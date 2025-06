Con Horacio Rubino, director y actor de Momosapiens, campeón del Carnaval

La cordialidad con la que Horacio Rubino nos respondió apenas nos contactamos con él meses atrás, al confirmarse que Momosapiens había ganado en la categoría Parodistas en Carnaval, da de inmediato una sensación de cercanía. Por razones técnicas, la entrevista solicitada y aceptada de inmediato, se fue postergando, pero finalmente nos place compartirla aquí. Y va de la mano de una presentación del conjunto en el Teatro Solís el 14 de junio, en beneficio de la institución filantrópica Ajim Rajmonim.

P: Horacio, es un enorme placer tener esta oportunidad de conversar contigo. Sé que tu actividad va mucho más allá de Momosapiens, aunque hayamos comenzado por eso. Contame por favor un poco sobre todo lo que hacés, cómo presentarte.

R: En efecto soy director y actor de Parodistas Momosapiens, el decano de la categoría, con 33 años concursando en el carnaval uruguayo y actualmente el "campeón" de la misma. Pero además mi actividad actual es comunicador. Soy el conductor junto a Paul Fernández y desde hace 8 años, de un programa radial que es un clásico en Uruguay, que el año que viene cumple medio siglo al aire y por el que han pasado grandes protagonistas de los medios de comunicación: "El Tren de la Noche" de Radio Montecarlo, también desde hace muchos años y por las mediciones oficiales, la radio más escuchada del país. También soy escritor y guionista y he trabajado en los medios de comunicación más importantes del Uruguay, televisivos, radiales y de prensa escrita.

Parodistas Momosapiens, el conjunto que dirijo, es como manifesté recién el actual primer premio de nuestra categoría, habiendo ganado también ocho menciones especiales: al Mejor Texto de la Categoría (Horacio Rubino, Federico Pereyra y Xavier Font), a la Mejor Puesta en Escena (Roberto Romero y Federico Pereyra), al Mejor Actor del Carnaval: Paul Fernández, a la Mejor Parodia del Carnaval: "Amigos Inseparables", A la Mejor Interpretación Vocal Femenina: Alejandra Díaz, A la Mejor Coreografía: Mishel Alonso, y al Mejor Elenco del Carnaval. A lo largo de nuestra trayectoria tenemos varios récords, entre ellos, ser el conjunto que ganó más veces el premio a los Mejores Textos en 9 oportunidades y el premio a la Mejor Parodia, en 11 oportunidades.

Noche de ganadores en el Sodre

P: Justo destacarlo pues. Una persona tan multifacética, seguramente tiene varias vetas…¿Qué más sería oportuno que el lector sepa de ti?

R: Te cuento que mi familia la integran mi esposa Giselle, mis cuatro hijos Antonella, Fiorella, Juan Manuel y Emma, y mis tres nietos Agustina, Luciano y Facundo. Soy un físico nuclear frustrado, pues era mi vocación antes de entrar en el mundo artístico. Igual siempre sigo conectado de alguna manera con la ciencia. Actualmente estoy realizando un curso de Introducción a la Astronomía en el Planetario Municipal.



Las polémicas en el último Carnaval



P: El carnaval estuvo este año en medio de muchas polémicas con la colectividad por lo de “El mercader de Venecia” y luego los comentarios sobre Gaza. ¿Qué te pareció?

R: Me pareció que no era el momento oportuno para realizar esa parodia. Si bien el contenido data del siglo XVI, -época en que Shakespeare lo escribió-, en la coyuntura actual no fue un acierto elegir esa temática. Y las ofensas que recibe su personaje central, el prestamista Shylock, quedaron como algo de mal gusto con todo lo que está pasando actualmente.

P: ¿Es comprensible que la colectividad haya quedado molesta sintiendo que la elección misma del mercader era una mala señal, y ni que hablar de algunas frases dichas? ¿O era hipersensibilidad y se puede decir "es solamente carnaval"?

R: Creo que la molestia que sintió la colectividad judía en nuestro país es legítima y no vale en este caso la frase "solo es carnaval". Me parece que faltó sentido común al realizar ciertos chistes sobre el escenario.

P: Quizás más allá de eso, se puede uno preguntar si en nombre de las expresiones artísticas todo está permitido.

R: No, para divertir o hacer reír al público no todo está permitido. El humor ha cambiado y lo que hace años podía ser moneda corriente con algunos estereotipos hoy ya no es políticamente correcto. No digo que haya que autocensurarse para escribir, pero sí discernir si el humor que uno va a hacer puede ofender a alguien. Yo siempre digo que cuando uno hace humor sobre algo o alguien, hasta ese algo o alguien tiene que reconocer que el mecanismo humorístico está hecho inteligentemente y es gracioso. Si ese algo o alguien se siente ofendido y alguna parte del público lo interpreta de la misma manera, hay algo que está mal. En Momosapiens hemos abordado temas -a priori muy delicados- y siempre, utilizando el sentido común de qué se podía hacer o no, salvamos con nota. Por ejemplo, cuando en 2004 realizamos "La lista de Schindler" o en 2012 la parodia de "Moisés", que fueron aplaudidas por toda la comunidad judía de nuestro país.

P: Quizás la pregunta clave de fondo es si acaso para divertirse y hacer reír al público, todo está permitido ¿no?

R: Remarcando lo dicho anteriormente, no se puede hacer cualquier cosa "en nombre de las expresiones artísticas". Arte con ofensa no son compatibles. El arte es para ser disfrutado y la ofensa no entra en esa condición.

Antisemitismo en Uruguay

P: ¿Cómo ves tú Horacio el tema del antisemitismo hoy en día? Es notorio su aumento en Uruguay lamentablemente.

R: Sí, lamentablemente el antisemitismo se encuentra hoy en todos lados, no solo en nuestro país. Mucha de la culpa la tiene la desinformación o los hechos que se sacan de contexto. El pueblo judío ha tenido -lamentablemente- una larga tradición de persecución a lo largo de la historia. Y mucha gente lo alimenta, sumándose a una masa que le "reclama al judío" en las tribunas, como si fuera un agente externo, cuando en nuestro país todos convivimos con la colectividad, donde hay amigos, personas cercanas, profesionales, que son parte indivisible de nuestra sociedad.

P: ¿Cómo es tu vínculo con la colectividad judía uruguaya?

R: Siempre tuve una particular admiración por el pueblo judío, que ha sido resistente y heroico en muchos pasajes de la historia. Muchas veces bromeo con que "yo no soy judío por una letra", porque en vez de Horacio Rubino podría haber sido "Horacio Rabino". Pero bromas aparte, hay muchos integrantes de la colectividad judía en nuestro país, a los que considero hermanos de la vida. La persona que más admiro en el mundo -por mi amor a la física- fue judía: Albert Einstein. Por eso me duele este momento actual.

P: ¿En general percibís al público judío (tengo claro que estoy usando términos que generalizan) como muy afín al mundo del espectáculo? ¿Y respecto al Carnaval?

R: El público judío no solo es afín al mundo del espectáculo, si no que ha sido un gran generador en el mismo. Yo he encontrado siempre inspiración en él, desde Mel Brooks, los hermanos Jerry y David Zucker, Woody Allen, los hermanos Marx hasta Daniel Rabinovich y Marcos Mundstock. Y creo que dentro del mundo del espectáculo también es afín al carnaval, pero reconozco que ciertos hechos recientes han alejado a algunos de la fiesta de Momo.

Entre murgas y parodistas

P: Ustedes ganaron como parodistas. Murgas es otra cosa.¿Cuál es la diferencia?

R: La categoría Parodistas basa sus espectáculos en hechos o sucesos reales, -por ejemplo un libro o una película-, cuyas historias deben ser "parodiadas" como dice nuestro nombre, en un show que incluye actuación, canto y baile. La categoría Murgas, realiza un repertorio cantado, con mucha crítica, incluso política. A veces me han preguntado si veo mal que haya política en carnaval y digo que no, porque así ha sido a lo largo de la historia. El hombre es un ser político. Lo que sí me parece mal, es que haya política partidaria.

P: El público ve el despliegue sobre el escenario y conoce quizás poco y nada de los entretelones. ¿Qué vale la pena contar de ese mundo?

R: Que es muy sacrificado. En realidad, uno no lo puede mirar solo desde el punto de vista comercial, porque esa ecuación no siempre sale bien, por lo menos para los directores. En mi caso es como lo he descrito varias veces, un "hobby caro". Me gusta hacerlo por lo artístico, y porque no hay nada más lindo que arrancarle a la gente una sonrisa o un aplauso. La enorme infraestructura que se precisa para montar un espectáculo de Parodistas hace que se tenga que empezar a preparar todo desde mitad del año, para algo que se va a presentar en febrero del año siguiente.

Una invitación importante

P: No podemos dejar fuera el tema de la próxima presentación en el escenario. Contame un poquito por favor. El tema, cómo surge,el hecho que será en beneficio de Ajim Rajmonim.

R: El 14 de junio nos presentamos a las 21.30 hs en el Teatro Movie Center, con el espectáculo completo como lo hicimos en el concurso del carnaval. Por lo que todo aquel que no haya podido verlo en febrero, tiene la oportunidad de presenciar ahora el show más premiado del carnaval. Y el que ya lo vio, tiene la oportunidad de disfrutarlo una vez más. Las entradas están a la venta en la propia página del Teatro Movie Center, donde se puede adquirirlas y hasta elegir el asiento.

Y el que ya lo vio, tiene la oportunidad de disfrutarlo una vez más. Dado nuestro historial también vinculado con la atención a la discapacidad y la solidaridad (hemos tenido asistentes sordos o con discapacidades motrices, colaboramos habitualmente con los Cotolengos Don Orione masculino y femenino, nuestras presentaciones en los escenarios de carnaval cuentan con traducción en lengua de señas) nos pareció muy bien que FICAYD -quien organiza- colaborara a través de nuestro espectáculo con la asociación filantrópica AJIM RAJMONIM.

P: Excelente Horacio. Te agradezco infinitamente por este tiempo que hemos compartido, por las claridad de conceptos y te deseo-les deseo- mucho éxito el 14 de junio. Abrazo grande.

R: Gracias a ti Ana por el interés.