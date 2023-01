El actor uruguayo Franklin Rodríguez, vuelve con una unipersonal humorística a Israel

Comencemos con el mensaje de Franklin Rodríguez especialmente para la comunidad latina en Israel, no sólo la uruguaya.

1. El actor y dramaturgo uruguayo Fraklin Rodríguez se presenta nuevamente en Israel (en Raanana) este 31 de enero. Este es su mensaje. No te lo pierdas. Luego del video, los datos para poder comprar entradas. Sabemos que vale la pena porque ya lo hemos visto sobre el escenario. pic.twitter.com/W03aeYBdvl — Jana Beris (@JanaBeris1) January 14, 2023

En realidad, lo presentamos como actor- Egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático “Margarita Xirgú” de Montevideo., pero es mucho más que eso. Franklin Rodríguez (que en mayo cumplirá 60), es director teatral, dramaturgo, comunicador, docente, convencido de que lo suyo es el teatro, a lo que en distintos grados e intensidad se dedica desde los 21 años. Tiene en su haber más de 90 obras como actor, 35 como autor, que han sido estrenadas no sólo en Uruguay sino también en España, Argentina, Chile y Paraguay. Por lo menos una de sus obras fue presentada nada menos que por la Comedia Nacional.

Ha realizado giras internacionales por Israel, República Checa, Alemania, Francia, España, Portugal, Holanda, Austria, Italia y Suiza.

Su labor profesional lo ha hecho acreedor de varios premios y reconocimientos. Entre ellos el Premio MUSA (1998) como autor , por la obra Debajo de las polleras.. Dos años más tarde, el Premio Iris, en el 2010 el Premio Mejor Obra por La Gotera, en el Festival Santander de Teatro, España y en el 2014 el Premio Legión del Libro, otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro.

Además ha trabajo en distintos medios periodísticos, como la radio El Espectador y Canal 10 .

En Israel lo conocimos hace tres años cuando se presentó con su unipersonal “Las cosas que nunca me contaron”, ante un público hispano-parlante agradecido por tener la oportunidad de poder recibir una buena obra en su idioma madre.

Apretando aquí, se puede leer la entrevista que le realizamos tras su visita anterior.

· Y ahora, una corta entrevista de cara a su presentación este 31 de enero.

P: Franklin, dentro de poco estarás presentándote en Israel con tu obra “Franklin ha salido del grupo”. Contanos por favor un poco de qué se trata, así la gente que vaya a verte sabe con qué se va a encontrar. Entiendo que es una pieza que tiene mucho de humor.

R: Hace ya años vengo percibiendo que mi sensación de orfandad emocional es compartida por muchos. El hecho de no sentir cercanía, pertenencia a determinados grupos, que en un principio parecían ser algo maravilloso, me llevó a plantearme una obra en donde yo embandero mi emancipación de los grupos en ; de los grupos políticos, artísticos, religiosos, familiares, de quejosos, de optimistas etc

Los grupos, hoy representados en los espacios de whatsapp son muchas veces dañinos, no hay sumatoria de información que a mi me interesa. Los grupos de papis del colegio, grupos de familiares, grupos de amigos del pasado, son solo buenas intenciones devenidos en comentarios soeces, racismo, homofobia y hasta a veces con cierto odio político

Ahora…¿ cómo escribir esto si no es con humor?

Ahí se me ocurrió reírme de mi mismo saliendo de todos los grupos y poniendo a diez personajes en escena que se cambian a la vista d e la gente

P: Entiendo entonces que hay acá una crítica social a lo que pasa hoy con la agente siempre atenta a mil grupos en su celular?

R: Tengo claro que hay batallas que no puedo dar. El del celular es uno. Ha ganado todo. Hasta en los teatros la gente los usa y los atiende pensando que se pierde algo importante…hoy no hay nada más importante que lo que están haciendo en ese momento.

Suelo sostener que no es mi circo, no son mis monos. Así que esa destrucción masiva a la que estamos siendo sometidos no puede ser mi problema. ES de todos. En diez años los niños , luego adolescentes, luego hombres, serán seres atrofiados de fútbol y news falsas.

P: Vos ya te has presentado en distintos países, incluyendo no de habla hispana. Y recuerdo que hablamos de eso en la entrevista anterior. ¿Está claro de antemano que tu humor lo pueden captar todos o mucho depende de la cultura e idiosincracia locales?

R: No concibo el teatro sin humor, porque no concibo mi vida sin humor. Se desliza una posibilidad de respirar algo positivo cuando uno se ríe de estas cosas. El humor es la pátina necesaria para sobrellevar todas las cossa negras de la vida. Y el teatro tiene ese cometido de hacernos ver donde estamos y para qué.

P: Estás llegando tres años después de tu visita anterior a Israel. ¿Qué te dejó la primera, con qué resumen te fuiste?

R: Israel fue un descubrimiento. Hace más d e tres años llegué con la ilusión de descubrir un país que ni siquiera me imaginaba y fue como encontrarme en mi casa, hispanoparlantes, buena gente y sobre todo el recibimiento maravilloso de la embajada y su embajador, que hizo mis delicias.

P: ¿Qué planes tenés ahora además de tu unipersonal? ¿Alcanzarás a conocer algo más de Israel?

R: Ni hablar de Jerusalém, porque allí estaba tocando la historia con mis dedos. Y no hace falta ser religioso ni mantener creencias para erizarte con el muro d e los lamentos. Basta estar allí y todo se ilumina.

P: ¿Algún mensaje especial que quieras transmitir al público hispano parlante en Israel, que incluye por cierto no solo a uruguayos?

R: Intentaré conocer otros lugares que la vez pasada no puedo hacer por tiempo, pero después me espera una gira larga con funciones en Viena, Praga, Paris, Valencia y Santander, España.

La vez pasada, en las dos funciones, sentí un cariño y una cercanía increíble en las funciones de Israel, puedo hasta afirmar, que esa cercanía, era como dar un paso fuera del salón y estar en 18 de julio, en primavera .

P: Hermosa imagen Franklin, te deseo pues que sientas todo eso nuevamente, y mucho más! Que sea exitosa tu gira aquí y en todos los otros destinos. Te esperamos en Israel.

R: Muchas gracias Ana.

