Esto es lo que Hamas realmente piensa sobre la muerte de palestinos en la guerra

La guerra en curso, que Hamas tenía claro sería desatada por la masacre que cometió en el sur de Israel el 7 de octubre del 2023, ha sido y sigue siendo un gran escenario de enormes mentiras que ponen a Israel en el banquillo de los acusados. Su principal promotor es la organización terrorista Hamas, que difunde desde la Franja de Gaza la demonización de Israel, sabiendo que tanto la ONU como otras organizaciones internacionales y muchos medios de prensa, la repetirán sin reparos.

Pero otra de las grandes mentiras no se refiere directamente a Israel, sino al propio Hamas. En inglés se presenta como defensor de su pueblo y como víctima de la guerra, expresando horror ante la muerte de palestinos. Pero en discursos en árabe, admite que sus muertos son un precio digno de pagar para tratar de destruir a Israel, y que de todos modos, el valor central que dan, de acuerdo a su visión extremista del Islam, es a la muerte.

Compartimos aquí algunos ejemplos especialmente fuertes de este enfoque. La mayoría de ellos, de la guerra, pero también alguno anterior.

1)Ghazi Hamad – Miembro del Buró Político de Hamas

En una entrevista con la cadena libanesa LBC TV el 24 de octubre de 2023, Ghazi Hamad afirmó:

"Debemos enseñarle una lección a Israel, y lo haremos una y otra vez. La 'Inundación de Al-Aqsa' (A.J: o sea Tufán Al Aqsa, el nombre dado por Hamas al ataque del 7 de octubre) es solo la primera vez, y habrá una segunda, una tercera, una cuarta, porque tenemos la determinación, la resolución y las capacidades para luchar. ¿Tendremos que pagar un precio? Sí, y estamos listos para pagarlo. Nos llaman una nación de mártires, y estamos orgullosos de sacrificar mártires”.

2) Sami Abu Zuhri – Portavoz de Hamas

En una entrevista concedida el 30 de marzo de este año por Sami Abu Zuhri , uno de los voceros de Hamas, al cana de televisión Al-Tanasuh TV de Libia, desestimó el creciente número de muertes en el conflicto Israel-Gaza como meros "cálculos materiales". Afirmó que la pérdida de más de 53,000 vidas-según él- debería aceptarse como el precio necesario del conflicto, y que las mujeres de Gaza han dado a luz a por lo menos 50.000 bebés durante la guerra “o sea igual que los mártires”. Aseguró que “la guerra contra Israel es eterna” porque la existencia de Israel es inaceptable y agregó que “el tema no es si hay cien casas destruidas o mil mártires ya que esto es el precio que debemos pagar”. Cabe recordar que Hamas entendía que su masacre en el sur de Israel desataría esta guerra, la lanzaron a plena conciencia.

Senior Hamas Official Sami Abu Zuhri Plays Down Significance of Gaza Casualties: Our Women’s Wombs Will Produce Many More Babies - 50,000 Were Born in Gaza during the War, Just Like the Number of Casualties; Thanks to the War, Westerners Convert to Islam, U.S. Students Support… pic.twitter.com/bzSgQXgqNw