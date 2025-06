A los que se concentran en condenar a Israel, hay que mostrarles esto

Este miércoles se cumplieron 600 días desde la masacre del 7 de octubre del 2023, cuando Hamas irrumpió a territorio soberano de Israel y mató a 1200 personas, la mayoría civiles y también soldados, hirió a miles y secuestró a 251, sembrando destrucción en comunidades civiles aledañas a la frontera. En honor a las víctimas y a la verdad, en un mensaje contra la propaganda palestina que pretende hacer olvidar cómo comenzó todo esto, en un recordatorio a los políticos del mundo que ponen a Israel en el banquillo de los acusados, les comparto estas imágenes. Advierto: que no las miren los débiles de corazón. No me gusta el morbo. Pero no hay más remedio que recordar al mundo qué es lo que pasó aquí y por qué Israel está tratando de destruir a Hamas. Absolutamente todos los muertos que vemos aquí, fueron producto del asesinato premeditado por parte de los terroristas, que además, prometían hacerlo nuevamente.

Duro recordatorio, al señalarse esta semana 600 días desde la masacre pic.twitter.com/Lqro8Pdkdy — Jana Beris (@JanaBeris1) May 30, 2025

Podríamos llenar páginas en diarios impresos y pantallas numerosas en los medios digitales, con imágenes con las que es duro lidiar. Comparto una ínfima parte.

2) Hay enorme cantidad de escenas de horror, que no subiré. Compartí aquí sólo una ínfima parte. Y en esta segunda parte del hilo, recuerdo las celebraciones de civiles palestinos cuando los terroristas volvían a Gaza con secuestrados israelíes , con coches y equipo agrícola… pic.twitter.com/BLSTnIjkiv — Jana Beris (@JanaBeris1) May 30, 2025

Y por último, aunque todo ésto daría para muchísimo más, algunos de los secuestros. Y recordemos, 50 secuestrados aún están en la Franja de Gaza en manos de Hamas.

Ante todo, el terrible secuestro de Shiri Bibas y sus pequeños Ariel y Kfir, que muy poco después fueron asesinados a sangre fría.

Y acá vemos también el secuestro de Hersh Goldberg-Polin y otros dos amigos, de una estructura protectora cerca de Nova-Hersh fue asesinado en un túnel-, también el secuestro de Yarden Bibas, de Amit Sousanna que trató de luchar contra los terroristas y de las jóvenes soldadas observadoras en el puesto de control Najal Oz.

Duro recordatorio de algunos de los secuestros pic.twitter.com/lcEc2ZD4wZ — Jana Beris (@JanaBeris1) May 30, 2025

Bendita sea la memoria de todas las víctimas.