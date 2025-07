No. 313

PEQUEÑAS ELECCIONES

Por Naftali Silberberg

La vida es una serie de opciones y decisiones. Las decisiones, sin embargo, son relativamente simples en comparación con su implementación. La mayoría de nosotros “elegimos” tener estilos de vida saludables; mejorar nuestras aptitudes como padres, esposos y amigos; aumentar nuestro conocimiento; avanzar en nuestras carreras; etc. Llevar a cabo esas decisiones es el desafío. La clave está en concentrarse en una, dos o tres decisiones. Pero esto conduce a otra decisión. ¿En cuál de esas opciones debemos concentrarnos?

Veamos la Torá, y específicamente la descripción de los métodos por los que la Tierra de Israel iba a ser dividida entre las tribus, para comprender este asunto.

“A una tribu más numerosa le entregarás una parte mayor, y a una menos numerosa una parte menor” (Bamidbar 26:54). La división de la tierra era lógica, a cada tribu se le asignaba una tierra de acuerdo a su tamaño. Es más, la tierra no era solo dividida según la extensión. Más bien, la tierra era evaluada por su calidad y potencial productivo, asegurando que cada tribu recibiera su justa porción.

Sin embargo, la palabra final le correspondía a un sorteo. Después que la tierra fue dividida en doce porciones, cada porción marcada para una tribu en particular con la población que correspondía a su tamaño, se hacía un sorteo para determinar qué tribu recibiría qué porción. Milagrosamente, el sorteo confirmó la división que había sido previamente acordada.

¿Por qué la necesidad de estos dos métodos? Si la división tenía que ser lógica, ¿por qué la necesidad de un sorteo? Y si tenía que ser dejada en la manos de D-os (el sorteo), ¿por qué la necesidad de invertir tiempo y energía en recabar números, logísticas y evaluaciones?

Quizás la lección que D-os le estaba enseñando a los israelitas antes que entren a la Tierra, antes que se involucren en el arte de ganarse la vida y las muchas decisiones que esto implica, era que aun esas decisiones que parecen estar en nuestras manos, están en última instancia determinadas por el azar, orquestadas por la mano de D-os.

El Talmud nos dice que cuarenta días antes que un niño sea concebido, un ángel se acerca a D-os y pregunta si el niño será sabio o de pocas luces, fuerte o frágil, rico o pobre, y con quien se casará. Sin embargo, no le pregunta si el niño será justo o malvado, porque “todo está en las manos del Cielo excepto el temor del Cielo”.

Podemos pensar que nosotros determinamos nuestro cónyuge, nuestro campo de trabajo, nuestra ciudad de residencia, etc. De hecho, sin embargo, esas preguntas ya han sido respondidas antes de que incluso fuéramos concebidos. D-os espera que hagamos decisiones sabias, pero en última instancia esas decisiones sabias están manipuladas y guiadas por D-os, quien orquesta las circunstancias para asegurar que sigamos el camino que Él planeó para nosotros.

Sin embargo, legítimamente nos enorgullecemos de ser criaturas que poseen libertad de elección. Pero esta elección está relegada al área del bien y el mal, de la ética y la moral. Tenemos la capacidad de elegir si vamos a rezar con concentración, dar caridad, ser bondadosos con el prójimo, o cuidar kosher. Y en última instancia, nuestras elecciones en esas áreas serán nuestro legado eterno, porque en realidad son nuestras únicas y reales elecciones sin influencias.

Así que, ¿en qué elecciones nos debemos enfocar?. ¿En las “grandes”, sobre las que no tenemos control, o las “chicas” que están completamente en nuestras manos?

Resulta que, son las pequeñas elecciones las que impactan al mundo.

NUTRIR A D-OS

[Ordenó D-os a Moshé decir al pueblo judío:] “Debéis guardar Mi ofrenda, Mi alimento para Mis ofrendas ígneas.” (Bamidbar 28:2)

D-os llama a los sacrificios Su “alimento” diario porque, así como la comida sustenta el cuerpo, así también los sacrificios aportan la fuerza vital divina que sustenta el mundo. Además, la constancia de los sacrificios diarios expresaba el eterno lazo existente entre D-os y el pueblo judío.

Las plegarias diarias fueron instituidas en paralelo con los sacrificios diarios y para sustituirlos en ausencia del Tabernáculo o Templo. Así, nuestras plegarias diarias también “sustentan” a D-os. Si alguna vez dudamos de cuán importantes pueden ser nuestras plegarias, debemos recordar que D-os las considera vitales para la existencia y conservación del mundo. Son tan importantes para Él como nuestro pan diario lo es para nosotros.

Likutei Sijot vol.13, págs.103-104

Números (Bamidbar) 25:10 – 30:1

La octava sección del libro Números comienza con el relato del nombramiento que hiciera D-os de Pinjas, sobrino nieto de Moshé, como sacerdote. Continúa con el último censo en el desierto, las leyes de herencia, la transferencia del liderazgo de Moshé a Iehoshúa y los sacrificios diarios y los relativos a las festividades.

EL COLLAR DE HIERRO

Por Yerachmiel Tilles

Hace muchos años, cuando los judíos tenían pleno control de la Cueva de Majpela en Hebrón, quien tenía las llaves de la puerta era un hombre llamado Yitzjak . Yitzjak era un viudo pobre. Tenía una hija única llamada Dina, una joven hermosa y bondadosa. Llegó el momento en que Dina alcanzó la edad de casarse y se comprometió con un joven apuesto.

Yitzjak trabajó duro para ahorrar dinero para la boda de su hija. Le compró un ajuar y una variedad de galas para el día de su boda. Pero entonces, Yitzjak recordó que las tradiciones de su comunidad exigían que le diera a Dina un collar de oro para que lo usara en su boda. Sin embargo, no le quedaba suficiente dinero para comprarlo. Yitzjak se entristeció mucho. Este adorno era motivo de gran orgullo entre las mujeres de la comunidad, y se sabía que las jóvenes pobres que carecían del atuendo adecuado lloraban de vergüenza el día de su boda, algunas incluso huían para evitar la vergüenza. Yitzjak estaba desesperado. No le dijo nada a Dina, pues no quería que sintiera tristeza antes de lo debido.

Al acercarse el día de la boda, una noche, Dina tuvo un sueño: estaba de pie a la puerta de la cueva de Majpela. Allí estaba, sosteniendo las llaves de la puerta. Una mujer vestida de blanco se le acercó. La mujer tenía un rostro radiante como el sol. La mujer levantó la mano y tocó el cabello de Dina. Le dijo: «Esta gran cadena, con estas llaves de este lugar sagrado, debería ser tu collar en tu boda. Este collar tiene cien veces más mérito que cualquier collar de oro y joyas».

Entonces la mujer desapareció. Dina despertó y, recordando su sueño, decidió no contárselo a nadie.

Finalmente llegó el día de la boda, y el rostro de Yitzjak estaba gris de temor por lo que sucedería. Las amigas de Dina vinieron a ayudarla con los preparativos. Después de vestirse con su atuendo nupcial, Dina llamó a su padre y le preguntó si podía hablar con él a solas. Con una amplia sonrisa, dijo: «Padre, por favor, dame las llaves de la Cueva de Majpela. Serán mi collar de bodas. Tienen mucho más valor que cualquier oro o joya».

Yitzjak se sintió sorprendido y aliviado. Corrió a buscar las llaves y se las dio a su hija. Luciendo la cadena de hierro con las llaves de la Cueva de Majpela, Dina estaba radiante. La gente exclamó que era más hermosa con el collar de hierro que las novias del pasado con oro y joyas.

Desde ese día, las novias de Hebrón usaron este especial «Collar de Hierro» en lugar de oro y joyas en su boda.

EL TERCER TEMPLO (1)

Por Yehuda Shurpin

En el año 25 del exilio en Babilonia, D-os mostró una visión del futuro Templo al profeta Ezequiel (Ezequiel caps. 40 a 48) Sin embargo, el Segundo Templo se construyó sólo parcialmente basándose en la descripción del libro de Ezequiel, ya que esta descripción profética estaba reservada para el Tercer y último Templo.

El Midrash nos cuenta que cuando D-os le ordenó a Ezequiel que describiera las dimensiones del Templo al pueblo judío, Ezequiel preguntó: “Señor del Universo, ¿por qué me pides que vaya y le diga a Israel la forma de la Casa? Ahora están exiliados en la tierra de nuestros enemigos. ¿Hay algo que puedan hacer al respecto? Déjalos tranquilos hasta que regresen del exilio. Entonces iré a informarles”.

D-os respondió: “¿Acaso se debe ignorar la construcción de Mi Casa porque Mis hijos están en el exilio? El estudio del diseño del Templo Sagrado, tal como se detalla en la Torá, se puede equiparar a su construcción real. Diles que estudien la forma del Templo Sagrado. Como recompensa por su estudio y dedicación, lo consideraré como si realmente hubieran construido el Templo Sagrado.” (Midrash Tanjuma, Tzav 14; Yalkut Shimoni en Ezequiel 43:10–11)

Basándose en este Midrash, el Rebe de Lubavitch promovió firmemente el estudio de la construcción del Templo, especialmente durante la época del año en que lamentamos su destrucción.

Por lo tanto, presentamos un resumen de algunas características distintivas del Tercer Templo. (Cabe destacar, sin embargo, que Maimónides escribe que el diseño del Templo Mesiánico, aunque mencionado en el Libro de Ezequiel, “no es explícito ni explicado.” (Mishné Torá, Hil. Beit HaBejira 1:4)

Será Grande

El Tercer Templo será mucho más grande que los dos Templos anteriores. Por ejemplo, el área reservada para el complejo del Segundo Templo, o lo que se conoce como el Monte del Templo, era de 500 por 500 codos (cada codo medía aproximadamente 48 cm). En el Tercer Templo, será de 3000 por 3000 codos, es decir, ¡será 36 veces más grande, o 9 millones de codos cuadrados (aproximadamente 4.32 km2)! (Rashi, Ezequiel 42:20).

Será Cuadrado

La división básica del Templo en diferentes secciones, como el Kodesh (Santo) y el Kodesh HaKodashim (Lugar Santísimo), será la misma que en los Templos anteriores. Sin embargo, la sección llamada Ezrat nashim en el Segundo Templo (y "patio exterior" en la profecía de Ezequiel) tendrá una distribución muy diferente. Mientras que en el Segundo Templo esta sección era un área de 135 codos cuadrados frente a la azará (esta última equivale al "patio interior" de la profecía de Ezequiel), en el Tercer Templo esta área tendrá 312 por 317 codos y rodeará completamente, casi como un cuadrado, la azará. (Ver Ezequiel cap.40 con comentaristas)

VIVIENDO MASHIAJ

Por Lazer Gurkow y Aharon Loschak

COCINANDO

Hashem nos dio ingredientes crudos e incomestibles y nos instruyó que los hagamos comestibles y así mejorar Su creación. Similarmente, Hashem nos instruyó a que usemos Su mundo crudo y no sagrado para propósitos sagrados y lo hagamos sagrado. Cuando esta tarea esté completada, vendrá Mashiaj.

Resulta entonces que cuando cocinamos, convirtiendo ingredientes crudos en comida kosher que refina nuestro carácter y nos nutre para cumplir mitzvot, el proceso de crear una morada para D-os se manifiesta en nuestra cocina.

Cuando cocines, detente y date cuenta que no estás solo alimentando a tu familia, lo cual es en sí mismo una mitzvá, sino que también estás llevando al mundo un paso más cerca a la Geula.

