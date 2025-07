Fake news con rostro de niño: el deber de los periodistas ante la propaganda

Verificar antes de compartir: la foto de Osama no muestra hambruna, sino una enfermedad. Y hoy está siendo tratado en Italia.

La coordinada campaña contra Israel lanzada por la organización terrorista Hamas que le acusa de causar hambruna en la Franja de Gaza y de matar así a población civil, no podría tener éxito de no ser por la colaboración de numerosos medios internacionales. En muchos casos, por un deseo de dejar mal a Israel. En otros, por falta de seriedad al no verificar información y en algunos casos inclusive por algo mucho peor, por la indecencia de publicar información mentirosa sabiendo que lo es tal.

Son numerosos los ejemplos de información armada por Hamas con mentiras y difundida a los medios, que rápidamente los toman y replican.

Este es otro caso.

El pequeño Osama al-Rakab, de 5 años, padece de una dolencia física que nada tiene que ver con la guerra, pero los palestinos han comenzado a hacer circular su foto como supuesta víctima de hambruna en Gaza causada por Israel. No sólo que eso es una mentira alevosa sino que hace algo más de un mes, el 12 de junio, el ejército israelí a través de la oficina de Coordinación con los Territorios COGAT coordinó a pedido de su familia su partida a tratamiento médico en Italia.

Osama, acompañado por su mamá y su hermano, partieron del aeropuerto Ramon en territorio israelí y él está ahora siendo atendido en un hospital italiano.

Que se sienta compasión cuando uno ve la foto de un niño con aspecto físico muy deteriorado, es comprensible. Pero que uno repita sin saber cualquier texto que acompaña la foto, sumándose así a campañas vergonzosas de demonización, no aporta nada. Claro que no a Osama, que ojalá mejore. No aporta a la sociedad palestina, ni a la decencia moral de nadie.

Los periodistas tenemos la obligación de verificar información y de poner un signo de interrogante y especial atención, cuando su origen es una organización terrorista.

Y también el ciudadano de a pie, que lee y comparte en las redes, tiene que entender que este tipo de situaciones generan odio . Cada uno tiene su responsabilidad.