El comunicado que no aclara sino oscurece

Esta semana, en las sesiones del 22 y 23 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó , como siempre, una serie de resoluciones condenatorias de Israel. Fueron redactadas por los palestinos, con ayuda de otros grandes paladines de los derechos humanos como Venezuela.

Uruguay se abstuvo en una de ellas y en todas las demás votó a favor de la resolución, o sea contra Israel.

El Embajador de Israel en Uruguay Yoed Magen publicó al respecto en su cuenta de Twitter, compartiendo un comunicado de la Cancillería israelí.

Tras escribir "El Consejo de Derechos Humanos en Ginebra se ha convertido en un organismo anti israelí y vergonzoso", subió el comunicado de la Cancillería israelí.

Casi al mismo tiempo, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado del que se desprende que a diferencia de un incidente de meses atrás, no había habido confusión ninguna y que en Ginebra se había votado de acuerdo a órdenes explícitas del Ministerio.

Aquí lo puedes leer completo.

Diríamos que fue peor el remedio que la enfermedad.

Ante todo recordemos, tal lo que escribió en un segundo posteo en Twitter el Embajador Yoed Magen.

“Desde su creación en 2006, el Consejo de DDHH ha condenado a Israel en 94 resoluciones ! Siria - 35, Corea del Norte - 13, Iran - 10 y Venezuela - 2. Los palestinos y sus cómplices han secuestrado su agenda convirtiéndolo en otro organismo que cada vez tiene menos relevancia”.

Esto habla por sí solo. Por más referencia que haga Cancillería a resoluciones internacionales, instancias diversas de la ONU, Derecho Internacional y demás, términos que deberían dar respetabilidad y credibilidad a las resoluciones votadas, esos números recién citados dejan muy en claro que lo que realmente preocupa a la ONU no son los derechos humanos sino señalar a Israel.

Entre otras cosas, la Cancillería se refiere a comisiones de investigación de los hechos en el terreno, como si fueran informes creíbles de equipos que realmente buscan la verdad . Pero en realidad tienen los informes prontos de antemano, antes de ir al terreno, para condenar a Israel. Publicaremos estos días una detallada entrevista al destacado jurista canadiense Profesor Irwin Cotler, luchador por los derechos humanos , quien de primera mano nos dio ejemplos concretos sobre las mentiras al respecto.

Peor el remedio que la enfermedad decimos, porque toda la terminología del comunicado de Cancillería está basado en una tendenciosidad inaceptable. El solo uso repetido del término “territorios palestinos ocupados”, es una mantra que adopta toda la línea palestina y está basado en una mentira histórica.

¿De dónde sale esa expresión “territorios palestinos ocupados”? Del discurso palestino, que tergiversando la historia y la realidad, logró convencer a muchos en el mundo que Israel les robó territorios que eran suyos . Jamás hubo un Estado palestino independiente. Nunca existió. Que esté claro. Siempre estuvimos y seguimos estando a favor de la creación de un Estado palestino independiente y soberano que viva en paz junto al Estado de Israel. Pero la historia no se puede cambiar. Israel conquistó los territorios en cuestión en junio de 1967 al repeler el ataque del Reino Hachemita de Jordania. Esos territorios habían sido ocupados por Jordania en la guerra de 1948 que los árabes lanzaron para impedir la creación de Israel, violando la resolución 181 de las Naciones Unidas que recomendaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en la Palestina del Mandato Británico. No fueron nunca de los palestinos porque nunca existió un Estado palestino. Lamentablemente, los propios árabes perdieron la oportunidad de crearlo tras aquella resolución 181 de la ONU, ya que prefirieron que no se cree ese Estado con tal de tratar de destruir al entonces naciente Israel.

Claro que Israel conquistó esos territorios por la fuerza, porque tuvo que defenderse en una guerra en la que le prometían exterminio, una guerra que afortunadamente ganó.

Y el conflicto creado se puede resolver únicamente mediante negociaciones, sin terrorismo. Y al respecto, considero que también Israel tiene cosas para hacer. Pero la Autoridad Palestina adoptó como campo de batalla la arena internacional, confiando en que sus mentiras son fácilmente aceptadas como verdades por parte de muchos en el mundo .

Para terminar, una aclaración ineludible. Nada de lo que aquí escrito pretende alegar que Israel no debe respetar los derechos humanos de los palestinos. Claro que sí. Es su obligación no sólo jurídica sino moral. Pero lo que hace el Consejo de DDHH de la ONU, lo que hacen otras instancias del organismo internacional, no es velar por ellos. Si así fuera, vivirían condenando a Hamas y a la propia Autoridad Palestina. Lo que hace la ONU es buscar continuas condenas a Israel.

Es inconcebible que Uruguay se preste a ello, lo avale y lo justifique con explicaciones que simplemente adoptan la narrativa palestina.