El singular vínculo de la ex ministra Dra. María Julia Muñoz con Israel

Hay personas con las que a lo largo de los años, a raíz de una entrevista u otra instancia relacionada al trabajo, se mantiene una relación personal. Es gratificante que un reportaje motivado por interés periodístico, termine siendo una mera herramienta para el desarrollo de un afecto personal. Y esto es lo que nos ocurrió con la Dra. María Julia Muñoz, a quien siempre llamamos “Marita”.

Más allá del mutuo cariño personal con ella, es importante destacar que siempre la hemos encontrado en momentos de cercanía a la colectividad judía uruguaya. Siendo ministra, tanto de Educación como de Salud Pública, estuvo presente en diversas oportunidades en ceremonias y actos comunitarios en los que nos consta quiso participar no solamente porque su cargo lo ameritaba.

Lo que no todos saben es que la Dra. María Julia Muñoz tiene un vínculo personal con Israel, porque dos de sus primas están casadas con israelíes desde hace décadas y es en Israel que formaron sus familias. Marita las ha visitado en varias ocasiones, y nos alegra saber que siempre se ha sentido a gusto en el país.

Estos días conversamos al respecto.

Hace pocos meses, con parte de su familia israelí

P: Muy apreciada Marita-y más formalmente diré ex Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz-, es un gran gusto tener esta oportunidad de conversar contigo. Más allá de nuestro gran afecto personal, sé que sos una asidua lectora del Semanario Hebreo y que además conocés bastante a Israel a distintos niveles. Es por eso que estamos hablando hace tiempo de esta entrevista. ¿Qué contarías a los lectores, primero, sobre tu vínculo con Israel a nivel personal? ¿De dónde viene?

R: Tengo dos primas que viven en Israel. Una es psicoanalista. Fue hace mucho a Israel con una beca ,se enamoró y se casó, quedándose a vivir en Israel desde hace ya aproximadamente 40 años.Ya tiene 3 hijos hermosos, un varón que se casó en setiembre de 2022 y dos mujeres, que estudian en Londres. Años después se fue la hermana menor, que también se casó en Israel y tiene 2 hijas hermosas. La más chica de ellas hace actualmente el servicio militar.

Te cuento que estas dos primas mías se criaron en un hogar cristiano, pero su abuelo paterno era judío. El padre de mis primas tenía los apellidos Yakubov Borjansky . Mis primeras siempre tuvieron la inquietud de buscar sus ancestros y encontraron en Israel un país abierto , el amor y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente . Ambas se casaron con israelíes, judíos, decidieron conertirse para casarse y aunque no son religiosas practicantes, obtuvieron un conocimiento del país , su historia y su cultura que les resultó muy grato .

De izquierda a derecha: Marita Muñoz, su sobrina Eva María Yakubov (casada con el israelí Mike Stasky), su sobrina Ana Cecilia Yakubov (casada con Gabriel, judío argentino radicado en Israel) y su prima hermana Sonia Iguini, con quien viajó al casamiento de Nathanel, hijo de la primera sobrina que se radicó en Israel

P: Y tú sos muy cercana a ellas porque tengo claro que has estado varias veces a visitarlas.

R: Así es. Si bien no nos vemos seguido al encontrarnos es como no hubiera pasado el tiempo. Y el año pasado viajé con otra prima que vive acá en Uruguay.

P: A raíz de esa relación familiar has viajado varias veces. Hace poco me contaste que venías y aunque lamentablemente no alcancé a verte, entiendo

que cada viaje es algo especial para ti. ¿Cómo viste a Israel esta vez?

R: Cada visita a Israel es una grata sorpresa.Es un país que evoluciona constantemente a pesar de las dificultades geopolíticas que tiene.

Los avances en ciencia y tecnología son palpables en cada rincón del país desde lo más cotidiano como limpieza, iluminación ,al manejo de las

comunicaciones y desarrollo de tecnologías de la salud.

P: Me imagino que alcanzaste a toparte con alguna manifestación ¿no?

R: Aunque te parezca raro, no vi ninguna. Yo estuve para la boda del hijo de una prima ,que fue en un pueblo cercano a jerusalem ,(Abu Ghosh) . Recorrimos luego el mar Muerto ,y por tierra hasta Zijron Yaakov a casa de otra prima.Estuvimos en las playas en Haifa, en el parque nacional de Cesarea y después hicimos una visita infaltable a la ciudad histórica de Jerusalem. Justo a nuestro paso no vimos manifestaciones.

P: ¿Cómo compararías entre el Israel que conocés personalmente del que aparece en los titulares sobre el conflicto? Yo siempre digo no es que sea mentira que hay problemas, pero se suele presentar a Israel en forma muy tendenciosa y parcial.

R: Por lo menos en Uruguay ,no se conoce lo suficiente las bellezas de Israel,las posibilidades de encontrarse con siglos de Historia de la Humanidad en sus diversos paseos. La necesaria reflexión sobre actos de crímenes de lesa humanidad que azotan nuestro mundo. La paz que se vive en sus hogares,aunque exista el peligro inminente de un ataque externo. Visitar Israel es encontrarnos con siglos de Historia ,con magníficos museos, con espectáculos de gran nivel y con playas excepcionales.

La salud pública, ejemplo israelí

P: Comenté antes que abordaríamos también la parte profesional y me refiero al vínculo que tú tuviste, como ministra de Salud Pública, junto al entonces Director General del ministerio Daniel Olesker, con Israel, como país que compartió importate información con Uruguay . ¿Qué me podrías contar al respecto? ¿Qué aportó ese intercambio con Israel a Uruguay?

R: Nos aportó muchísimo . Uruguay es un País de inmigrantes que formaron sus mutuales y sobre ellas y con ellas hubo que construir un proyecto de

cobertura universal y derecho al acceso a la salud de calidad en prestaciones . El compatriota y amigo Arie Paz nos ayudó muchísimo con las traducciones de los convenios que firmamos con el Ministerio de Salud de Israel hasta el aporte de leyes traducidas.Eso fue muy importante para poder presentar un programa muy pensando y detallado, moldeado durante muchos años en el Frente Amplio.

Suscripción del acuerdo entre Uruguay e Israel en tema de salud pública en el 2006. La Dra. Muñoz, como ministra de dicha cartera en el gobierno del Presidente Dr. Tabaré Vázquez, en la firma junto a su par israelí Benizri . A su lado el entonces Cónsul de Uruguay Juan Carlos Ojeda y el Dr. Gral. del ministerio, Ec. Daniel Olesker

(Foto: Ariel Jerozolimski)

P: ¿Qué tiene hoy el sistema de salud pública en Uruguay del israelí?

R: Tiene mucho , tiene la incorporación al sistema de lo mutual o colectivo y lo público. Falta avanzar mucho en complementación tanto público -privada como privada-privada. La adhesión a las Instituciones tiene una carga emotiva que hay que respetar ,pero la racionalización en las prestaciones sanitarias también requiere avances en centros de excelencia integrales para patologías de menor prevalencia pero de alta complejidad . Eso es aún más letra y deseo que realidad.

Buenos deseos

P: Marita, como bien sabes Israel está cumpliendo 75 años de independencia. ¿Cuál dirías que es su singularidad?

R: Es un país que a pesar de no tener la Paz necesaria ,ha sido capaz de alcanzar un desarrollo fantástico ,es pionero en ciencia y tecnología ,pero a mi me ha maravillado en especial la gestión de sus políticas sociales descentralizadas y accesibles . Así como la descentralización cultural para lograr accesibilidad a bienes y servicios culturales .

P: ¿Y qué le deseás a Israel en este cumpleaños redondo?

R: Continuar siendo un país de vanguardia en desarrollo de su población y en sus esfuerzos por una paz duradera . La paz en Medio Oriente es muy difícil abordarla desde nuestra región con opiniones tan polarizadas como las que se reciben .

P: No puedo dejar totalmente la política de lado. Como sabemos, hubo épocas difíciles en las relaciones entre ambos países en algunos gobiernos del Frente Amplio. A tu criterio ¿la amistad bilateral es asunto de Estado o no tanto?

R: Si, las Relaciones Internacionales deben ser politicas de Estado , los acuerdos y convenios son siempre refrendados por el Parlamento y deben mantenerse cualquiera sea el gobierno.

P: Creo que un problema en las últimas décadas es que parte de las mayores expresiones de antisemitismo y hasta de odio a Israel vienen de sectores radicales de izquierda. Tú que sos una persona de izquierda ¿cómo ves el fenómeno? O quizás debería comenzar preguntando si

también lo ves así como lo he planteado

R: Yo creo que los pensamientos únicos y extremos son dicotómicos ,y superficiales tanto de extrema izquierda como de extrema derecha.

Es terrible pensar que tenemos el surgimiento de extrema derecha con crímenes como el asesinato de David Fremd en Paysandú ,por redes sociales neofascistas que fomentan el odio antisemita . Eso que ocurre con mayor visibilidad en países más grandes también ocurre en Uruguay , hemos comprobado que no somos ajenos a ninguno de los males que azotan el mundo.

A modo de resumen

P: Marita, para terminar ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu actividad en los últimos tiempos?

R: Ahora felizmente jubilada, actividades múltiples de las que se postergan por el trabajo y gratifican mucho cuando se pueden realizar con tiempo del cual te sentís que te has apropiado , que es tuyo. Aunque la militancia por mejorar el mundo y el país con nuestros ideales y valores nunca se pierde y se practica toda la vida , soy conciente que para dar paso a nuevas generaciones hay que retirarse de las primeras líneas para dejar crecer .

P: ¿Algo que quieras agregar?

R: Siempre vamos a tener en Israel el País amigo que nos sorprende por sus avances y que debemos incorporar sin prejuicios como un país amigo.

Eso no obsta en desear ,dos Naciones conviviendo en paz .Israel y Palestina,pero esos logros estan muy atados a la sensibilidad local ,a los afectos y odios que los tiempos generan y que se irán dejando de la lado con mucho esfuerzo y muestras de respeto mutuo.Situación difícil de ver desde afuera. Te diré que el mundo es cada vez más cambiante y si no ponemos voluntad de diálogo y de cabezas abiertas será difícil construir paz . Entender que si negociamos algo cedemos o perdemos y mucho ganamos en publica felicidad , va siendo fácil de pensar y de sentir pero muy difícil de tomar acciones en consecuencia. Deseando Paz para Israel y el mundo te agradezco mucho esta oportunidad de sentir más que razonar mi afecto y agradecimiento a un país que siento amigo y en el que tengo afectos de personas muy queridas para mi entre las que tienes un lugar de privilegio.

P: Muchas gracias Marita querida . El cariño es mutuo. Hace años que estamos en contacto y es para mí una gran satisfacción.

R: Muchas gracias.