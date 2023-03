La historia del abuelo de Alain Mizrahi en twitter

Como siempre dice Alain, su mejor forma de expresarse es la plabra escrita y twitter es uno de sus lugares en el mundo. Compartimos un hilo de twitter sobre su nono.

1/ Nunca supimos la fecha del cumpleaños del Nono, mi abuelo Léon. Yo recordaba que me decía que había nacido una semana antes de Janucá, una festividad judía que se celebra aproximadamente por Navidad. (abro hilo)

2/ Tampoco supe exactamente qué lo llevó a emigrar de Istambul a Francia antes de ser mayor de edad. La leyenda que él me contó era su admiración por Francia como muchos judíos de Medio Oriente. La que me contaba mi viejo tenía que ver con su mala relación con su madrastra.

3/ La historia real creo que tuvo más que ver con el período muy turbulento que vivía el Imperio Otomano en aquel momento, en plena debacle, aliado de Alemania en la 1ªGM, y con revueltas por todas partes. Creo que vio venir tiempos oscuros para los judíos y se mandó a mudar.

4/ Al llegar a Francia le preguntaron su fecha de nacimiento, y él dijo la única que conocía: el nosecuánto del mes de Kislev del calendario hebreo. El burócrata francés de turno pensó tres segundos y le puso “15 de marzo”. Nada que ver. Tampoco le importó mucho a Léon.

5/ El calendario hebreo es muy complejo: se rige a la vez por el sol para determinar el año, pero por la luna para los meses. Esto hace que cada tanto se agreguen unos días a algún mes y hasta un mes al año para ajustarse a la vuelta al sol. Su versión actual es del siglo IV.

6/ Ayer mi hermana me preguntó de la nada (al menos para mí) “qué fecha cumplía años el Nono?” Primero me reí, después le conté el verso del 15 de marzo que no tenía nada que ver con nada, y después me puse triste. Yo, obsesivo de las fechas, no sabía el cumple de mi abuelo.

7/ Hace poco fui a un entierro al cementerio israelita en La Paz, y como siempre hice el recorrido de las tumbas de mis abuelas y abuelos. Casualmente me fijé justamente en el detalle que en la del “Nono” Léon decía 15/03/1902 como fecha de nacimiento y me causó gracia.

8/ Anoche me desperté a las 3 de la mañana en la cama de mi hijo ya que éste había usurpado la mía. Eureka! Ya sé dónde buscar! Hoy fui a lo de mi vieja a buscar un librito de rezo que tenía el Nono y que rescaté de lo de mi viejo entre otras reliquias maravillosas.

9/ En la última página del libro, mi abuelo había escrito a mano su nombre y su fecha de cumpleaños: 19 de Kislev de 5662. Abajo estaba el nombre de mi viejo con su fecha de nacimiento. Y más abajo estaba yo, pero con la letra de mi viejo

10/ Le pedí al Sr Google un convertidor del calendario hebreo al gregoriano y les juro que los dedos se me entreveraban en el teclado. Y ahí apareció: el Nono había nacido el 30 de noviembre de 1901,

11/ Le mandé la foto a mi hermana, misión cumplida. ¿Misión cumplida? No, faltaba algo. Busqué un bolígrafo y agregué debajo de mi nombre: Philippe Mizrahi, 20 avril 2014. Ahora sí misión cumplida. FIN