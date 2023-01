Reflexión comunitaria

N. de Red: El autor de este texto es el jovencito uruguayo Roni Wynter, de 16 años, que vive en Montevideo.Evidentemente, no tiene la cabeza de adorno. Y también el corazón, lo tiene bien puesto.

Roni con sus padres Ami y Fabián y su hermano Teo

Me senté en la computadora a reflexionar sobre algunos acontecimientos que me parecían interesantes compartir entre la comunidad.

En Rosh Hashaná y en Iom Kipur las diferentes comunidades Judías del Uruguay invitan a sus respectivos presidentes a decir unas palabras sobre lo que es el comienzo del nuevo año judío, de que trata y que le espera a la comunidad para ese año entrante. Yo me crié en una familia judía, donde año a año compartimos tradiciones y valores, pero debo decir que todo es gracias a mi abuelo Franklin. Con él visité el shil viernes tras viernes durante una gran parte de mi infancia, gracias a él voy al shil en todas las festividades y gracias a mis abuelas Ethel y Marta, nos reunimos en las casas para celebrar reuniones familiares en Shabat y las fiestas del calendario judío. Pero no es por esto que hoy me siento a escribir esto, estoy aquí porque veo la necesidad de compartir lo que viví durante esas festividades y lo que siento que hay que decir.

Con los abuelos Ethel Lissman y Franklin Rosenfeld

Con la abuela Marta Bercowicz

En Uruguay no hay una vasta cantidad de comunidades judías y puedo decir que tenemos el privilegio de ser como una pequeña gran familia. Al ser tan pocos en un país chico es importante mantenernos unidos para continuar con las enseñanzas a las futuras generaciones. Si bien cada Comunidad Judía tiene sus formas de preservar su integridad a través de ciertas actividades, no creo que la forma correcta sea hablando mal de otras. Es importante recordar que, si bien distintas comunidades hacen distintas interpretaciones, todos venimos del mismo lugar y al fin y al cabo todos somos judíos. Con Kipá, sin Kipá, con tfilim o sin. ¿Por qué digo esto? Porque en ese periodo, siento que esa sensación de unidad entre diferentes comunidades se perdió. Cada una de las comunidades olvidó el por qué es una comunidad, olvidó ese vínculo que nos une a todos y puso por delante intereses para progresar.

Esto no intenta ser una crítica, es simplemente un llamado a la reflexión como comunidad, para que juntos pensemos y recordemos de dónde venimos para poder pensar adónde queremos ir.