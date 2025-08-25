Israel investiga ataque en hospital Nasser en Gaza que terminó con varios periodistas muertos

Si bien la investigación recién ha comenzado, parece claro que en el ataque a las escaleras exteriores de uno de los edificios del hospital Nasser en Khan Yunes, al sur de la Franja de Gaza, alguien en el ejército israelí cometió un serio error. El hecho es que un corto rato después de publicarse las informaciones sobre lo sucedido, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel emitió un comunicado revelando que el Comandante en Jefe había ordenado una investigación.

Según informaron fuentes de Hamas, en el lugar murieron 20 personas, entre ellas 5 periodistas y también miembros de los servicios de rescate. Fuentes militares dijeron que se había identificado una amenaza terrorista dentro del hospital y que por eso se lanzó un proyectil en forma puntual al piso superior. Pero el gran problema es que tal cual se captó en vivo, tras un ataque inicial, cuando llegaron las fuerzas de emergencia al lugar, llegó un segundo, que cobró víctimas también entre sus miembros, cuando además había varios periodistas alrededor.

Israel destaca que no ataca periodistas intencionalmente, contrariamente a las acusaciones de las que ha sido objeto.

No está claro aún cuál era la intención original del primer ataque, si acaso alguno de los periodistas muertos era en realidad terrorista, como ocurrió en numerosas ocasiones similares anteriores. De todos modos, debe aclararse por qué se lanzó un segundo ataque cuando las fuerzas de rescate estaban operando en el lugar.

A juzgar por varios materiales revelados en las redes israelíes, quizás el objetivo del ataque haya sido Muhamad Salama de la cadena catarí Al Jazeera, si es que Israel tenía confirmación de que en la práctica era miembro de Hamas. Lo indudable es que era sumamente cercano a la organización terrorista, a juzgar por materiales que publicó en sus redes.

En el hilo de X que reproducimos a continuación, pueden ver videos que lo demuestran.