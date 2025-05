AUDEBI: Comunicado a la Opinión Pública

Publicamos comunicado de la Asociación Uruguaya de Ex Becarios de Israel (AUDEBI) en la que manifiesta su rechazo al planteo del CDC de la Universidad de la República de solicitar el retiro de la Oficina de Innovación y Emprendedurismo en Jerusalem.

Montevideo, abril 2025

Desde la Asociación Uruguaya de Ex Becarios de Israel (fundada en 1989), consideramos oportuno manifestar nuestra opinión, ante los hechos de público conocimiento sobre el planteo del Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UDELAR) de solicitar el retiro de la Oficina de Innovación y Emprendedurismo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en Israel y de no participar en ninguno de sus proyectos, según lo siguiente:

Toda institución es libre de decidir si participa o no de las instancias y ámbitos institucionales que crea más conveniente en función de sus principios, creencias e intereses, más aún en este caso que existe autonomía universitaria, de la cual como profesionales que somos, respetamos y defendemos;

Los vínculos de cooperación de Uruguay con el Estado de Israel tienen sus inicios en la década de los cuarenta, y ese marco ha permitido desarrollar cooperación en

investigación, programas y cursos de formación, en distintas áreas del conocimiento como agricultura, salud, ambiente, desarrollo local, turismo, empoderamiento de la mujer, desarrollo comunitario, seguridad, educación en ciencias, emprendedurismo, tecnología, innovación, entre otros;

En el transcurso de ese tiempo, centenares de compatriotas han tenido la oportunidad de vivenciar y adquirir experiencia promoviendo así, el desarrollo profesional del becado, su campo de actividades, la comunidad a la que pertenece y por lo tanto del país;

En nuestro caso particular, AUDEBI es una organización uruguaya integrada por profesionales ex becarios de Israel que mantiene vínculos y actividades con profesionales y/u organizaciones similares a nivel regional y de redes Latinoamericanas de Ex Becarios;

La valoración de la importancia de la cooperación en materia de ciencia y tecnología es por todos conocida, las propias Naciones Unidas lo destacan en distintas resoluciones. Por destacar alguna, la Resolución N° 77/320 de 2023 resalta: “que la creación, el desarrollo y la difusión de innovaciones y nuevas tecnologías y de los conocimientos asociados, incluida la transferencia de tecnología en condiciones mutuamente convenidas, son potentes motores del crecimiento económico y del desarrollo sostenible” (1);

El principal objetivo de la oficina de Innovación de Uruguay en Israel es el de “promover el crecimiento económico, el desarrollo social y la sostenibilidad, -siendo esto alcanzado- a través de la colaboración en ciencia, tecnología e innovación.” (2), Las áreas que se buscan desarrollar, incluye temáticas muy actuales como la inteligencia artificial (IA), Big Data, salud humana y animal, sostenibilidad, economía circular, energías renovables, hidrógeno verde, entre otras:



Coincidimos plenamente con lo manifestado por el Sr. Canciller de la República

Mario Lubetkin, sobre la necesidad de innovación, conocimiento en ciencia у tecnología y generar acuerdos en el ámbito internacional (3);

Por las razones anteriormente expuestas y desde nuestra condición como ex becarios uruguayos de Israel, consideramos que el planteo de solicitar el retiro de la Oficina de Innovación y Emprendedurismo de la ANII en Israel y la no participación en proyectos de desarrollo, marca un precedente inédito para los intereses de Uruguay y un retroceso en materia de cooperación internacional.

Citas:

(1) https://docs.un.org/es/A/RES/77/320

(2) https://www.anii.org.uy/noticias/360/anii-inauguro-la-oficina-de-innovacion-y-emprendedurismo-deuruguay-en-israel/

(3) https://www.teledoce.com/telemundo/nacionales/pese-a-postura-del-fa-cancilleria-descarto-cerrar-oficinade-innovacion-en-jerusalen-una-cosa-es-la-fuerza-politica-otra-el-gobierno-dijo-lubetkin/