doy un 9

Las gratitudes de Delphine de Vigan

Es una lectura obligada. Maravillosa. Es un libro sobre la vejez y sobre las búsquedas. Sobre el amor y la gratitud. La pregunta que nos hacemos es qué se hace cuando se empiezan a perder las palabras, cuando se intenta decir algo que se piensa pero el lenguaje traiciona. De todos estos temas se ocupa Las gratitudes, a través de la relación de Marie y Jéròme (los jóvenes narradores) con Michka, una anciana que sobrevivió al holocausto gracias a que su madre pudo esconderla en la casa de unos campesinos. Le doy un 10

Punto ciego de Paula Hawkins

Es un thriller, de la autora de La chica del tren. Uno de esos libros que no se puede soltar, aunque no soy fan del género. Este me pareció malo, muy pero muy malo. Le doy un 5.

Prohibido morir aquí de Elizabeth Taylor

El libro solo podría estar escrito por una inglesa. Una mujer ha enviudado y se muda a un hotel donde hay un grupo de residentes permanentes de su edad, además de los pasajeros "comunes". Las relaciones entre ellos es muy visceral, todo se mide al instante y la protagonista establece un vínculo con un joven. Está muy bien escrito y narra una Londres que ya no existe, pero los vínculos podrían ser de hoy. Le doy un