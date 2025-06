Una voz cristiana, joven, en defensa de Israel

Recientemente tuvimos la oportunidad de conocer en Jerusalem, gracias a Roni Kaplan de Conexión Israel que organizó la agenda del grupo, a una delegación cristiana de pastores y otras figuras evangélicas,que viajaron a Israel en una misión de solidaridad y aprendizaje. Hace poco publicamos la entrevista a una figura clave del grupo, el Pastor Carlos Durán, originario de Colombia, quien encabeza NAPHA, sigla inglesa que significa Asociación Nacional de Pastores Hispanos de América.

Apretando aquí puedes leer la entrevista al Pastor Durán.

Y hoy publicamos una segunda entrega.

Se trata de Matthew Garces (28) , norteamericano, hijo de colombianos, es el Director Asociado de la organización cristiana hispánica de Estados Unidos sin fines de lucro Philos Latino cuya meta es crear una comunidad de liderazgo de cristianos para apoyar al pueblo judío e Israel a través de viajes inmersivos que permitan acercarse a la realidad israelí.

Philos existe desde el 2014 , poco después del operativo Margen Protector de Israel contra Hamas.

P: Matthew, eres una persona muy joven con un cargo de gran responsabilidad. ¿Por qué?

R: Esto no es para mí sólo un trabajo sino una pasión, poder trabajar con el pueblo de Israel. Y poder traer gente a esta tierra. Siento realmente que es un sueño.

P: ¿Por qué sientes que Israel y el pueblo judío merecen vuestro apoyo?

R: Yo creo que los cristianos debemos apoyar a Israel y el pueblo judío porque nosotros compartimos raíces similares. No hay Cristianismo sin el pueblo judío. No hay fe en Jesús sin Israel, sin Jerusalén, sin esta tierra. Yo creo que es importante saber que ser anti-Israel es anti-Cristianismo y honestamente, yo creo que hay una unión natural entre nosotros. Creemos en el mismo Dios. Nosotros compartimos los mismos valores, judeo-cristianos. Y yo creo que es que nosotros venimos aquí a esta tierra. ara conocer más, para aprender más, para crear esos puentes y enlaces entre cristianos y judíos.

P: ¿Cómo ves a Israel hoy? Vuestro grupo llegó cuando ya se habían reanudado los combates, agudizándose por un lado las protestas en el plano interno y mientras está claro que los desafíos no terminan. Y además han estado en algunos de los escenarios del horror del 7 de octubre.

R: Te diré ante todo que esta es mi novena vez en Israel, lo cual siento es una bendición, y es la segunda desde el comienzo de la guerra con el ataque del 7 de octubre del 2023. Honestamente yo veo un país que sigue luchando por su pueblo, y aunque han sufrido mucho con los secuestrados, con los ataques de Irán, de Yemen, de Hamas, de Hezbolá, de Siria antes de que cayó Assad, yo veo un pueblo reluciente, veo un pueblo que sigue luchando por lo que necesitan no sólo para sobrevivir sino para vivir. Estuvimos en el kibutz Nir Oz uno de los más afectados el 7 de octubre, y sé que para todos nosotros fue una experiencia conmovedora ver la destrucción y al mismo tiempo saber que mucha gente, a pesar de los cohetes y las bombas, quiere mantener la presencia allí. Para mí eso es muy inspirador. El pueblo judío es muy resiliente. Espero que todo se normalice, que el turismo regrese a lo que era antes de la guerra y que muchos cristianos vengan a conocer esta tierra tan preciosa.

Siento realmente que el pueblo de Israel tiene un espíritu inquebrantable.

Nuestro guía nos dijo una frase impactante: la venganza más poderosa del pueblo judío contra sus enemigos es seguir viviendo. Como esa frase que se convirtió en un símbolo de Nova, el festival de música atacado por los terroristas: vamos a bailar de nuevo.

Cristianos y judíos unidos contra el odio, dice su remera. Matthew en NOVA

P: A raíz de las numerosas críticas del exterior, que mucha gente aquí siente no son legítima discrepancia sino demonización de Israel y distorsión de la situación real, mucha gente siente que Israel está solo en el mundo. Yo siempre pensé que eso no es así, que el tema es que los enemigos hablan mucho más fuerte. ¿Cómo ves tú ese aspecto y qué se puede hacer al respecto? Te lo planteo porque lo ideal sería que no judíos estén al frente de la defensa de Israel.

R: Yo he viajado por todos los Estados Unidos y siempre cuando me topo con un crítico de Israel, yo siempre le pregunto, ¿has viajado a Israel? ¿Has visto con tus propios ojos lo que estás diciendo? El 99% dicen que no, nunca han estado.

Entonces mi mensaje es simple, vengan a esta tierra, conozca la realidad de esta tierra. Como sabemos. Hay quienes dicen que Israel es un país apartheid, pero yo vi a judíos, árabes, musulmanes, cristianos, etíopes, caminando por las mismas calles de Israel. Yo veo médicos árabes, musulmanes, cristianos.

Este país es un país democrático, es un país con derechos para todos los ciudadanos que viven en este lugar. Y te aseguro que somos muchos los que pensamos así. Los judíos no están solos . Hay millones de cristianos por todo el mundo que oran por Israel y aman a este país. Pero lo que nosotros estamos haciendo es mover esta fe en acción.

P: No sólo orar dices tú.

R: Así es. La oración es muy poderosa. Es importante orar, pero también es importante actuar y venir a esta tierra y abogar por Israel y regresar a Estados Unidos y decir, mira lo que yo vi, mira lo que yo aprendí. Y eso es lo que podemos hacer para apoyar más a este pueblo, apoyar más a esta nación que necesita nuestro apoyo.

P: Muchísimas gracias Matthew.

R: A ti.