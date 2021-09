¿Qué comer en la previa y en el post Kipur?

Quiero compartir estos post increíbles en instagram, encontré uno que contaba tradiciones de diferentes comunidades que comen comidas que para mi son desconocidos.

Un deseo no cumplido para mí, es pasar un jag en una familia con tradiciones yemenitas o sirias, bien alejadas de mi realidad ashkenazi.

View this post on Instagram A post shared by The Nosher (@jewishfood)

Otro post de la misma cuenta que ya había visto en twitter y no me gustó nada de nada fue la pizza con guefilte fish, acaso pueden imaginar esa combinación tan pero tan extraña?

View this post on Instagram A post shared by The Nosher (@jewishfood)

Romper el ayuno con salmón y fiambre, por supuesto kosher, es una idea excelente, y se puede combinar con tofu o queso vegano, que ya se encuentra en nuestros supermercados.

View this post on Instagram A post shared by The Nosher (@jewishfood)

En mi casa, este Iom kipur lo comenzamos con bubque de papá que nosotros le llamamos al kugel al horno.

Ingredientes



Aceite,

Pimienta en grano yo le agrego mucho más que una pizca

Harina 1 cucharada

Cebolla 1 unidad opcional,

Papas 5 unidades grandecitas

Huevo 2 unidad revisado, sin restos de sangre,

Sal 1 cucharadita al ras o un poquito menos.

Royal , 1 cucharadita



Preparación

Rallar las papas, peladas, con el rallador grueso o meter las papas en la multiprocesadora. Durante mucho tiempo, entendí que era más rico rallar las papas a mano, pero luego pude comprobar que ese no era el secreto. La cebolla la proceso también.

Escurrir bien, retirando todo el excedente de líquido, si fuera necesario utilizar papel de cocina para que quede bien seco. Le agrego los huevos la harina y el royal.

Después pongo bastante aceite en una asadera y la dejo por lo menos 10 minutos en horno bien caliente hasta que el aceite haga ruido. Una buena idea es ponerle papel alumnio abajo porque a veces se pega. Otra idea es utilizar una asadera desmontable para llevar a la mesa y cortar allí. Después de volcarlo en la asadera le echo un chorrito de aceite por arriba. Me gusta que quede bien tostada, tanto de arriba como de abajo, así que la voy mirando. En mi horno, necesita media hora. Yo celebro cada vez que no se me pega, la experta de mi familia nos dejó hace algunos años. Siemper venía con el kugel pasado a una fuente y jamás se le pegaba.

Sopa de pollo con kneidelaj

La sopa de pollo preferida de mi infancia la comía en la casa de mi tía Berta. Años más tarde descubrí por qué era tan rica. Ella usaba pollo sin desagrasar y en la sopa se veían los círculos de grasa. Así que la sopa de pollo de mi casa está hecha con luna carcaza de pollo desgrasado, con un trozo de repollo blanco, zanahoria, morrón, cebolla, ajo, una cucharada de salsa de tomate y de vino.

Los knedielaj

Ingredientes

2 huevos

2 cucharadas de aceite

2 cucharas de agua salus con gas

1 cucharita de sal

media taza de harina de matza

Agregar la harina a la mezcla, formar las bolas y poner a hervir en agua hirviendo o caldo media hora.

También vamos a comer guefilte fish

Guefilte fish

Previo al horno

Ingeredientes.

2 cebollas

4 zanahorias

2 k y medio de pescado variado pero siempre con escamas

! cucharita de Royal

3 Huevos

! cucharita de sal

Pimienta a gusto

Azúcar según el gusto del consumidor, a mi me gusta que quede dulzón

Voy al puerto del Buceo y lo compro picado junto con la cebolla y las zanahorias. Elijo la mezcla de pescado según el día, es posible merluza, brótola, salmón, abadejo, siempre recuerdo que tenga escamas. Compro generalmente dos kilos y medio que me da para 25 bolas de pescado. Me procesan las cebollas y las zanahoras, que serían en este caso 2 y 4, pero eso lo puedo variar.

Hago una mezcla del pescado con tres huevos y una cucharada de royal, una cucharada de harina de matza o pan rallado. Formo las bolas y las pinto con pimentón y aceite. Condimento con sal, pimienta, y azúcar. Esto generó muchas discusiones familiares, yo lo preferí dulce una vez que comí el pescado de mi suegra, pero en mi familia de origen se hacía sin azúcar.

Pincelo una asadera con aceite y prendo el horno. En media hora a fuego no muy fuerte está pronta una tanda.

De entrada además vamos a tener dos ensaladas.

Como plato principal pollo al horno.

El pollo lo mando cortar en octavos en la carnicería y la noche anterior lo remojo en salsa de soja, vino, limón, mostaza, cúrcuma y ajil.

Al día siguiente, lo meto al horno, le saco líquido y le voy agregando para que se tueste y quede cocido por dentro. No le pongo más condimentos para que no quede salado.

Nada puede estar salado en la previa de Iom kipur sino nos da sed en el ayuno.

Como postre sirvo la torta de Luisa

Este año no se como vamos a cortar el ayuno, porque yo no cocino, así que me encantaría sorprenderme.

Que tengan un buen ayuno y jatimá tová.

------

-