¿Tragedia o teatro? El caso de los 9 hijos de la médica palestina

El análisis que compartimos en estas líneas, no tiene como intención alegar que no hay sufrimiento palestino en la Franja de Gaza y por cierto tampoco que todos los muertos son terroristas y no hay civiles entre ellos. Sería una locura concebirlo siquiera. Pero entre la verdad y lo que se publica en las redes sociales y los medios internacionales, hay una diferencia abismal.

Lo terrible no es el descaro con que la organización terrorista Hamas miente sin tapujos, inventando historias de horror y publicándolas desde Gaza, sino la facilidad con que tanto organismos internacionales como medios de comunicación importantes las reproducen sin dudar ni poner siquiera un signo de interrogación. Parecen felices y entusiasmados con la posibilidad de demonizar a Israel con titulares que dan por hecho y cierto lo que afirma Hamas, sea lo que sea. Casi de más está decir que cuando, en el mejor de los casos, reproducen la respuesta israelí, esto queda tragado en el mar de odio que lo cubre todo.

Los ejemplos son múltiples, de fotos de muertos o heridos que se comprobó habían sido tomadas en otros lados, no en Gaza, en otras guerras, muchas de ellas protagonizadas por musulmanes que matan a otros musulmanes. Ni que hablar del uso de la inteligencia artificial para crear fotos, algo que tecnológicamente quienes entienden del tema pueden confirmar con facilidad. Los palestinos se han especializado en la puesta en escena de supuestas tragedias y horrores inventados para demonizar a Israel, y ello es fácilmente detectable por quien analiza con ojo crítico. Pero bien sabemos que si CNN publica un titular terrorífico que da por hecho determinada noticia, a veces sin decir siquiera cuál es la fuente- y recordemos que tanto el ministerio de Salud en Gaza como los servicios de Emergencia civil son Hamas- el lector promedio se queda con eso y no trata siquiera de investigar.

Numerosos ejemplos son publicados y analizados en la cuenta de X Gazawood, que plantea en forma detallada las interrogantes , a veces conclusiones tajantes y otras las razones por las que hay que dudar.

Tras esta introducción, llegamos al tema con el que titulamos esta nota¨: los dramáticos reportes originados en Gaza y replicados por doquier, sobre la muerte de 9 de los 10 hijos de la Dra. Alaa Najaar del hospital Nasser de Khan Yunes, a quien supuestamente su esposo, también médico, llevó al trabajo y al volver se halló bajo un intenso ataque de artillería israelí en el que habrían muerto casi todos sus hijos y él mismo habría resultado gravemente herido.

En algunos informes se escribió que eran 7 los niños muertos.

El portavoz militar israelí dijo de inmediato que el tema sería investigado. Este domingo el ejército fue citado por el portal noticioso israelí Ynet, señalando que es imposible determinar si los niños murieron por un proyectil israelí, ya que es una zona de combate. Y agregaron que de todos modos, parte de las imágenes difundidas habían sido fabricadas con inteligencia artificial y otras eran de años atrás. El ejército también recordó que había publicado reiterados llamados a la población civil a desalojar la zona en cuestión ya que allí serían atacadas estructuras que sirven a Hamas. Sobre ese barrio, con mapas y detalles, hubo más de una advertencia. Está claro que allí no debería haber civiles, pero evidentemente eso no significa que no sea una terrible tragedia si realmente murieron todos esos niños.

Y ese es el tema de fondo.

El elemento que más hace dudar respecto a lo sucedido es el hecho que una de las fotos publicadas por los palestinos presentadas supuestamente como los niños muertos de la familia Najjar, ya fueron publicadas el 20 de marzo, presentada como los niños de la familia Abu Daqqa , que también se alegaba habían muerto en un ataque israelí.

¿Murieron dos veces? ¿Najjar o Abu Daqaa? Desconocemos quiénes son esos niños de la foto y a esta altura, ni siquiera se puede creer necesariamente que realmente estén muertos.

Una de las fotos publicadas en las redes palestinas, muestra a la supuesta madre abrazando a lo que se presenta como sus hijos muertos. En realidad, parecen paquetes bien envueltos. Conociendo las prácticas palestinas, si hubiera tantos cuerpos, aparecerían con las caras al descubierto y mostrando el horror de las heridas que los mataron.

Hay otra foto en la que sí hay caras…no sé cuán aguda es mi mirada, pero a mí me parece que varios son idénticos…¿inteligencia artificial? Tampoco se parecen a otras fotos publicadas que se dice con esos niños.

Además, han salido varias fotos presentadas como del padre con los hijos en tiempos felices. ¿Por qué no salió ninguna con la madre? ¿No será que todo aquí es un invento?

De las fotos publicadas en las que se dice que la mujer que aparece es la Dra. Najjar, no siempre parece la misma mujer. Se publicó también un video en el que aparece un hombre que sostiene es el hermano del Dr. Hamadi Najjar, el esposo herido. Dice que ella, la esposa, está allí al lado sollozando. ¿Por qué no aparece en el video?

Reiteramos lo dicho al principio: nada de esto apunta a alegar que no hay civiles muertos, también niños y bebés. Lamentablemente está claro que sí. Pero por algo los palestinos dedican tanto esfuerzo a inventar y poner en escena horrores impactantes. Y sobre el caso de los Najjar, no estamos afirmando que todo es inventado, pero sí planteando varios puntos que deben hacer dudar.

Desde el comienzo de la guerra dijimos que Hamas miente con sus números de víctimas, que todas las fuentes de las que se originan son de Hamas, y que el problema es que la ONU y los medios occidentales las repiten con entusiasmo y sin investigar. Un elemento notorio en la mentira fue siempre la presentación de los muertos como mayormente civiles, mujeres y niños, a veces de una forma que casi deja la impresión que en Gaza no hay hombres, y ni que hablar de terroristas.

No sabemos cuándo terminará la guerra, ojalá que pronto. En determinado momento, cuando todo haya decantado, estoy segura que irá conociéndose ante el mundo la verdad. Pero mientras tanto, la demonización de Israel crea odio y antisemitismo peligrosos. La responsabilidad recae no sólo sobre Hamas sino sobre todos los medios que repiten sus mentiras y distorsiones.

¿Y la destrucción? Sí, terrible destrucción en la Franja de Gaza. Pero nada de esto habría ocurrido, absolutamente nada, de no ser por la masacre del 7 de octubre que Hamas prometió repetir. Y eso seguro que no fue fake. Los propios terroristas lo filmaron, orgullosos. Tengo videos y fotos que me han quitado el sueño muchas noches. Quienes aún dudan y quieren saber la verdad, me lo pueden pedir.

Y sea como sea, la guerra puede terminar ya si Hamas libera a los secuestrados que tienen en su poder y depone las armas. Estamos esperando.