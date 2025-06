La ONU, entre la desinformación y la complicidad con Hamás: Israel acusa

Las Naciones Unidas han sido desde el comienzo de la guerra un elemento clave en la difusión de la propaganda de la organización terrorista Hamas, haciéndose eco de sus mentiras , repitiéndolas y así esparciendo por el mundo nociones que distorsionan la realidad. Esta afirmación- cabe aclarar tal cual se ha hecho repetidamente desde este portal- no pretende alegar que no hay sufrimiento en Gaza ni negar que la población civil pasa indudablemente penurias derivadas de la guerra. Pero a la situación difícil de por sí, agregar la incitación de la ONU con mentiras sobre lo que hace o no hace Israel, mientras no mencionan nunca la responsabilidad de Hamas tanto por haber lanzado el ataque del 7 de octubre que detonó la guerra, como por haber robado constantemente ayuda humanitaria destinada a la población, es una actitud pecaminosa de la ONU.

Las mentiras son alevosas. Mientras centenares de camiones con ayuda humanitaria aguardan a veces durante semanas, que la ONU los recoja del lado palestino del puesto fronterizo Kerem Shalom tras su introducción allí por Israel, para distribuir la ayuda a la población, voceros de la ONU y sus agencias acusan a Israel de causar hambre en Gaza. Los ataques se multiplicaron desde que comenzó a funcionar el nuevo sistema de introducción y distribución de ayuda de modo que no pueda llegar a manos de Hamas, a través de una empresa civil norteamericana que coordina con Israel. La ONU evidentemente prefiere seguir colaborando con Hamas.

Compartimos un ejemplo concreto y muy reciente de las mentiras de la ONU y la respuesta de Israel.

Este viernes 30 de mayo, Jens Laerke , vice portavoz de OCHA- Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU- subió a la cuenta oficial de la agencia en la red social X una acusación tajante.

Another day, another UN official making slanderous allegations for political reasons.



This agenda driven media spectacle undermines the very humanitarian principles the UN claims to uphold.



The UN must stop acting like only aid delivered through its own channels qualifies as… https://t.co/iWmim3vfcu