Así resume Israel la investigación militar del ataque en el hospital Nasser

En primer término cabe señalar que el objetivo de Israel en el ataque era entre otras cosas destruir una cámara de observación colocada por Hamas en la parte superior del hospital Nasser de Khan Yunes, que la organización terrorista utiliza para observar a las tropas y tratar de filmar ataques de los que son objeto.

En el incidente, en dos ataques consecutivos, murieron-según Hamas- 20 palestinos, entre ello 5 periodistas y varios rescatistas. Según el resultado de la investigación preliminar de Israel, el cuadro es un tanto distinto.

Así informó un comunicado oficial del portavoz militar:

“De la investigación inicial, se desprende que las tropas de la Brigada Golani, que operan en la zona de Khan Yunis para desmantelar la infraestructura terrorista, identificaron una cámara colocada por Hamás en la zona del Hospital Nasser, la cual se utilizaba para observar la actividad de las tropas de las FDI y dirigir actividades terroristas contra ellas. Esta conclusión se vio respaldada, entre otras razones, por el uso militar documentado de hospitales por parte de organizaciones terroristas durante la guerra y por información de inteligencia que confirma el uso del Hospital Nasser por parte de Hamás para llevar a cabo actividades terroristas desde el inicio de la guerra. Ante esto, las tropas actuaron para eliminar la amenaza atacando y desmantelando la cámara, y la investigación demostró que actuaron para eliminar la amenaza”.

Ese fue el objetivo, aunque todo se complicó al ponerlo en práctica.

El comunicado oficial agrega:

“Al principio, el Jefe del Estado Mayor enfatizó que el enemigo lleva a cabo una recopilación de inteligencia visual extensa y encubierta, mientras explota cínicamente lugares sensibles e infraestructura civil, como el Hospital Nasser, desde donde lleva a cabo actividades terroristas contra las tropas de las FDI.

El Jefe del Estado Mayor añadió que seis de las personas eliminadas eran terroristas, uno de los cuales participó en la infiltración en territorio israelí el 7 de octubre. Al mismo tiempo, el Jefe del Estado Mayor lamenta cualquier daño causado a civiles”.

El comunicado incluye los nombres detallados de seis de los muertos, que según Israel eran claramente terroristas.

En el resumen de la investigación preliminar se señala que el Jefe del Estado Mayor ordenó examinar más a fondo varias lagunas:

“En primer lugar, un examen más a fondo del proceso de autorización previo al ataque, incluyendo la munición aprobada para el ataque y el momento de la autorización.

En segundo lugar, un análisis del proceso de toma de decisiones sobre el terreno”.

El Jefe del Estado Mayor General enfatizó que “las FDI dirigen sus actividades exclusivamente hacia objetivos militares”.

Por ahora, la investigación no explica la muerte de varios rescatistas, si acaso no se los identificó o cuál fue el problema por el cual se disparó un proyectil cuando había varios civiles en el lugar.